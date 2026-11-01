Economía

El Gobierno analiza destinar más fondos a los bancos para impulsar el crédito hipotecario

En las dos licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) las ofertas se concentraron en el segmento de mayor duración. Economía estudia ampliar esa alternativa y prepara esquemas junto con organismos internacionales

Según el Banco Central de Reserva del Perú, en enero de 2026 la tasa promedio de los créditos hipotecarios en moneda nacional alcanzó el 7,47%.
En la última licitación del FGS, el 98% de las ofertas se concretaron en el tramo de cinco años. (Foto: Qolono)
Guardar

A pesar de que solo se realizaron dos licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el equipo económico ya evalúa cambios ante el comportamiento de los bancos al buscar fondeo para otorgar créditos hipotecarios. El viceministro de Economía, José Luis Daza, admitió que analizan estirar los plazos de colocación y avanzar con nuevas líneas junto a organismos internacionales.

El funcionario hizo esa referencia durante una entrevista en el Club de Inversiones con el economista Miguel Ángel Boggiano. Allí explicó que las dos convocatorias del FGS mostraron una concentración de las ofertas en el segmento de cinco años, frente a una participación menor de la alternativa de un año.

PUBLICIDAD

El horizonte por ahora es cinco años; estamos contemplando dar más largo, pero todavía no se decidió, pero es muy posible”, afirmó Daza. La posibilidad de ampliar la duración de los recursos surgió después de que las entidades financieras priorizaron el tramo más extenso de las licitaciones.

panel de bancos IIF
El viceministro de Economía, José Luis Daza, confesó que evaluar extender los plazos de las colocaciones del FGS.

El esquema se diseñó para resolver un descalce de plazos que enfrentan los bancos al momento de ofrecer préstamos para vivienda. Las entidades disponen de fondeo de menor duración, mientras que un crédito hipotecario requiere recursos disponibles durante varios años.

En agosto, el equipo económico anunció licitaciones por $2 billones con recursos del FGS. El programa estableció convocatorias de $200.000 millones para que los bancos accedan a fondos destinados a sostener la expansión del crédito hipotecario.

PUBLICIDAD

Cambios en el mecanismo

Hasta el momento en cada licitación se ofrecen dos alternativas: la primera cuenta con un plazo de un año y una tasa mínima de UVA + 2,5%. La segunda fija una duración de cinco años y una tasa mínima de UVA + 4,5 por ciento.

El diseño de ambos segmentos permitió que las entidades presentaran sus ofertas según el plazo de los créditos que proyectan otorgar. La preferencia por el tramo de mayor duración quedó reflejada en el resultado de las dos colocaciones realizadas hasta el momento. Daza señaló que, en la última licitación, el 98% de los bancos tomó recursos a cinco años. “La parte de un año fue muy poquita”, sostuvo el viceministro al describir la distribución de las propuestas recibidas.

La mayor demanda del segmento de cinco años quedó entre los factores que el equipo económico analiza para evaluar una extensión del horizonte de las futuras colocaciones. Daza indicó que esa decisión todavía no se tomó, aunque consideró posible que se ofrezcan recursos a plazos superiores.

“Es algo razonable. El FGS no tiene pasivos con plazos, con lo cual puede invertir a largo plazo. Ademas al ser UVA + algo más siempre se garantiza retorno positivo”, comentó una importante fuente del sector bancario en off the record a Infobae. Para quien el hecho de que hoy los depósitos sean a cinco año pero se exijan hipotecas a 15 deja un periodo de muy largo de gap de liquidez. “Sería más logico (y generaria más interes de los bancos) que depositen a 10 a 15 años”, agregó.

Tasas más bajas

El funcionario también describió cambios en las tasas que los bancos ofrecían antes de acceder a este fondeo. Según explicó, las entidades presentaban condiciones muy diferentes entre sí: algunas prestaban a UVA + 12% y otras a UVA + 9%. “Con esto convergieron y muchos de los bancos comenzaron a bajar su tasa incluso por debajo de 7,5%”, afirmó. La referencia apuntó a las condiciones de los préstamos hipotecarios tras la puesta en marcha de las licitaciones del FGS.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, destacó que con las licitaciones del FGS las tasas de los créditos hipotecarios bajaron.
El viceministro de Economía, José Luis Daza, destacó que con las licitaciones del FGS las tasas de los créditos hipotecarios bajaron.

La primera licitación se realizó el 7 de septiembre. En esa convocatoria, se adjudicaron $200.000 millones a 13 bancos. El tramo a un año cerró con una tasa de UVA + 2,67%, mientras que el segmento a cinco años alcanzó una tasa de UVA + 4,94 por ciento.

La segunda licitación se desarrolló el 6 de octubre y adjudicó el mismo monto. En este caso, los fondos se distribuyeron entre 12 bancos. La tasa del tramo a un año subió a UVA + 2,71%, mientras que la del segmento a cinco años bajó a UVA + 4,79% por ciento.

La variación de las tasas coincidió con la concentración de propuestas en el segmento más largo. El equipo económico tomó nota de esa preferencia y estudia cambios en las próximas licitaciones para adecuar el mecanismo a la demanda de las entidades financieras.

Nuevas licitaciones

Daza afirmó que el mecanismo funciona como un primer paso dentro de una estrategia que contempla otras fuentes para ampliar los canales de crédito. “Vamos a hacer muchas cosas, muchas fuentes por las cuales se abren canales para que puedan fluir el ahorro o generar”, expresó.

