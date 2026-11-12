León XIV y la oportunidad de volver a encontrarnos

El papa León XIV sostuvo en el Palacio Libertad que la democracia se fortalece cuando una sociedad aprende a convivir con sus diferencias. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

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La visita del papa León XIV a la Argentina nos ha dejado imágenes difíciles de olvidar. Multitudes reunidas alrededor de una misma esperanza, jóvenes que expresaron con entusiasmo su fe, familias que salieron a las calles y un pueblo que, una vez más, mostró su extraordinaria capacidad de encuentro.

Pero quizás lo más importante de estos días no sea lo que vimos y sentimos, sino lo que hagamos de ahora en adelante.

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Detrás de esas manifestaciones de afecto y religiosidad apareció una pregunta que los argentinos deberíamos hacernos: ¿seremos capaces de trasladar esa voluntad de encuentro a nuestra convivencia cotidiana y a la construcción de un destino nacional compartido?

En su primer discurso, pronunciado en el Palacio Libertad, León XIV señaló una cuestión esencial: una nación necesita aprender a convivir con sus diferencias y resolver sus conflictos.

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La democracia se fortalece mediante la escucha, el cuidado de las palabras, la búsqueda de acuerdos y el reconocimiento de quien piensa distinto como un compatriota con quien compartimos un mismo destino.

Es una reflexión que toca una de las heridas más profundas de nuestra historia.

El problema de los argentinos nunca fue tener diferencias. Nuestra tragedia fue no haber sabido procesarlas mediante el diálogo, el respeto y las instituciones, hasta llegar, en determinados momentos, a convertir al adversario en enemigo.

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La violencia y los enfrentamientos, particularmente de los años setenta, constituyen una de las expresiones más dolorosas de ese fracaso. Pero aquella experiencia también nos deja una enseñanza que merece ser considerada.

Muchos de quienes protagonizaron aquellos enfrentamientos, desde posiciones opuestas, conocieron la violencia, la muerte y la pérdida de compañeros y familiares, hoy, nos ofrecen un mensaje de diálogo, reencuentro y reconciliación.

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No se trata de desconocer sus diferencias, equiparar responsabilidades ni renunciar a la verdad. Se trata de comprender que aun después de las experiencias más dolorosas es posible encontrar caminos de acercamiento.

Si quienes atravesaron aquellos enfrentamientos, rodeados de violencia y muerte, pueden hoy convocarnos al diálogo y a la reconciliación, ¿cómo no habríamos de ser capaces de hacerlo quienes vivimos diferencias que, por profundas que sean, están lejos de alcanzar aquella magnitud?

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Sus testimonios nos muestran que el reencuentro no es ingenuidad ni debilidad. Es una decisión que exige grandeza, coraje y la capacidad de reconocer en el otro a un compatriota con quien debemos compartir el futuro.

El mensaje del Santo Padre encuentra una profunda coincidencia con el testimonio del Siervo de Dios Coronel Argentino del Valle Larrabure.

Durante su prolongado cautiverio, sometido a condiciones extremas, desde un oscuro pozo Larrabure dejó a sus hijos un mensaje, una enseñanza que trasciende las circunstancias de su muerte: la decisión de no odiar. Un mensaje que todos deberíamos comprender, asumir y transformar en una actitud de vida.

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No fue indiferencia frente al mal ni renuncia a sus convicciones. Fue la afirmación de que, incluso en medio del sufrimiento, el odio no debía convertirse en la respuesta.

Ese es también el espíritu que anima el libro “Larrabure – Voces para el encuentro”: recuperar testimonios de protagonistas de aquella historia, de quienes estuvieron enfrentados, para encontrar enseñanzas que nos permitan construir el futuro.

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A lo largo de su visita, León XIV fue profundizando este mensaje desde distintas perspectivas.

Ante el mundo del trabajo habló de la dignidad humana, del bien común, de la solidaridad y de la necesidad de construir una auténtica amistad social.

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En el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole destacó que las personas con discapacidad no son una carga para la sociedad, sino una bendición que nos ayuda a reconocer lo verdaderamente importante. Nos recordó que el progreso y la grandeza de una nación también se miden por su capacidad de acoger, integrar y cuidar a quienes necesitan mayor acompañamiento. El reencuentro nacional exige, también, que nadie quede excluido ni abandonado.

