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La tarde de Maxi López junto a sus hijos, lejos del escándalo de Wanda y la China: “Haciendo el aguante a los hermanos”

El exfutbolista compartió imágenes de un plan con Valentino, Constantino y Benedicto, mientras acompañaban a sus hermanos menores durante el fin de semana

Maxi López acompañó a sus hijos en sus partidos de fútbol
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Lejos del escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez, que sacudió al mundo del espectáculo, Maxi López decidió pasar un día en familia junto a sus hijos. El exfutbolista acompañó a sus pequeños a sus compromisos deportivos y mostró la intimidad de su sábado. A través de sus redes sociales, el influencer reflejó el vínculo entre sus hijos y, sobre todo, el amor entre Valentino y Elle.

“Haciendo el aguante a los hermanos”, comenzó escribiendo López junto a un video grabado en el interior de su auto que mostraba a la pequeña Elle asomándose por el techo del auto mientras su hermano Valentino la cuidaba. Luego, Maxi mostró que se encontraban a metros de una cancha de fútbol donde sus otros hijos se encontraban disputando un partido. Minutos después, el exparticipante de MasterChef mostró la dinámica familiar que vivían: Constantino y Benedicto se acercaron al borde del campo para saludar, a través del alambrado, a su hermanita. “Pausa de hidratación”, fueron las palabras que eligió el exdelantero para retratar el instante.

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Pero más allá de lo deportivo, Maxi mostró el amoroso vínculo que existe entre Valentino y Elle. Mientras sus hermanos disputaban el partido, el mayor de la familia López jugaba y cuidaba de su pequeña hermanita, fruto de la relación entre el exdelantero y Daniela Christiansson. Así las cosas, el joven se divertía con la pequeña y le sacaba sonrisas mientras caminaban por el lugar.

Un hombre y una niña caminan con bolsas frente a las vidrieras de varias tiendas, detrás de estructuras infantiles de color azul
La China Suárez y Mauro Icardi salieron de compras luego de la pelea en redes sociales con Wanda Nara (Instagram)

De esta manera, Maxi eligió alejar a sus hijos del ruido mediático que vivió Wanda Nara en las últimas horas. La mediática protagonizó un nuevo cruce con la China Suárez luego de que ambas realizaran distintos descargos en redes sociales. Por su parte, este sábado, la actriz de El hilo rojo, decidió disfrutar de una dinámica familiar al alejarse del conflicto con la conductora. Mauro Icardi y la artista fueron fotografiados mientras recorrían un paseo comercial de Nordelta junto a la hija menor que el futbolista tiene con la conductora.

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El episodio se produjo después de que el entorno de Suárez difundiera el viernes un video de una discusión entre ambas en la denominada “Casa de los Sueños”. El material se conoció luego de que la hija mayor de Nara denunciara a Icardi por lesiones leves. La conductora de MasterChef Celebrity dio entrevistas telefónicas esa tarde y el intercambio parecía haber quedado allí, hasta que la actriz volvió a pronunciarse al día siguiente.

Wanda Nara
La respuesta de Wanda Nara al posteo de la China Suárez

Suárez compartió un video de una publicidad que grabó cuando tenía cinco años y acompañó la publicación con mensajes dirigidos a Nara. En una de sus historias cuestionó los insultos que, según sostuvo, recibió de parte de la conductora. “Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de mierda’, interesada, prostituta y muerta de hambre”, escribió.

La actriz también reivindicó su trayectoria artística y añadió: “Yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado”. En otra publicación, afirmó que duerme “tranquila” y negó tener antecedentes penales o haber perjudicado a exparejas y a sus hijos.

Nara respondió desde su propia cuenta de Instagram y lanzó nuevas acusaciones contra Suárez. La conductora aseguró que la actriz habría comprado una propiedad “extorsionando y estafando al chileno”, en aparente referencia a Benjamín Vicuña, y sostuvo que le habría pedido dinero a Icardi para permanecer en San Jorge. “Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro”, escribió.

China Suárez
El posteo que hizo la China Suárez

También cuestionó la relación de la actriz con Icardi y se refirió al video de la discusión difundido el viernes. “Mostrá el video completo, ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos?”, publicó. Sobre su divorcio con el delantero, Nara afirmó: “Tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios; en cambio, al lado tuyo se hundieron todos”.

En medio de la disputa, la cuenta de Instagram El ejército de LAM difundió una foto de Icardi y Suárez de compras en Nordelta. En la imagen, él aparece con remera gris, bermudas y anteojos de sol; ella viste de negro y lleva gorra. La hija menor de Nara e Icardi también los acompaña.

La publicación fue compartida mientras continuaban las repercusiones por los mensajes de ambas. Pepe Ochoa, panelista de LAM, comentó con ironía que la pareja había ido “por una cartera”, una frase que generó más reacciones y bromas entre los usuarios.

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