El viceministro sostuvo que el programa de licitaciones todavía se encuentra en una etapa incipiente y que los recursos del FGS no resolverán por sí solos las dificultades vinculadas al crédito hipotecario. “¿Va a solucionar el problema? No, pero es un primer paso”, señaló el funcionario. La evaluación del equipo económico contempla la continuidad del esquema y posibles modificaciones sobre los plazos de las colocaciones.

Entre las líneas de trabajo que mencionó, Daza incluyó conversaciones con los EFG y el Banco Mundial. El objetivo es diseñar otros mecanismos de licitación para otorgar crédito, además de las convocatorias que utilizan recursos del FGS.

Efectos en el mercado

Como ejemplo de los efectos en el mercado, el Banco Ciudad participó de las dos licitciones y según comentaron a Infobae fuentes oficiales de la entidad señalaron ya se utilizaron todos los recursos que obtuvo en la primera convocatoria. Así, entre septiembre y octubre, Banco Ciudad concretó 200 hipotecas escrituradas por $16.800 millones a partir del fondeo recibido mediante el FGS. Esas operaciones también contaron con una subvención sobre la tasa para la compra de primera vivienda, lo que permite que esos préstamos queden en una tasa de UVA + 6,5 por ciento.

Temas Relacionados

Créditos hipotecariosBancosFondo de Garantía de SustentabilidadTasaJosé Luis DazaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Recuperación de ingresos, más crédito y freno tarifario: los pilares del plan para llegar lo mejor posible a las elecciones

El cuarto trimestre mostrará una reactivación y permitirá que el PBI anual termine positivo. Ahora el desafío del Gobierno es aprovechar la ventana de los próximos seis meses antes que arranque a fondo el “trade electoral”

Recuperación de ingresos, más crédito y freno tarifario: los pilares del plan para llegar lo mejor posible a las elecciones

Clima de Negocios: los planes de la automotriz que llegó al país hace un año, ya entró al top 10 de ventas y apuesta a ser líder

BYD no pone fechas, pero buscará ser rápido la marca número uno del mercado. La competencia con las históricas y la que vendrá con Tesla. Tensiones por el cupo con cero arancel para autos eléctricos e híbridos, polémicas por su origen chino y cómo podría afectarles el vínculo entre Argentina y Estados Unidos

Clima de Negocios: los planes de la automotriz que llegó al país hace un año, ya entró al top 10 de ventas y apuesta a ser líder

Hackeo en Binance: tres claves que deben tener en cuenta los usuarios argentinos de la plataforma cripto

La compañía informó que cubrió el 90% de los fondos perdidos y se comprometió a que hoy rehabilitaría los retiros, mientras expertos advierten sobre posibles engaños digitales

Hackeo en Binance: tres claves que deben tener en cuenta los usuarios argentinos de la plataforma cripto

Devaluación del real: ¿es una señal de alerta para el peso argentino?

La caída de la moneda del principal socio comercial del país después del triunfo electoral de Lula da Silva deterioró el índice de competitividad cambiaria que mide el BCRA

Devaluación del real: ¿es una señal de alerta para el peso argentino?

Sebastián Galiani: “Esta transformación necesita tiempo y continuidad”

El economista cercano al Gobierno analizó en diálogo con Infobae desde Estados Unidos el debate sobre las reservas del Banco Central, el atraso cambiario y explicó por qué una alianza política amplia es clave para crecer

Sebastián Galiani: “Esta transformación necesita tiempo y continuidad”

DEPORTES

Boca Juniors y River Plate animarán una atrapante edición del Superclásico del fútbol argentino en la Bombonera: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y River Plate animarán una atrapante edición del Superclásico del fútbol argentino en la Bombonera: hora, TV y formaciones

Morena Beltrán recibió insultos de hinchas de Estudiantes en la transmisión y publicó un duro descargo: “Me hablaron de que me iban a matar”

El espectacular gol de chilena de un ex jugador de la selección argentina que se candidatea a uno de los mejores del año en el fútbol

Franco Colapinto largará desde el puesto 11 el Gran Premio de México de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Fue despedazada y tardó 54 años en volver a vivir: la increíble historia de la Ferrari ganadora de Froilán González

TELESHOW

Benjamín Amadeo recordó el particular titular que surgió tras su separación de Lali Espósito: “Un gran aprendizaje”

Benjamín Amadeo recordó el particular titular que surgió tras su separación de Lali Espósito: “Un gran aprendizaje”

Bandana y un reencuentro que atraviesa generaciones en el inicio de una nueva etapa: “El fuego está más vivo que nunca”

Ganó Gran Hermano, pero perdió todo en un incendio y hoy maneja un auto de aplicación: “Ya no me da vergüenza contarlo”

Juanse, a 40 años del primer disco de Ratones Paranoicos y antes del show con Ron Wood: “El rock es muy complejo”

Iván de Pineda celebra las más de 1.300 veces que le dio la vuelta al Rosco: "Te juro que hasta yo me sorprendo"

INFOBAE AMÉRICA

Trump 3.0

Trump 3.0

“Tratan a uno como la peste bubónica”, denuncia un paciente con VIH en Cuba ante el desamparo estatal

Mujer murió tras un accidente en EE.UU. y su familia recauda fondos para cumplir su deseo de volver a El Salvador

Policía Nacional Civil de Guatemala rescata a un piloto retenido y recupera una cisterna en Masagua, Escuintla

Las exportaciones de oro dominicano a Suiza alcanzan USD 406 millones tras crecer cerca de 1,000%