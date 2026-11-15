A 90 años del nacimiento de Haydée Padilla: el papel de La Chona, la adopción de su hija y la violencia de la que fue víctima

Haydée Padilla (Verónica Guerman / Teleshow)

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Es imposible hablar de Haydée Padilla sin recordar a La Chona, su personaje más mentado. Era una especie de antiheroína, una diva popular que hasta se había animado a coordinar una mesa en televisión compitiendo, ni más ni menos, que con los famosos almuerzos de Mirtha Legrand. Era alegre, como la propia actriz que siempre sonreía para las cámaras. Y por eso, el público imaginaba que era una mujer feliz. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, escondía un dolor que solo pudo verbalizar con el paso del tiempo.

Había nacido el 15 de noviembre de 1936 en Buenos Aires. Algunos dicen que había sido en 1934 y que, tal como se estilaba entonces, ella se había sacado un par de años para la prensa. Pero no cambia nada. Era hija de andaluces. Y se crió vagando por las calles del microcentro. La Plaza San Martín, por ejemplo, era un punto de encuentro para ella y sus amigos. Y una escuela, donde aprendió a sobrevivir. Hasta que un día, se interesó por una construcción que estaban haciendo a la vuelta de su casa. Era un teatro, el Payró. Y, al poco tiempo, se convirtió en el segundo hogar de Haydée.

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“La verdad es que hacíamos de todo: estudiábamos, entrenábamos, estábamos en la boletería. Ese era el espíritu del teatro independiente, una disciplina muy férrea”, contaba Padilla. En los movidos años 50, ese fue su espacio de contención. Y sus padres se sintieron aliviados al saber que, al menos, allí no iba a estar codeándose con los peligros del bajo mundo. De hecho, inspirada por este nuevo descubrimiento artístico, Haydée decidió empezar a estudiar en el Conservatorio Nacional. Primero fue la danza y, después, la actuación.

Su primer trabajo fue en Pelo de zanahoria, de Jules Renard. Y, desde entonces, no paró de crecer en su carrera. No se sabe muy bien, o sí, cómo nació La Chona. Dicen que fue tras bambalinas. Que ella jugaba a improvisar metiéndose en la piel de esa ama de casa, la esposa del Hétor, que con el tiempo terminó saliendo a la luz para el público. Y no solo eso: para muchos, llegó a ser más popular que la propia Haydée. Pero a ella no le importaba, al contrario. Siempre se refería a su alter ego con cariño. Y disfrutaba al verlo crecer.

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Por eso en 1973 se permitió que tuviera su propio programa. Almorfando con La Chona se llamaba el ciclo de Canal 11 que parodiaba al clásico programa de la Chiqui, que por entonces estaba pasando de Canal 9 a Canal 13. Recibía a sus invitados en una modesta mesa, con mantel de hule, escarbadientes y sifones. Y era la antítesis perfecta de Almorzando con Mirtha Legrand, programa al que, hay que decirlo, en un par de oportunidades le llegó a ganar en rating. Pero, obviamente, el ciclo era una especie de humorada y no tuvo, ni lejos, la fuerza y la permanencia de su contrincante, que siempre se tomó con gracia la iniciativa de Haydée.

La actriz como La Chona (Facebook)

Pero había algo detrás de esa sonrisa impostada. Algo que no se podía descifrar y que tenía que ver con su vida personal. Tuvo dos grandes amores. Después de algunos romances sin trascendencia, comenzó una relación con el dramaturgo Sergio De Cecco. Se casaron en 1974. Y tuvieron una hija, María Laura, a la que habían inscripto como propia en 1975. Sin embargo, con los años, Haydée tuvo que explicar que la niña había sido adoptada. Contó que había intentado sin éxito quedar embarazada y reconoció que a la beba, recién nacida, se la habían entregado en un hospital.

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Obviamente, esta irregularidad que había tenido lugar justo en tiempos de dictadura militar, secuestros, torturas y apropiación de niños dados a luz por mujeres en cautiverio, generó una enorme polémica. Así que, en 2014, se inició una investigación por parte de la Secretaría de Derechos Humanos para establecer el origen de la joven, ya una adulta, que se tuvo que someter a análisis de ADN para descartar que fuera hija biológica de desaparecidos. Y el resultado fue negativo aunque, definitivamente, la adopción no se había realizado por el camino legal.

Cabe señalar que el matrimonio entre Padilla y De Cecco no prosperó. Se separaron en 1976. Y, según los registros de la época, la niña quedó a cargo de su padre adoptivo. Haydée, por su parte, ya había conocido a Federico Luppi durante la puesta de El gran deschave, la obra escrita por quien había sido su esposo junto a Armando Chulak, que se presentó en el Teatro Regina en 1975 bajo la dirección de Carlos Gandolfo. Y, tras su ruptura con el dramaturgo, comenzó una tormentosa relación con él.

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La pareja se mantuvo unida a lo largo de una década, en la que además compartieron trabajos en teatro, cine y televisión. Tiempo de revancha, film de 1981, y El arreglo, de 1983, son apenas dos ejemplos de los éxitos que protagonizaron juntos. Sin embargo, mucho después de la ruptura y cuando el cambio social había dado lugar a que las mujeres empezaran a hablar de violencia de género sin ser señaladas, la actriz se animó a reconocer todo lo que había sufrido durante esa relación a la que definió como “traumática”.

Haydée contó que sus colegas temían quedarse sin trabajo, ya que Luppi era quien armaba los elencos. Y que, por eso, elegían no escucharla. “Le creían más a él que a mí, pero me parece que era intencional. Un tema de poder”, reflexionó en una entrevista. Y agregó: “Muchos no sabían y yo ocultaba porque me daba vergüenza. Pero la China Zorrilla era una grande, lo que no veía lo adivinaba. Y Betiana Blum es una gran persona con la que, cuando yo estaba desorientada, hicimos una obra muy hermosa…”.

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Haydée reconoció haber sido víctima de violencia de género (Facebook)

Así fue como, un poco porque el actor que en ese momento era considerado como uno de los mejores de la Argentina le cerraba las puertas y otro poco porque estaba rota por lo que había vivido junto a él, se fue alejando de los medios. “Me dejó sin trabajo pero también estaba en un momento en el que estaba ocultando algo muy doloroso y no me podía concentrar. Él era una persona que nadie podía creer lo que me hacía. Es lo que nos pasa a los argentinos: ¿somos o nos parecemos? En este caso el personaje era intachable, valiente. Y no quiero ser injusta: ha hecho grandes trabajos”, reconoció.

Sus últimas apariciones televisivas tuvieron lugar en 2008 en Por amor a vos, por El Trece, y en el regreso de Mediodías con La Chona en 2011, por Canal 9. También hizo teatro en Villa Carlos Paz, en 2014, con Familia de mujeres. Pero, después, en coincidencia con el escándalo por la identidad de su hija y sus declaraciones sobre la violencia física y psicológica que según dijo había sufrido por parte de Luppi, se alejó de los medios. Murió el 14 de diciembre de 2022 en Mar del Plata, a los 86 años. No hubo un parte médico. Los reportes hablaban de “causas naturales”. Y tal vez, algo de tristeza.

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