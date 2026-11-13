Opinión

En el nuevo riel, Ueno no hubiese chocado

Contratos inteligentes, oráculos y registros distribuidos pueden bloquear transferencias fuera de los parámetros, en lugar de detectar las irregularidades mediante revisiones de balances posteriores

Ueno Bank
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Ueno Bank llegó a la resolución con la solvencia por debajo del mínimo legal. Antes pudo mover dinero fuera de las reglas, y las reservas se conocieron tarde, en un documento. El expediente es lo de menos. El problema es de diseño: las reglas estaban al costado del sistema que movía el dinero. La tecnología ya ofrece el riel nuevo, con blockchain, oráculos y contratos inteligentes. En ese diseño, el choque no tiene por dónde ocurrir.

Hoy un banco puede exceder un tope y, mientras tanto, la operación sigue siendo válida. El pago sale. El balance lo registra. El problema aparece cuando alguien revisa, meses después, lo que el sistema dejó pasar. Más informes no cierran ese hueco. Lo cierra una condición simple: que la regla decida si el dinero se mueve.

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Ese nuevo riel usa tres herramientas.

La primera es el contrato inteligente: una regla que el sistema aplica solo. El piso de solvencia, el tope de préstamos a empresas del mismo grupo, el mínimo de liquidez y el límite de depósitos del Estado quedan escritos en el código. Si una operación los rompe, no se liquida. No hay desvío para descubrir después, porque el desvío no llega a ser una transferencia. El regulador modifica un parámetro y, desde ese momento, el banco solo puede ejecutar lo que entra en ese parámetro.

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Las reglas estaban al costado del sistema que movía el dinero

La segunda es el oráculo. Un contrato inteligente necesita datos confiables. Si el número lo carga el mismo banco, la traba no sirve. El oráculo es quien firma el dato en el momento: el banco central, que custodia el dinero y ve los pagos. Allí está el encaje. Allí se ve si el dinero sale, si vuelve al mismo grupo en minutos, si un depósito del Estado se concentra de más. Esa confirmación entra en el contrato al instante.

En Ueno, el primer giro a una empresa del grupo habría sido rechazado ese mismo día.

La tercera es la blockchain con prueba de existencia de reservas. Hoy la reserva es una fotografía: un renglón de un balance, de una fecha, leído más tarde. En el intervalo, el saldo puede cambiar sin que esa foto lo registre. Sobre blockchain, el banco central puede certificar que ese dinero está, que está en la cuenta de encaje y que cubre lo que la norma exige. El registro es verificable por el supervisor, el fondo de garantía y, en versión simple —cumple o no cumple—, por cualquier persona. Sin conocer el nombre de ningún ahorrista.

Si esa cobertura cae, la respuesta es inmediata. El contrato detiene el reparto de ganancias, corta el crédito nuevo, exige más encaje o impide que el Estado siga depositando en un banco fuera del carril. La medida llega cuando el número se mueve, no cuando un balance posterior reconstruye lo ocurrido meses atrás.

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Sobre blockchain, el banco central puede certificar que ese dinero está, que está en la cuenta de encaje y que cubre lo que la norma exige

En ese riel, Ueno podría haber enfrentado un mal crédito o una salida real de depósitos. Ningún sistema elimina el riesgo. Blockchain, oráculos y contratos inteligentes le habrían impedido tres cosas: mostrar reservas que el banco central no confirma, prestar por encima del tope a su propio grupo y aparecer líquido en un balance con el dinero ya salido.

El dinero de las personas ya se mueve en segundos. Quien conserve la norma en un manual y la reserva en una fotografía va a conocer el choque cuando el tren salió de la vía. Con blockchain, oráculos y contratos inteligentes, un choque no ocurre por diseño: se vuelve evitable, porque la tecnología elimina los desvíos antes de que el tren se salga del riel.

El autor es cofundador y CEO de PALA Blockchain

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