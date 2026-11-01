El Gobierno analiza destinar más fondos a los bancos para impulsar el crédito hipotecario

En la última licitación del FGS, el 98% de las ofertas se concretaron en el tramo de cinco años. (Foto: Qolono)

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A pesar de que solo se realizaron dos licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el equipo económico ya evalúa cambios ante el comportamiento de los bancos al buscar fondeo para otorgar créditos hipotecarios. El viceministro de Economía, José Luis Daza, admitió que analizan estirar los plazos de colocación y avanzar con nuevas líneas junto a organismos internacionales.

El funcionario hizo esa referencia durante una entrevista en el Club de Inversiones con el economista Miguel Ángel Boggiano. Allí explicó que las dos convocatorias del FGS mostraron una concentración de las ofertas en el segmento de cinco años, frente a una participación menor de la alternativa de un año.

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“El horizonte por ahora es cinco años; estamos contemplando dar más largo, pero todavía no se decidió, pero es muy posible”, afirmó Daza. La posibilidad de ampliar la duración de los recursos surgió después de que las entidades financieras priorizaron el tramo más extenso de las licitaciones.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, confesó que evaluar extender los plazos de las colocaciones del FGS.

El esquema se diseñó para resolver un descalce de plazos que enfrentan los bancos al momento de ofrecer préstamos para vivienda. Las entidades disponen de fondeo de menor duración, mientras que un crédito hipotecario requiere recursos disponibles durante varios años.

En agosto, el equipo económico anunció licitaciones por $2 billones con recursos del FGS. El programa estableció convocatorias de $200.000 millones para que los bancos accedan a fondos destinados a sostener la expansión del crédito hipotecario.

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Cambios en el mecanismo

Hasta el momento en cada licitación se ofrecen dos alternativas: la primera cuenta con un plazo de un año y una tasa mínima de UVA + 2,5%. La segunda fija una duración de cinco años y una tasa mínima de UVA + 4,5 por ciento.

El diseño de ambos segmentos permitió que las entidades presentaran sus ofertas según el plazo de los créditos que proyectan otorgar. La preferencia por el tramo de mayor duración quedó reflejada en el resultado de las dos colocaciones realizadas hasta el momento. Daza señaló que, en la última licitación, el 98% de los bancos tomó recursos a cinco años. “La parte de un año fue muy poquita”, sostuvo el viceministro al describir la distribución de las propuestas recibidas.

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La mayor demanda del segmento de cinco años quedó entre los factores que el equipo económico analiza para evaluar una extensión del horizonte de las futuras colocaciones. Daza indicó que esa decisión todavía no se tomó, aunque consideró posible que se ofrezcan recursos a plazos superiores.

“Es algo razonable. El FGS no tiene pasivos con plazos, con lo cual puede invertir a largo plazo. Ademas al ser UVA + algo más siempre se garantiza retorno positivo”, comentó una importante fuente del sector bancario en off the record a Infobae. Para quien el hecho de que hoy los depósitos sean a cinco año pero se exijan hipotecas a 15 deja un periodo de muy largo de gap de liquidez. “Sería más logico (y generaria más interes de los bancos) que depositen a 10 a 15 años”, agregó.

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Tasas más bajas

El funcionario también describió cambios en las tasas que los bancos ofrecían antes de acceder a este fondeo. Según explicó, las entidades presentaban condiciones muy diferentes entre sí: algunas prestaban a UVA + 12% y otras a UVA + 9%. “Con esto convergieron y muchos de los bancos comenzaron a bajar su tasa incluso por debajo de 7,5%”, afirmó. La referencia apuntó a las condiciones de los préstamos hipotecarios tras la puesta en marcha de las licitaciones del FGS.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, destacó que con las licitaciones del FGS las tasas de los créditos hipotecarios bajaron.

La primera licitación se realizó el 7 de septiembre. En esa convocatoria, se adjudicaron $200.000 millones a 13 bancos. El tramo a un año cerró con una tasa de UVA + 2,67%, mientras que el segmento a cinco años alcanzó una tasa de UVA + 4,94 por ciento.

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La segunda licitación se desarrolló el 6 de octubre y adjudicó el mismo monto. En este caso, los fondos se distribuyeron entre 12 bancos. La tasa del tramo a un año subió a UVA + 2,71%, mientras que la del segmento a cinco años bajó a UVA + 4,79% por ciento.

La variación de las tasas coincidió con la concentración de propuestas en el segmento más largo. El equipo económico tomó nota de esa preferencia y estudia cambios en las próximas licitaciones para adecuar el mecanismo a la demanda de las entidades financieras.

Nuevas licitaciones

Daza afirmó que el mecanismo funciona como un primer paso dentro de una estrategia que contempla otras fuentes para ampliar los canales de crédito. “Vamos a hacer muchas cosas, muchas fuentes por las cuales se abren canales para que puedan fluir el ahorro o generar”, expresó.

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El viceministro sostuvo que el programa de licitaciones todavía se encuentra en una etapa incipiente y que los recursos del FGS no resolverán por sí solos las dificultades vinculadas al crédito hipotecario. “¿Va a solucionar el problema? No, pero es un primer paso”, señaló el funcionario. La evaluación del equipo económico contempla la continuidad del esquema y posibles modificaciones sobre los plazos de las colocaciones.

Entre las líneas de trabajo que mencionó, Daza incluyó conversaciones con los EFG y el Banco Mundial. El objetivo es diseñar otros mecanismos de licitación para otorgar crédito, además de las convocatorias que utilizan recursos del FGS.

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Efectos en el mercado

Como ejemplo de los efectos en el mercado, el Banco Ciudad participó de las dos licitciones y según comentaron a Infobae fuentes oficiales de la entidad señalaron ya se utilizaron todos los recursos que obtuvo en la primera convocatoria. Así, entre septiembre y octubre, Banco Ciudad concretó 200 hipotecas escrituradas por $16.800 millones a partir del fondeo recibido mediante el FGS. Esas operaciones también contaron con una subvención sobre la tasa para la compra de primera vivienda, lo que permite que esos préstamos queden en una tasa de UVA + 6,5 por ciento.