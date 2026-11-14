Por qué la inflación impulsa a los bonos en pesos

Mientras los soberanos en dólares recortaban las pérdidas del mes, en el segmento en pesos, la aceleración inflacionaria de octubre, que tomó por sorpresa al mercado, dio impulso a los bonos ajustados por CER (Foto: Reuters)

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Noviembre empezó con dos semanas muy distintas para la deuda argentina. Tras caer más de 4% en la primera, los Globales recuperaron parte del terreno perdido en la segunda, aun con la deuda emergente a la baja. En consecuencia, el índice de riesgo país retrocedió 109 puntos básicos desde el pico de 939 pb del viernes anterior hasta 830 puntos. Mientras los soberanos en dólares recortaban las pérdidas del mes, en el segmento en pesos, la aceleración inflacionaria de octubre, que tomó por sorpresa al mercado, dio impulso a los bonos ajustados por CER.

En la primera semana del mes, el contexto internacional ofrecía una explicación parcial para la caída de la renta fija argentina. Las elecciones legislativas en Estados Unidos y las dudas sobre las grandes inversiones en inteligencia artificial elevaron la aversión al riesgo. Sin embargo, mientras los Globales perdieron entre 4,0% y 4,5%, el ETF EMB —que sigue a la deuda emergente en dólares— avanzó 0,2%. Esa diferencia da una idea del peso que tuvieron los factores locales.

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En nuestra lectura, los inversores empezaron a prestarle más atención a las perspectivas electorales del oficialismo en 2027 y a sus implicancias para la continuidad del programa económico y el alcance del respaldo externo.

Los inversores empezaron a prestarle más atención a las perspectivas electorales del oficialismo en 2027 y a sus implicancias para la continuidad del programa económico

En la segunda semana, el desacople jugó a favor de Argentina. Al viernes, los Globales de mediano y largo plazo ganaron entre 3,4% y 3,7% en la semana, mientras que el EMB retrocedió alrededor de 1,4% en cinco días. El dato más interesante está en la diferencia entre plazos.

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El tramo medio y largo, que había liderado las bajas en la primera semana, también lideró la recuperación. Los bonos cortos, en cambio, subieron cerca de 0,9% y quedaron como los más castigados en lo que va de noviembre, con pérdidas acumuladas de entre 3,3% y 4,4%. Así, la baja del índice riesgo país convivió con una recuperación mucho más acotada en los títulos de vencimiento más cercano.

El tramo medio y largo, que había liderado las bajas en la primera semana, también lideró la recuperación en la segunda (Foto: Reuters)

Ese comportamiento importa para evaluar cuánto cambió el balance mensual. Los Globales ya mostraron que pueden recuperar terreno en una semana adversa para sus pares internacionales, aunque el saldo de noviembre sigue siendo negativo en toda la curva (-2,7% en promedio).

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La sorpresa inflacionaria y el mercado en pesos

En el mercado en pesos, la sorpresa inflacionaria se sintió sobre todo en los bonos CER con vencimiento en 2027. El IPC se aceleró de 1,9% en septiembre a 2,2% en octubre, por encima del 1,9% que descontaban los precios de los bonos.

La baja del índice riesgo país convivió con una recuperación mucho más acotada en los títulos de vencimiento más cercano.

Para los plazos más largos, la referencia de la semana vino por la licitación. El Tesoro colocó el bono ajustado por inflación de junio de 2028 (TZX28) a CER +10,5% anual y el título terminó rindiendo CER +10,2% en el mercado secundario.

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Vencimientos, liquidez y tensión de tasas

La misma licitación dejó abierta otra pregunta para el mercado en pesos. ¿Cuánta liquidez volverá a circular cuando se paguen los vencimientos? La recompra de bonos largos de la semana anterior mostró cuánto pesa el momento en que llegan los fondos. El Tesoro volcó casi $1,8 billones al mercado al usar sus depósitos en el Banco Central para pagar esa operación.

El Tesoro volcó casi $1,8 billones al mercado al usar sus depósitos en el Banco Central para pagar esa operación (Foto: Reuters)

Aun así, antes de los feriados, la tasa de pase entre privados —una referencia del costo de conseguir pesos a corto plazo— saltó a 32% nominal anual. La demanda de liquidez de los bancos y de las empresas que tenían que pagar sueldos probablemente contribuyó a esa tensión.

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Pasados los feriados, la tasa bajó a 22,5% anual y la liquidación de la última licitación podría prolongar el alivio. Finanzas renovó el 83,5% de los vencimientos totales de la semana y, si cubre la diferencia con los fondos que tiene depositados en el Banco Central, inyectaría alrededor de $ 1,75 billones adicionales. Es un monto similar al de la recompra, pero esta vez la inyección de pesos llegaría en un contexto de menor presión sobre las tasas de fondeo de corto plazo.

Preferencia por CER de corto plazo

Con todo esto en mente, para las posiciones en pesos, mantenemos nuestra preferencia por alternativas CER de corto plazo. Dentro de ese segmento, seguimos viendo valor en el Boncer de marzo de 2027 (TZXM7), que permite cubrirse de la inflación con una exposición más acotada a los cambios en las tasas reales que la de un bono largo.

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La autora es analista de research de PPI (Portfolio Personal Inversiones)