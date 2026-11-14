Opinión

Bienvenidos todos al mundo del trabajo

A más de un siglo de la encíclica Rerum Novarum, León XIV retoma el legado de León XIII para plantear los desafíos del mundo del trabajo frente a la inteligencia artificial, la automatización y la exclusión

El papa León XIV retomó el legado de León XIII para plantear los desafíos del mundo del trabajo
El papa León XIV retomó el legado de León XIII para plantear los desafíos del mundo del trabajo
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La visita del Papa León XIV acaparó la atención de millones de argentinos, mucho más allá de la fe. Era lógico y previsible. Lo que es verdaderamente asombroso es que algunos se hayan sorprendido por las palabras de Su Santidad o hayan descubierto la Doctrina Social de la Iglesia, algo que tiene más de 135 años.

Basta con prestar atención a la elección de nombre que hizo Robert Prevost cuando fue elegido Papa. Eligió llamarse León, como aquel León XIII que en 1891 escribió la encíclica Rerum Novarum, considerada el documento fundador de la Doctrina Social de la Iglesia moderna, nacida para responder a la crisis social provocada por la Revolución Industrial.

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Fiel a este legado, León XIV publicó en mayo pasado Magnifica Humanitas, actualizando los principios tradicionales a los desafíos tecnológicos y económicos del siglo XXI, en especial la irrupción de la inteligencia artificial.

Ambos pontífices entablan un diálogo directo a través de los siglos compartiendo pilares fundamentales de la visión católica sobre el trabajo humano. León XIII estableció que el trabajo no es una mera mercancía que se puede comprar y vender sin restricciones, sino una expresión de la dignidad de la persona. León XIV retoma este principio absoluto en Magnifica Humanitas al estipular que “el orden económico debe permanecer subordinado a la dignidad humana, y no al revés”, advirtiendo contra los algoritmos, la automatización deshumanizadora y la vigilancia digital en el empleo.

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Ambas encíclicas plantean que la economía debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio del trabajo o de la economía. Este concepto fue reiterado en dos oportunidades por Su Santidad, en la U.C.A. y en el Palacio Libertad.

León XIII criticó firmemente tanto el socialismo radical de su época —que suprimía la propiedad privada— como el liberalismo económico absoluto que dejaba a los obreros a merced de la usura y la codicia patronal. León XIV retoma esta postura crítica señalando que el progreso técnico y los mercados no pueden autorregularse éticamente, rechazando tanto la mercantilización total del hombre como los modelos de exclusión. Sumó una referencia valiente y profunda sobre el desempleo, al definirlo como un auténtico drama que hiere la dignidad.

Personas afectadas por el desempleo debido a la automatización y el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El avance de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral, generando desempleo en sectores automatizados. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra coincidencia entre ambos pontífices es la defensa de la propiedad privada como un derecho natural derivado de la labor del hombre, pero sujeta a deberes morales. León XIV profundiza en este aspecto recordando la vigencia de la “hipoteca social” de la propiedad: “Los frutos del ingenio humano y de la tierra deben servir al bien común y al sustento de toda la humanidad, no a la polarización de la riqueza”.

Aquí cobra relevancia el recuerdo de Enrique Shaw, a quien el Papa mencionó en su discurso. Este empresario – hoy en proceso de canonización – dirigía la fábrica de vidrio más importante del país y ante la instrucción de despedir a mil trabajadores se negó y pidió tiempo. La empresa, finalmente, se salvó sin desprenderse de un solo operario.

Años más tarde, cuando Shaw agonizaba, cerca de 400 obreros se ofrecieron como donantes de sangre, dando muestra de que la solidaridad es posible en el mundo de las relaciones del trabajo.

Así lo planteó León XIV al afirmar que el trabajo no debe ser un instrumento de conflicto de clases, sino el eje central de la amistad social y la integración comunitaria. En este esquema, los sindicatos tienen un rol fundamental como organizadores y representantes de los trabajadores. Pero no pasó desapercibido cuando señaló que su obligación moral no es sólo es velar por los derechos de sus representados sino también sumar e incluir a los que padecen la informalidad.

Estamos en un mundo que nos interpela permanentemente. Tecnologías como la Inteligencia Artificial amenazan con dejar a millones en el camino. Las posibles respuestas, como hace más de un siglo, surgen de un papa León.

En este mundo en profundo cambio, los principios que han originado la Doctrina Social de la Iglesia permanecen inmutables: defender la dignidad del ser humano, promover el bien común, reconocer el destino universal de los bienes, vivir una solidaridad efectiva y una subsidiaridad responsable, para construir juntos la civilización del amor.

Bienvenidos todos, vayan y anuncien, es tiempo de diálogo y compromiso. Está en nosotros velar por el respeto del límite ético moral que permita poner al hombre en el centro de la economía.

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