República Dominicana

República Dominicana: Dos ciudadanos israelíes fueron detenidos con 16 paquetes de presunta cocaína en Punta Cana

La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que el hallazgo surgió tras una inspección con rayos X de dos equipajes

Los agentes detectaron irregularidades en el equipaje mediante escáneres de rayos X que revelaron compartimientos ocultos con doble fondo. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
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Dos ciudadanos israelíes de 38 años fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana cuando presuntamente intentaban viajar a Frankfurt, Alemania, con 16 paquetes de una sustancia que sería cocaína ocultos en dos maletas con doble fondo.

Según informó este sábado la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el operativo contó con la participación del Ministerio Público, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y personal de Aduanas. Las autoridades interceptaron a los viajeros en una de las áreas de salida de la terminal aérea, antes de que abordaran el vuelo comercial con destino a territorio alemán.

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El caso quedó bajo investigación para establecer si los detenidos integraban una red dedicada al envío de drogas hacia Europa mediante personas reclutadas para trasladar sustancias ilícitas en su equipaje.

Dos ciudadanos israelíes fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana cuando pretendían viajar a Frankfurt con 16 paquetes de presunta cocaína. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
Dos ciudadanos israelíes fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana cuando pretendían viajar a Frankfurt con 16 paquetes de presunta cocaína. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La DNCD indicó que la intervención comenzó durante las tareas de perfilamiento e inspección realizadas en el aeropuerto de la provincia de La Altagracia. Los equipajes de ambos pasajeros pasaron por una máquina de rayos X, donde los agentes detectaron imágenes que consideraron sospechosas.

Ante esa situación, activaron el protocolo de revisión y solicitaron la presencia de un fiscal adjunto para abrir las maletas. En uno de los equipajes, los equipos operativos encontraron un compartimiento oculto en el que había siete paquetes envueltos con cinta adhesiva y fundas plásticas.

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La segunda maleta también tenía una estructura interna modificada. Allí ubicaron nueve paquetes adicionales. De acuerdo con el reporte oficial, el total asciende a 16 paquetes de presunta cocaína, aunque el tipo de sustancia y su peso exacto todavía deberán ser establecidos mediante análisis periciales.

Los agentes secuestraron además tres teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo en moneda extranjera, pasaportes y otros documentos personales. Esos elementos quedaron a disposición de los investigadores, que buscan reconstruir la ruta de los sospechosos y determinar si existen otros involucrados.

Los organismos de inteligencia investigan si una estructura criminal internacional recluta viajeros para el envío de estupefacientes hacia el continente europeo. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
Los organismos de inteligencia investigan si una estructura criminal internacional recluta viajeros para el envío de estupefacientes hacia el continente europeo. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Investigan una posible red de tráfico de drogas hacia Europa

La DNCD señaló que este es el segundo caso registrado recientemente en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana en el que ciudadanos israelíes son detenidos bajo la modalidad de transporte de drogas en maletas con doble fondo.

A partir de esa coincidencia, los organismos de inteligencia de la entidad antinarcóticos y el Ministerio Público ampliaron las investigaciones. Esto para esclarecer si ambos hechos están vinculados con una estructura criminal transnacional que reclutaría a ciudadanos israelíes para trasladar estupefacientes desde Dominicana hacia países europeos.

La modalidad detectada consiste en la alteración de valijas para ocultar paquetes dentro de compartimientos secretos. Este sistema permite disimular la carga entre las capas internas del equipaje, aunque las imágenes obtenidas por los controles de rayos X pueden revelar irregularidades en la estructura de las maletas.

Los paquetes fueron embalados bajo cadena de custodia y enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Los dos imputados quedaron a disposición del Ministerio Público de La Altagracia, que prevé solicitar medidas de coerción en las próximas horas. La investigación se encuadra en la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, según la DNCD.

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