Demócratas y republicanos: almas partidas

Una composición gráfica sitúa el Capitolio de Estados Unidos entre los emblemas de los partidos Republicano y Demócrata bajo la bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Si tradicionalmente las elecciones del Midterm marcan en rojo el inicio de la carrera a la Casa Blanca, es evidente que los resultados tan estridentes de este 2026 han acelerado los tiempos. Todos los spin doctor de ambos partidos, demócratas y republicanos, se han lanzado a la caza de los indicios, los datos, los perfiles que pueden situarse mejor para llegar a la presidencia. Nuevas opciones, promesas consolidadas y la convicción de que ambos partidos necesitan un candidato-estrella que supere el paradigma actual. Presumiblemente, ni Donald Trump, ni Kamala Harris estarán en la carrera electoral, por mucho que el primero quisiera, y que la segona aún mantenga sus espectativas, y la elección de los candidatos respectivos será más decisiva que nunca. Aún faltan dos años, de manera que los presuntos elegibles pueden quedar obsoletos con cualquier giro de guión, pero las tendencias han quedado marcadas después de las Midterm y permiten algunas especulaciones sostenibles.

En el campo de los demócratas, la batalla se vislumbra entre el sector radical que encabeza Alexandria Ocasio-Cortez y el liberal que presumiblemente encabezará Jon Ossoff o Josh Shapiro. Los tres han tenido un éxito notable en estas elecciones. Ocasio, de manera indirecta, porque como líder del Progressive Wing de su partido (el famoso The Squad) ha visto como aumentaban los perfiles populistas, con un crecimiento notable de los congresistas y senadores musulmanes. De entre todos, el rotundo éxito en Michhigan de Abdul El-Sayed. Al otro lado del espectro demócrata, tanto Jon Ossoff, el joven senador por Georgia que ha revalidado su mandato con un margen de 20 puntos (en un estado donde había ganado Trump), como Josh Shapiro, cuyo éxito en Pensilvania ha sido decisivo, parecen estar muy bien situados en la carrera.

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Más allá de estos nombres que ya están jugando fuerte en los Polymarket, lo que parece indiscutible es el debate interno que vivirán ambos partidos, cuyas dobles almas están más enfrentadas que nunca. Por el lado demócrata se ha reforzado sensiblemente el sector más de izquierdas, cuyas posiciones socialistas en materia económica chocan con los planteamientos tradicionales y alejan a los demócratas de los espacios centrales. Es la idea-fuerza de Ocasio-Cortez: romper con la centralidad que los acerca a los republicanos moderados, y plantear reformas radicales que animen a los jóvenes y a los abstencionistas. Desde la propia Ocasio y todo el Squad hasta Mamdami o El Sayed, este sector domina considerablemente el relato público, y su tendencia al alza parece indiscutible.

Al otro lado, Jon Ossoff i Josh Shapiro, representan la concepción liberal de los demócratas, y acercan el partido a la centralidad clásica, no en vano su moderación es fundamental en los estados bisagras. Sus diferencias con el sector radical no se reducen a la cuestión económica, aunque la confrontación está clara: socialismo disruptivo de unos, versus centrismo liberal de los otros. Pero el debate que se producirá en el interior del partido también marca otras diferencias sensibles: de la subida rotunda de impuestos de los Ocasio, a la fiscalidad equilibrada de los Ossof; de la transición ecológica acelerada, a la gradualidad sostenible; de la actitud visceral y combativa contra Israel, a la postura tradicional de alianzas con el estado hebreo; del rupturismo con el sistema, a la institucionalidad.

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Antes, pues, de jugar la gran carrera por la White House, el Partido Demócrata vivirá una batalla interna de enormes proporciones entre dos modelos ideológicos que conviven, però están profundamente confrontados.

Al otro lado del espectro ideológico, el Partido Republicano también vivirá una batalla ideológica que ya ha empezado, y que, en su caso, está claramente identificada en los dos nombres propios de más peso de la administración Trump: J.D. Vance y Marco Rubio. Del líder del America First más nacionalista, al líder hispano del conservadurismo clásico, ambos representando dos visiones claramente opuestas en los campos más sensibles. En lo económico, Vance es un entusiasta de los aranceles fuertes y del proteccionismo, mientras que Rubio defiende los bajos impuestos y es un claro defensor del comercio global. Uno plantea un estado fuerte e intervencionista, y el otro defiende la mínima intervención del estado en la economía. En la geopolítica, el líder MAGA está en contra del papel histórico de Estados Unidos como protector del orden internacional: cuestiona a la OTAN, rechaza la ayuda a Ucrania, es crítico con la guerra de Irán y se muestra especialmente beligerante con la relación de USA con Israel. En todos esos puntos, Marco Rubio está a las antípodas, totalmente convencido del papel de líder global de Estados Unidos. Cabe recordar que Marco Rubio ha sido el estratega de la política de intervención en América Latina, con especial atención a Venezuela y a Cuba, cuya cuestión es tema central en su agenda. Diferentes en sus posiciones, también lo es en los públicos a los que se dirigen, con Vance más cerca de los sectores rurales y trabajadores industriales, y Rubio bien conectado con los empresarios, universitarios y las clases medias, más el añadido de su indiscutible influencia en la gran comunidad hispana. Cabe añadir un dato que no es menor: En Ohio, el estado de Vance, los republicanos sufrieron una derrota contundente; en Florida, el estado de Rubio, los republicanos consiguieron una de sus pocas victorias.

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A dos años de las elecciones, la batalla está más abierta que nunca en los dos partidos norteamericanos, y en ambos la fisura se plantea entre radicales y centristas, tanto en lo económico -intervención versus libre mercado-, como en lo geopolítico -aislacionismo versus liderazgo mundial- Si la batalla fuera un Rubio versus Ossof, la centralidad política norteamericana volvería a su eje, pero si la contienda fuera una Ocasio versus Vance, la polarización sería máxima, y la radicalidad se consolidaría en ambos extremos. Hacia donde se decantarán unos y otros es, a día de hoy, una incógnita. Nunca como ahora, el panorama norteamericano había sido tan impredecible. Lo dijo Walt Whitman, “Estados Unidos es un experimento inacabado”, y ahora está en plena ebullición.

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