Perú

Bloquear o no bloquear: ¿he ahí el dilema?

La ubicación de la mayoría de cárceles en áreas pobladas haría que una interferencia externa perjudique a residentes y transeúntes, según el análisis que propone inteligencia penitenciaria con coordinación multisectorial

AFIN sostiene que las empresas de telefonía móvil no tienen competencia sobre todas las conexiones clandestinas que permiten a los internos comunicarse con el exterior. Difusión
AFIN sostiene que las empresas de telefonía móvil no tienen competencia sobre todas las conexiones clandestinas que permiten a los internos comunicarse con el exterior. Difusión
Guardar

La visita de la presidente Keiko Fujimori a El Salvador para conocer las políticas de seguridad ciudadana en dicho país reaviva el debate sobre la restricción de comunicaciones ilegales en penales y centros juveniles del país, más aún cuando medidas en esta materia forman parte de las facultades legislativas otorgadas en octubre por el Congreso al Poder Ejecutivo.

Fujimori ha destacado dos medidas: desmantelar estaciones y antenas clandestinas, e implantar una política de “comunicación cero” en penales. Ninguna es nueva, y tanto la experiencia acumulada como la evolución tecnológica revelan, más bien, la oportunidad de adoptar una política de seguridad ciudadana de naturaleza integral, de forma mucho más eficaz respecto a lo que hemos tenido en la última década.

PUBLICIDAD

El ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro (i), y el ministro de Defensa de El Salvador, René Francis Merino (d), acompañan a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori (c), este jueves a una visita en la megacárcel Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura
El ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro (i), y el ministro de Defensa de El Salvador, René Francis Merino (d), acompañan a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori (c), este jueves a una visita en la megacárcel Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

El modelo PRISONTEC

En el año 2014, el Ministerio de Justicia (MINJUS) suscribió con la empresa PRISONTEC una concesión por 25 años para que, bajo un esquema autosostenible, esta empresa asuma el bloqueo de comunicaciones móviles y WiFi en 33 de los 69 penales existentes, a cambio de operar la telefonía pública para los internos.

Diez años después, los resultados no son positivos. El modelo nunca fue extendido al resto de penales en el país, careció de una supervisión técnica consolidada; dejó incomunicados a muchos residentes y pequeños emprendedores cercanos; y no actualizó sus equipos ante la masificación del 4G.

celulares - penales
celulares - penales

Una política multisectorial

La política de “cero comunicación” del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, no es replicable en el Perú, porque la enorme mayoría de nuestros penales está ubicada en zonas urbanas, por lo que el bloqueo externo afecta inevitablemente a quienes viven o transitan cerca.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las nuevas tecnologías ofrecen la oportunidad de un sistema multidimensional de inteligencia penitenciaria que sustituya el bloqueo externo por una combinación de bloqueo interno, provisto por un tercero, registro de comunicaciones de voz y datos por operadores y proveedores tecnológicos globales, acceso autorizado a esa información por el Ministerio Público, registro de transacciones financieras mediante operadores de billeteras digitales, mayor fiscalización del MTC para desmantelar antenas clandestinas, y control extremo del ingreso y circulación de dispositivos en los penales a cargo del INPE.

Mafias del Callao instalaron infraestructura Wi-Fi en el vecindario para burlar los bloqueadores y mantener la conectividad dentro de la cárcel. Foto: MTC
Mafias del Callao instalaron infraestructura Wi-Fi en el vecindario para burlar los bloqueadores y mantener la conectividad dentro de la cárcel. Foto: MTC

La interdependencia de estos componentes exige una política multisectorial, liderada por los sectores Justicia e Interior, que utilice la información de las comunicaciones para alimentar la inteligencia penitenciaria, en lugar de limitarse a bloquearlas.

El Comando Unificado anunciado por la presidente podría articular este esfuerzo si, además de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público, incorpora -bajo una lógica de coordinación público-privada- cuando menos al MTC y OSIPTEL, a proveedores globales de plataformas tecnológicas y a autoridades y entidades financieras.

