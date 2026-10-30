El triunfo de Lula puede mejorar el acceso de los productos argentinos al mercado de EEUU, según la Bolsa de Cereales

Las tensiones entre Lula y Trump podrían mejorar la posición relativa de la agroindustria argentina en el mercado estadounidense

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La continuidad de Luiz Inácio Lula da Silva al frente del gobierno brasileño podría abrir nuevas oportunidades comerciales para la Argentina, particularmente en el mercado estadounidense. La posibilidad de profundizar el vínculo estratégico entre Buenos Aires y Washington permitiría mejorar las condiciones relativas de acceso de los productos agroindustriales argentinos frente a sus competidores brasileños.

Así lo planteó la Bolsa de Cereales en un informe sobre las posibles implicancias de la reelección de Lula para la agroindustria argentina. La entidad sostiene que los últimos acontecimientos parecen indicar que, al menos en el corto plazo, la relación entre EEUU y Brasil seguirá atravesada por tensiones similares o incluso superiores a las que mantuvieron Donald Trump y Lula durante 2025 y 2026, que derivaron en sobretasas para los productos brasileños que llegaron a alcanzar un máximo del 50%, antes de ser parcialmente reducidas.

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En ese escenario, la Argentina podría aprovechar una mejora de su posicionamiento relativo para ampliar sus exportaciones al mercado norteamericano. Entre los productos que podrían encontrar nuevas oportunidades, el informe menciona la carne bovina, el azúcar de caña, la miel, los jugos de frutas, el tabaco y algunas frutas frescas.

La Argentina podría aprovechar una mejora de su posicionamiento relativo para ampliar sus exportaciones al mercado norteamericano (Grosby)

La relevancia de ese mercado está vinculada con su peso en el comercio agroindustrial global. EEUU es la principal economía del mundo, representa el 25% del producto global y cuenta con 350 millones de habitantes, con un ingreso per cápita anual de USD 82.000.

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Además, es uno de los tres principales importadores de productos agroindustriales, junto con China y la Unión Europea, con compras por USD 220.000 millones. Hasta ahora, la Argentina representa menos del 1% de esas importaciones.

Para la entidad, una eventual mejora de las condiciones comerciales frente a Brasil podría modificar ese escenario y generar oportunidades para los exportadores locales. En ese sentido, el documento advierte que la continuidad de Lula podría favorecer una profundización de la relación estratégica entre la Argentina y EEUU, con efectos potenciales sobre el acceso a mercados, las inversiones y la cooperación.

El vínculo comercial con Brasil y las tensiones en el Mercosur

Más allá de las oportunidades que podrían surgir en el frente externo, la Bolsa de Cereales considera que las diferencias políticas entre Javier Milei y Lula no necesariamente tendrán un impacto significativo sobre el intercambio bilateral. El informe recuerda que Brasil continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina: explica el 14% de las exportaciones totales y el 24% de las importaciones.

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En el caso de los productos agroindustriales, representa el tercer destino de las ventas externas argentinas, con una participación del 9% y operaciones por aproximadamente USD 3.500 millones anuales. Ese monto se mantuvo relativamente estable durante la última década, pese a los distintos períodos de tensión diplomática entre ambos gobiernos.

“Argentina necesita un Brasil pujante. Una economía brasileña en retroceso compra menos”, advierte la Bolsa de Cereales, al señalar que una desaceleración del país vecino afectaría especialmente a las manufacturas de origen industrial y a los productos de las economías regionales que tienen a ese mercado entre sus principales destinos.

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Entre los productos agroindustriales que Argentina coloca en Brasil se destacan el trigo, la leche en polvo, las papas congeladas, la cebada cervecera, la malta, el queso mozzarella, las peras y los ajos frescos. Según el informe, el intercambio resulta beneficioso para ambos países porque Brasil no cuenta con producción local suficiente, en cantidad y calidad, para abastecer su demanda interna en esos rubros.

“Argentina necesita un Brasil pujante. Una economía brasileña en retroceso compra menos”, advierte la Bolsa de Cereales (Ministerio de Agricultura y Ganadería)

Sin embargo, uno de los principales focos de tensión podría ubicarse en la agenda comercial del Mercosur. La Argentina busca avanzar en acuerdos comerciales bilaterales y flexibilizar las reglas del bloque, mientras que Brasil sostiene que las negociaciones externas deben realizarse con el consenso de los cuatro socios fundacionales.

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Para la cadena agroindustrial argentina, avanzar en esos entendimientos resulta clave para recuperar competitividad frente a otros exportadores que ya cuentan con acuerdos que facilitan sus ventas. En ese sentido, el documento destaca la importancia de los compromisos alcanzados con la Unión Europea, EFTA y EEUU, además de las negociaciones en curso con India, Vietnam, Japón y Corea.

El acuerdo Mercosur-UE y la competencia global

Otro de los posibles efectos de la continuidad de Lula está relacionado con el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La Bolsa de Cereales considera que su permanencia despeja eventuales cuestionamientos políticos y ambientales que podrían haber complicado la aprobación definitiva del entendimiento en el Parlamento Europeo.

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El informe destaca que Lula fue uno de los principales impulsores políticos del acuerdo y que un eventual triunfo de Flávio Bolsonaro podría haber sumado dificultades a su tratamiento, debido a los antecedentes de cuestionamientos ambientales asociados al gobierno de Jair Bolsonaro.

La entrada en vigor definitiva del acuerdo tiene relevancia para la agroindustria argentina: el 70% de sus exportaciones al mercado europeo ya se beneficia de un arancel del 0%, mientras que otro 14% alcanzaría ese tratamiento en un plazo de entre cuatro y diez años. Además, un 15,5% ingresaría con aranceles muy reducidos, incluso del 0%, bajo algún esquema de cuotas.

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Por último, la entidad advierte que la Argentina deberá enfrentar una competencia creciente con Brasil en los mercados internacionales. El país vecino exportó productos del agronegocio por USD 169.200 millones en 2025, frente a los USD 51.000 millones de las ventas argentinas.

Ambos países coinciden en varios de sus principales destinos comerciales, como China, la Unión Europea, Vietnam, Indonesia, India, Chile y EEUU, y compiten en productos como soja, maíz, carne bovina y aviar, azúcar, algodón, tabaco y jugos de frutas.

“Brasil y la Argentina son socios, pero también competidores en los mercados globales”, resume el informe. Según la Bolsa de Cereales, esa rivalidad podría intensificarse en los próximos años, especialmente en el sudeste asiático, el norte de África y Medio Oriente, donde Brasil buscaría diversificar sus mercados frente a los riesgos comerciales que representa EEUU.

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