En su encuentro con los jóvenes, la esperanza apareció unida a la responsabilidad de reconocer errores, reparar daños y comprometerse con un mundo mejor. En su visita al establecimiento penitenciario volvió a destacar la dignidad de toda persona, sin excepción, y la posibilidad de recorrer caminos de conversión y reconciliación.

Finalmente, en Luján, ante la Virgen que acompaña la historia de nuestro pueblo, nos invitó a mirar hacia adelante con esperanza, a superar nuestras divisiones, reconciliarnos con nuestra historia y a construir un futuro compartido.

No se trata de olvidar el pasado, sino de impedir que nos condene a repetir indefinidamente nuestros desencuentros.

La Argentina necesita recuperar una cultura de convivencia que transforme nuestras diferencias en una riqueza y no en una amenaza. Una cultura que nos enseñe a cuidar las palabras sin ocultar la verdad, comprendiendo que también importa la manera en que la expresamos. Que las convicciones no excluyan el respeto y que la búsqueda de justicia no cierre las puertas al encuentro.

Pero el reencuentro tampoco puede quedar reducido a un sentimiento.

León XIV recordó que cada generación recibe una patria que otros pusieron en sus manos y tiene la responsabilidad de hacerla crecer antes de entregarla.

El reencuentro no es el objetivo final, sino la condición indispensable para recuperar un proyecto de Nación y enfrentar el futuro con confianza y optimismo.

El pueblo de Dios, las multitudes que acompañaron al Papa, mostraron una Argentina capaz de compartir una esperanza y reconocerse alrededor de algo que la trasciende. Sería lamentable que esa experiencia quedara reducida a un recuerdo hermoso, a una cápsula de entusiasmo y fraternidad aislada de nuestra vida cotidiana.

La visita de León XIV no debería convertirse en un paréntesis en la historia de nuestros desencuentros, sino en el punto de partida de un verdadero proceso de reencuentro nacional.

Aquí adquieren extraordinaria actualidad las palabras que el coronel Larrabure dirigió al pueblo argentino, a sus dirigentes y dirigidos, con el deseo de que la sangre inútilmente derramada los conmoviera a la reflexión y los impulsara a reconocer que somos capaces de modelar nuestro propio destino.

Aquel llamado, nacido del sufrimiento hace más de medio siglo, encuentra hoy una renovada vigencia en la exhortación de León XIV.

La sangre derramada a lo largo de nuestra historia y los enormes sacrificios que ha realizado y continúa realizando el pueblo argentino deberían conmovernos, pero especialmente interpelar a quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la Nación.

“Los dirigidos” hablaron. Es hora de que “los dirigentes” estén a la altura de nuestra historia y de los sacrificios de su pueblo. Que abandonen las disputas estériles, las descalificaciones y los enfrentamientos inconducentes. Que comprendan que los egos y las diferencias, por profundas que sean, deben resolverse civilizadamente, mediante el diálogo, el respeto a las instituciones y la búsqueda de acuerdos orientados al bien común.

Los argentinos no necesitamos dirigentes que piensen todos igual. Necesitamos dirigentes capaces de pensar en el país por encima de sus diferencias y de asumir con madurez las responsabilidades que les fueron confiadas, entre ellas la de dirimir democráticamente sus conflictos.

Que el mensaje de León XIV y el testimonio de quienes padecieron los momentos más dolorosos de nuestra historia nos conmuevan lo suficiente para transformar el desencuentro en convivencia, la confrontación en diálogo y la resignación en esperanza.

En su última homilía en Luján, León XIV nos propuso un itinerario de cuatro pasos que bien podríamos interpretar como guía para nuestro reencuentro nacional:

Reconciliarnos: con nuestra historia, con nuestro presente y entre nosotros. Iluminarnos: Dejarnos guiar por la Palabra de Dios. Comunión: construir la unidad, aceptar las diferencias y compartir con los demás. Misionar: transformar lo anterior, la Fe, en acciones concretas y obras de bien.

Que la visita del Papa León XIV no sea un recuerdo conmovedor, sino el punto de partida de un verdadero encuentro nacional.

Gracias Papa León XIV… Argentina Puede.