Carlos Huamán Tomecich Socio Fundador DN Consultores

Temas Relacionados

INPESistema penitenciarioBloqueoperu-opinion

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú 1-0 Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ recibe a la selección altiplánica en el estadio Alejandro Villanueva, en el primer partido de Mano Menezes en territorio peruano. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro

Perú 1-0 Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026

¿Cuándo se celebra el Día de la Parrilla Peruana y qué ingredientes suele llevar?

La celebración busca reivindicar una tradición gastronómica que combina carnes marinadas, anticuchos, productos de las tres regiones del país y salsas elaboradas con ingredientes locales

¿Cuándo se celebra el Día de la Parrilla Peruana y qué ingredientes suele llevar?

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: Sumo Pontífice cena con sacerdotes de la Diócesis en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo

El papa León XIV regresó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, la ciudad donde ejerció su ministerio episcopal durante ocho años. Miles de fieles lo reciben en Lambayeque, en una visita marcada por el reencuentro con las comunidades que acompañaron su labor pastoral. Sigue aquí todas las incidencias del Santo Padre en el norte del Perú

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: Sumo Pontífice cena con sacerdotes de la Diócesis en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo

Combinación de La Habana celebrará sus 21 años en Lima: fecha, lugar y artistas invitados

La agrupación cubano-peruana prepara un concierto de aniversario con invitados de la salsa y la música urbana, además de un repertorio que reunirá sus canciones más conocidas.

Combinación de La Habana celebrará sus 21 años en Lima: fecha, lugar y artistas invitados

Papa León XIV enaltece el legado de Santo Toribio de Mogrovejo y destaca su defensa de los pueblos originarios frente a la explotación

Durante su encuentro con el mundo universitario en Chiclayo, el pontífice recordó la labor pastoral del santo arzobispo de Lima, su compromiso con las comunidades indígenas y su esfuerzo por acercar el Evangelio a través de sus propias lenguas. Además, pidió que su ejemplo siga inspirando una educación comprometida con la justicia social y la dignidad humana

Papa León XIV enaltece el legado de Santo Toribio de Mogrovejo y destaca su defensa de los pueblos originarios frente a la explotación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori revela estado de salud del ministro Luis Dyer y parlamentarios tras accidente en carretera de Amazonas

Presidente del TC pide al Senado iniciar proceso de elección de nuevos magistrados

JNE ordena proclamar a segundas regidoras electas de Independencia y El Agustino como nuevas alcaldesas

Revés para Vladimiro Montesinos: PJ rechaza dar por cumplida condena de 19 años de prisión por caso Pativilca

ENTRETENIMIENTO

Combinación de La Habana celebrará sus 21 años en Lima: fecha, lugar y artistas invitados

Combinación de La Habana celebrará sus 21 años en Lima: fecha, lugar y artistas invitados

Christian Domínguez celebra los 18 años de su hija Camila y comparte tierna dedicatoria: “Llegaste a alegrar mi vida”

Daniela Darcourt comparte su emoción tras participar en el encuentro juvenil con el papa León XIV: “Gracias Dios mío”

Kike Suero lamenta la muerte del comediante ‘Mondonguito’: “Diosito está llamando a los mejores”

La conmovedora despedida de ‘Mondonguito’ a su amigo Kike Suero horas antes de morir: “Estoy que te espero”

DEPORTES

Perú 1-0 Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026

Perú 1-0 Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026

Gol de Gianluca Lapadula, con remate potente, en Perú vs Bolivia por amistoso de fecha FIFA 2026

Sport Huancayo prioriza las renovaciones de Richard Pellejero y Daniel Porozo, protagonistas de una histórica campaña en Liga 1 2026

Alineaciones de Perú vs Bolivia HOY: equipos titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Ecuador vs Costa Rica HOY: partido amistoso en Quito por fecha FIFA 2026