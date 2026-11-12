Opinión

León XIV en la Argentina: un mensaje de paz, esperanza y dignidad para el mundo del trabajo

La visita del Pontífice fue un bálsamo de paz y esperanza para todos los argentinos. En su encuentro con trabajadores en la UCA, dejó definiciones profundas sobre la economía, el empleo, los sindicatos y la justicia social. Un mensaje que, como movimiento obrero, tenemos la responsabilidad de convertir en diálogo, compromiso y acción

Visita del papa León XIV a la Argentina - UCA
El papa León XIV protagonizó un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (Foto: EFE/Vatican Media)
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La visita del papa León XIV a la Argentina nos dejó mucho más que imágenes de multitudes, emoción y encuentros. Fue un acontecimiento que movilizó a millones de argentinos, que salieron a recibirlo y encontraron en su presencia un mensaje de unidad, esperanza y fraternidad. En un tiempo de tantas dificultades y divisiones, su llegada fue un verdadero bálsamo de paz para nuestra sociedad.

Pero, sobre todo, sus palabras nos invitaron a reflexionar sobre el país que queremos construir y sobre las prioridades que deben orientar nuestro futuro.

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Uno de los momentos más significativos fue su encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Allí, frente a trabajadores, empresarios, dirigentes sindicales y movimientos populares, León XIV dejó definiciones que merecen ser escuchadas con atención, especialmente por quienes tenemos responsabilidades en la representación de los trabajadores.

“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, afirmó. Una definición contundente que establece con claridad cuál debe ser el sentido de cualquier modelo de desarrollo.

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El crecimiento económico es necesario, pero no puede convertirse en un fin en sí mismo. Debe traducirse en empleo, salarios dignos, producción, oportunidades y mejores condiciones de vida para las familias. No podemos hablar de progreso si sus resultados no llegan a quienes trabajan y sostienen diariamente el funcionamiento de nuestro país.

En esa misma línea, el Papa se refirió al drama del desempleo con palabras que expresan una profunda concepción del trabajo: “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”.

Quienes venimos del movimiento obrero sabemos que el trabajo es mucho más que un salario. Es identidad, integración, organización familiar y la posibilidad de proyectar un futuro. Por eso, defender el empleo, los derechos laborales y las condiciones dignas de contratación es defender la dignidad de las personas.

León XIV también dedicó una parte central de su mensaje al papel de las organizaciones sindicales. Su definición fue categórica: el sindicato es “una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo”.

Es un reconocimiento a la historia y a la función social del sindicalismo, pero también una convocatoria a asumir los desafíos de esta nueva etapa. El Papa nos pidió ampliar la mirada, tender puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal, y comprender las profundas transformaciones que atraviesa el mundo laboral.

Esa responsabilidad exige organizaciones fuertes, representativas y capaces de adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a sus principios.

La Argentina necesita recuperar ámbitos de diálogo institucional donde trabajadores, empresarios y Estado puedan construir consensos y acordar un horizonte de desarrollo. No se trata de desconocer las diferencias, sino de entender que ningún sector puede construir un país por sí solo.

También debemos asumir los desafíos que presentan la inteligencia artificial, la automatización y las nuevas formas de organización productiva. El progreso tecnológico tiene que estar al servicio de las personas y no convertirse en una amenaza para sus fuentes de trabajo. La innovación debe generar oportunidades y mejorar las condiciones laborales, no profundizar la exclusión.

Tierra, techo y trabajo: una agenda vigente

En su mensaje, León XIV también recuperó una de las grandes banderas de Francisco: las tres T, tierra, techo y trabajo. Una consigna que expresa una concepción integral de la justicia social y que sigue teniendo plena vigencia.

Francisco hizo de estas tres demandas una referencia permanente de su pontificado. León XIV las retoma y las proyecta sobre los desafíos actuales, recordándonos que no existe desarrollo humano integral cuando una parte de la sociedad no tiene acceso a las condiciones básicas para vivir dignamente.

Tierra, techo y trabajo significan producción, vivienda, empleo y oportunidades. Son derechos que deben formar parte de cualquier proyecto de país que aspire a crecer con inclusión.

También fue significativo su mensaje a los jóvenes. Les habló de no dejarse vencer por las dificultades, de no quedar atrapados en la búsqueda del éxito a cualquier precio y de conservar la libertad para construir sus propios proyectos.

Esa preocupación tiene una dimensión social que no podemos ignorar. Nuestros jóvenes necesitan estudiar, capacitarse, acceder a su primer empleo, independizarse y encontrar en la Argentina oportunidades para desarrollar sus vidas. No alcanza con pedirles que tengan esperanza: tenemos que generar las condiciones para que puedan ejercerla.

El mensaje y la responsabilidad de transformarlo en acción

La visita de León XIV deja una convocatoria que trasciende lo religioso. Nos invita a recuperar la cultura del encuentro, a superar las divisiones y a poner nuevamente en el centro de nuestras decisiones la dignidad de las personas y el bien común.

Francisco nos dejó un legado extraordinario. León XIV, con su propia voz y su mirada sobre el presente, nos recuerda que esos principios no pertenecen al pasado: son una guía para enfrentar los desafíos de hoy.

Desde el movimiento obrero tenemos una responsabilidad concreta: defender el trabajo, representar a quienes más lo necesitan y contribuir a construir una Argentina con producción, desarrollo, justicia social y oportunidades para todos.

Me quedo especialmente con una idea: el verdadero valor de esta visita no estará solamente en la emoción que nos generó, sino en nuestra capacidad de transformar sus palabras en hechos.

Como dirigentes, tenemos que estar a la altura de ese mensaje. Porque una Argentina que pone a las personas en el centro, que reconoce la dignidad del trabajo y que construye su futuro a partir de la solidaridad, es una Argentina que todavía tiene mucho por hacer y, sobre todo, mucho por construir.

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