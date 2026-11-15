“Todos ahora estamos expuestos”: la advertencia del periodista panameño que sufrió un atentado contra su residencia

Rolando Rodríguez, subdirector asociado de La Prensa, y Jorge Molina, presidente de Corporación La Prensa (Corprensa), ofrecieron una conferencia de prensa para pronunciarse sobre el atentado ocurrido durante la madrugada del 14 de noviembre. Captura de video

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La Procuraduría General de la Nación de Panamá abrió una investigación por el delito de incendiarismo tras el atentado contra la residencia de Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa y periodista de investigación.

La Fiscalía Superior de San Miguelito asumió las pesquisas por un delito contra la seguridad colectiva, sin descartar que las diligencias permitan identificar otras conductas delictivas relacionadas con la agresión.

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Fiscales superiores y funcionarios del Ministerio Público se trasladaron a la vivienda, ubicada en Brisas del Golf, para recabar elementos probatorios, esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, condenó enérgicamente la agresión y aseguró que la Policía Nacional y el Ministerio Público trabajan para esclarecer los hechos y entregar las pruebas a la justicia.

“Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia”, manifestó el mandatario, quien se comunicó con Jorge Molina, presidente de Corporación La Prensa (Corprensa), para expresarle su solidaridad ante lo ocurrido.

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La residencia del periodista Rolando Rodríguez fue objeto de un atentado durante la madrugada del 14 de noviembre. Captura de video

El Consejo Nacional de Periodismo (CNP), el Fórum de Periodistas, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí condenaron enérgicamente el atentado y exigieron una investigación inmediata, exhaustiva y transparente.

Las organizaciones advirtieron que Panamá no está acostumbrado a ataques con explosivos contra viviendas de periodistas y calificaron lo ocurrido como una agresión de magnitud sin precedentes, que amenaza las libertades fundamentales del país.

Los gremios destacaron que el atentado ocurrió un día después de la conmemoración del Día del Periodista y reclamaron protección inmediata para Rodríguez y su familia, además de identificar a todos los responsables.

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la asociación internacional EditoRed también condenaron la agresión, reclamaron el esclarecimiento de los hechos y solicitaron garantías para proteger el libre ejercicio del periodismo.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) exigió una respuesta contundente del Estado y recordó que las libertades democráticas fueron conquistadas por generaciones que enfrentaron el miedo y la arbitrariedad.

El presidente José Raúl Mulino condenó el atentado y expresó su solidaridad con el periodista y el equipo de La Prensa. Tomado de X

Aurelio Barría Pino, presidente del gremio empresarial, advirtió que cuando se pretende imponer el silencio mediante la violencia, lo que está en riesgo no es solamente una voz, sino la libertad de toda una nación.

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La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), presidida por Alberto López Tom, reclamó una investigación inmediata, exhaustiva y transparente, además de medidas de protección para Rodríguez y su familia.

El gremio empresarial advirtió sobre la necesidad de impedir una escalada de violencia contra el periodismo, cuya labor permite fiscalizar el uso de los recursos estatales y exigir rendición de cuentas.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este sábado, Jorge Molina calificó la agresión como un acto de terrorismo y aseguró que el medio continuará desarrollando su labor informativa y sus investigaciones periodísticas.

“El que esté incómodo con la Prensa, que acuda al Ministerio Público”, manifestó Molina, quien rechazó que el periodismo pueda convertirse en una actividad de alto riesgo y pidió no normalizar estas agresiones.

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Dos vehículos estacionados en el garaje de la vivienda resultaron incendiados tras la explosión. Captura de video

El presidente de Corprensa reveló que recibió una llamada de Mulino aproximadamente a las siete de la mañana y posteriormente del procurador general de la Nación, quien garantizó la rigurosidad de las investigaciones.

Por su parte, Rodríguez agradeció las manifestaciones de solidaridad de sectores periodísticos, empresariales y políticos, incluso de personas que anteriormente habían sido objeto de sus reportajes, y advirtió sobre las implicaciones del atentado.

“Esto cambia las reglas del juego de Panamá, porque todos ahora estamos expuestos”, afirmó el periodista, al advertir que la agresión abre una puerta ancha y peligrosa para quienes expresan opiniones contrarias.

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Rodríguez aseguró que no tiene sospechas sobre los posibles responsables y explicó que anteriormente no había recibido amenazas contra su integridad física, aunque había sido objeto de seguimientos y advertencias sobre demandas judiciales.

El periodista confirmó que trabaja en una investigación cuya publicación está prevista a partir del lunes 16 de noviembre, relacionada con la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) y un contratista del Estado.

Rolando Rodríguez confirmó que trabaja en una investigación relacionada con la Empresa de Transmisión Eléctrica y un contratista del Estado. Tomada de La Prensa

Sin embargo, aclaró que sería prematuro vincular la agresión con ese reportaje o con alguna de sus investigaciones anteriores, y señaló que corresponde al Ministerio Público esclarecer los hechos y establecer el móvil.

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Rodríguez también reveló que algunos vecinos observaron movimientos sospechosos antes del ataque y agradeció al Ministerio Público el ofrecimiento de protección, al considerar prioritario garantizar la integridad de su familia.

Según relató el periodista, la explosión ocurrió aproximadamente a las 2:20 de la madrugada y provocó llamas de hasta dos metros, que dejaron completamente inutilizados dos vehículos y dañaron el techo de la vivienda.

Su esposa despertó por el ruido de la explosión y el olor procedente de los automóviles incendiados, pero consiguió escapar ilesa de la residencia, mientras Rodríguez permanecía fuera de la ciudad.

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El periodista exhortó a evitar que Panamá reproduzca escenarios de violencia contra comunicadores registrados en países como Colombia y México, y advirtió que estos acontecimientos también comprometen la seguridad y la confianza de los inversionistas.