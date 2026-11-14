Opinión

El pueblo estuvo a la altura; ahora le toca a la dirigencia

La visita de León XIV nos dejó una oportunidad para reflexionar sobre el país que somos y, sobre todo, sobre el país que queremos construir

Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
Visita del papa León XIV a Luján
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La visita del Papa León XIV a la Argentina dejó mucho más que imágenes multitudinarias, celebraciones religiosas y discursos. Dejó un mensaje que merece ser escuchado, especialmente por quienes tenemos responsabilidades políticas y aspiramos a representar a nuestra sociedad.

Durante estos días, miles y miles de argentinos se movilizaron para recibirlo. Familias enteras, jóvenes, trabajadores, jubilados y personas que llegaron desde distintos puntos del país fueron protagonistas de un acontecimiento que trascendió cualquier pertenencia partidaria o religiosa. Lo hicieron movidos por la fe, la esperanza y, fundamentalmente, por la necesidad de encontrar una palabra que les devuelva la confianza en un futuro mejor.

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Esa movilización popular fue, quizás, la imagen más importante de la visita. En un país atravesado por las dificultades económicas, la incertidumbre y las divisiones, el pueblo demostró que todavía existe una enorme capacidad de encuentro, solidaridad y compromiso colectivo.

León XIV dejó definiciones que no deberían pasar inadvertidas. Habló de la dignidad humana, del valor del trabajo, de la necesidad de que la economía esté al servicio de las personas y no al revés. Reivindicó a quienes trabajan, a quienes luchan por salir adelante y a los sectores que muchas veces quedan al margen de las decisiones. También convocó a superar las divisiones y construir una sociedad basada en la fraternidad y el bien común.

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Son conceptos que interpelan directamente a la Argentina de hoy. Porque detrás de cada estadística económica hay personas, familias que hacen enormes esfuerzos para llegar a fin de mes, jóvenes que buscan oportunidades y trabajadores que necesitan algo tan básico como la posibilidad de vivir dignamente de su esfuerzo.

Sin embargo, en medio de semejante acontecimiento, también aparecieron las miserias de siempre. La carpa VIP, los privilegios, los espacios exclusivos y las comodidades reservadas para algunos mientras miles de argentinos esperaban durante horas para participar de una celebración. Una postal tan innecesaria como contradictoria con el espíritu de humildad, cercanía y fraternidad que debía prevalecer.

No se trata de cuestionar los protocolos institucionales ni de negar la importancia de las representaciones oficiales. Se trata de entender que hay momentos en los que el sentido común, la sensibilidad y el respeto por el pueblo deben estar por encima de cualquier privilegio. La política no puede convertir todo acontecimiento en una oportunidad para exhibir poder, conseguir una foto o marcar diferencias.

Pero tampoco debemos quedarnos solamente con esa polémica. Sería injusto que las miserias de unos pocos terminen opacando la enorme demostración de compromiso y esperanza que protagonizó nuestro pueblo.

Ahora bien, la visita del Papa también debe interpretarse en un contexto mucho más amplio. El mundo está cambiando y atraviesa una transformación profunda. El escenario internacional está virando hacia otra dirección y estamos frente al surgimiento de un nuevo orden mundial. En ese contexto, el mensaje de León XIV representa una invitación a mirar hacia adelante, comprender los nuevos desafíos y repensar los modelos económicos, sociales y políticos con los que pretendemos organizar nuestras sociedades.

Considero que Javier Milei representa una concepción política y económica vinculada a un mundo que está quedando atrás. Ese mundo se está terminando y las transformaciones internacionales exigen nuevas respuestas. No podemos seguir pensando la Argentina desde categorías que pertenecen a una etapa que ya no existe. La discusión no pasa solamente por administrar una coyuntura económica, sino por definir qué modelo de sociedad queremos y qué lugar pretendemos ocupar en el nuevo escenario global.

Como sostengo desde hace tiempo, la Argentina tiene enormes recursos naturales, pero su mayor riqueza no está solamente debajo de la tierra, en sus campos o en sus mares. Nuestra verdadera riqueza es la materia gris de los argentinos: su inteligencia, su capacidad de trabajo, su conocimiento, su creatividad, su talento científico y tecnológico. Tenemos recursos humanos extraordinarios que muchas veces no encuentran oportunidades para desarrollarse en su propio país. El desafío es transformar ese potencial en desarrollo, producción, innovación y bienestar para todos.

La pregunta que debemos hacernos es qué hacemos los dirigentes con todo esto.

Porque no alcanza con emocionarse frente a una multitud, aplaudir un discurso o repetir frases sobre la solidaridad y la justicia social. La verdadera responsabilidad comienza cuando termina el acto y hay que volver a la realidad cotidiana de millones de argentinos.

Los dirigentes políticos tenemos que recuperar la capacidad de escuchar, de comprender lo que le pasa a la sociedad y de ofrecer respuestas concretas. Debemos dejar de lado las disputas estériles, los egos y la política de los privilegios para volver a poner en el centro a las personas.

Necesitamos una dirigencia que entienda que gobernar no es administrar estadísticas, sino mejorar la vida de la gente. Que comprenda que el trabajo, la vivienda, la educación, la salud y las oportunidades no son consignas electorales, sino derechos y necesidades concretas. Y que tenga la grandeza de construir consensos incluso con quienes piensan diferente.

La Argentina necesita menos dirigentes preocupados por ocupar los mejores lugares y más dirigentes dispuestos a ponerse al lado de quienes más lo necesitan. Necesita una dirigencia capaz de interpretar los cambios del mundo, valorar el conocimiento y construir un proyecto de país que aproveche todo nuestro potencial.

La visita de León XIV nos dejó una oportunidad para reflexionar sobre el país que somos y, sobre todo, sobre el país que queremos construir. El pueblo ya hizo su parte: salió a las calles, participó, se movilizó y demostró que todavía conserva la esperanza.

Ahora nos toca a nosotros estar a la altura.

Porque el pueblo no necesita dirigentes que se ubiquen en primera fila para ver al Papa. Necesita dirigentes que se pongan en primera fila a la hora de defender sus necesidades.

Ese es el verdadero desafío que nos deja esta visita. Y también, una responsabilidad que no podemos eludir.

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