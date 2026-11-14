Opinión

La enfermedad holandesa

Países Bajos y Nigeria exhiben resultados opuestos tras el auge exportador de recursos naturales. Las lecciones para la Argentina

Yacimiento de hidrocarburos en la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén
Yacimiento de hidrocarburos en la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén
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La decisión de promover las inversiones en energía y minería estimuló la discusión sobre la llamada “enfermedad holandesa” referida al impacto del ingreso de dólares sobre el tipo de cambio de la moneda nacional que, a partir de su revalorización, erosiona la competitividad de los sectores tradicionales de la estructura productiva como agricultura e industria.

La llamada “enfermedad holandesa” hace referencia a la descripción efectuada por The Economist en 1977 de la situación de los Países Bajos en la década de 1960 tras descubrirse un gigantesco yacimiento de gas natural en el Mar del Norte en 1959 que generó un importante aumento de las exportaciones. Las consecuencias de la revalorización del florín fue el retroceso del sector industrial al encarecer sus exportaciones y abaratar las importaciones. Sin embargo, el mayor ingreso de moneda extranjera tuvo un impacto positivo sobre el resto de la economía: el crecimiento anual promedio en la década del 60 fue del 5% mejorando el nivel de vida de la población. El aumento del PBI medio en la década del 70 fue del 2,2 y en los 80 de 3,3%. Los Países Bajos tienen en la actualidad un ingreso per cápita de 78.000 dólares.

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La estructura productiva de los Países Bajos sufrió importantes cambios debido a las nuevas condiciones. Hubo una reasignación de factores productivos hacia sectores más competitivos orientados en algunos casos al mercado interno como servicios, construcción, actividad financiera y comercio que son característicos de los países desarrollados. No es fácil en el análisis independizar estas trasformaciones de los cambios que también convulsionaron el escenario internacional en las décadas del 70 y 80 como fueron las políticas de la CEE, el abandono del patrón oro en 1971, los fuertes aumentos del precio del petróleo, la aparición del mercado de petrodólares, la inflación y los incrementos de las tasas de interés. En la actualidad, el 74% del PBI de los Países Bajos corresponde a servicios, 24% a industria y 2% a agricultura.

Nigeria constituye el segundo ejemplo usado para criticar las políticas de explotación de recursos naturales. La empresa anglo-holandesa Shell efectuó el descubrimiento de petróleo en 1956 poco antes de la independencia del país en 1960; la explotación comercial comenzó en 1958. En ese entonces, el sector agrícola representaba más del 60% del PBI y sus principales productos de exportación eran cacao, aceite de palma, maní y caucho. Diez años más tarde, el petróleo representaba el 90% de las exportaciones y el 80% de los ingresos del gobierno; la agricultura pasó al 35% del PBI y el país de exportador se convirtió en importador de alimentos como consecuencia del fortalecimiento de su moneda. Esto aceleró también el proceso de emigración interna hacia los centros urbanos.

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Nigeria atravesó después de su independencia graves problemas políticos agudizados por las diferencias étnicas y regionales. El país tuvo guerras civiles, insurgencia yihadista, corrupción y golpes de estado que hicieron fracasar todos los intentos de tener gobiernos civiles y estabilidad para promover inversiones. Tras la muerte del dictador Sani Abacha se promulgó una nueva Constitución estableciendo la Cuarta República que se mantiene hasta el presente. El PBI de Nigeria en la actualidad se compone de 45% servicios, 25% agricultura y 20% industria y minería. El escaso desarrollo del sector servicios es característico de países en desarrollo con bajo nivel de ingreso per cápita.

Los dos ejemplos de “enfermedad holandesa” muestran comportamientos disímiles. Mientras los Países Bajos lograron con éxito reestructurar su economía para adaptarla a las nuevas condiciones, Nigeria enfrentó graves problemas no solo por los mayores ingresos sino también por la falta de seguridad que impidió la transformación a pesar de contar con ingentes recursos que se evaporaban rápidamente proveniente de las exportaciones petroleras.

Es probable que el éxito de reconversión de los Países Bajos estuviera en la existencia de empresas que se habían consolidado después de dejar atrás la destrucción ocasionada por la II Guerra Mundial y que supieron adaptarse para aprovechar los cambios del mercado. El país ya tenía en ese entonces una clase empresarial con experiencia internacional competitiva dispuesta a aprovechar las circunstancias para invertir, incorporar tecnología e impulsar mejoras de la productividad que compensara la revalorización de la moneda. En cambio, Nigeria por sus propias características de país colonizado concentrado en una agricultura de pequeñas explotaciones no contaba con emprendedores o innovadores capaces de adecuarse a las nuevas condiciones más allá de las dificultades de décadas de inestabilidad política y económica.

La recurrencia a ciertos slogans como el de “enfermedad holandesa” puede resultar interesante e incluso atractiva, pero difícilmente sirvan porque la realidad no depende de un solo factor (tipo de cambio) como lo muestran los ejemplos disímiles de Países Bajos y Nigeria, y más aún cuando el objetivo es estigmatizar políticas que tienen el objetivo de crear oportunidades para que los empresarios aprovechen la disponibilidad de capitales para generar inversiones que potencien el desarrollo.

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