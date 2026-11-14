León XIV en la Argentina y la orden que lo formó: san Agustín, una conversión en un jardín de Milán y 16 siglos de herencia viva

El papa León XIV profesó sus votos solemnes y ejerció cargos de gobierno dentro de la Orden de San Agustín (RS Fotos)

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La reciente visita del papa León XIV a la Argentina invita a detenernos en una dimensión esencial de su identidad: su pertenencia a la Orden de San Agustín. Para comprender mejor la espiritualidad que acompaña al Pontífice, resulta oportuno volver la mirada hacia la figura de aquel obispo africano del siglo IV, cuya vida y pensamiento marcaron profundamente la historia del cristianismo. ¿Quién fue san Agustín? ¿Cómo nació la orden religiosa que sigue su regla y cuál es su presencia en nuestro país? Conocer sus respuestas permite descubrir una tradición que continúa viva.

Aurelio Agustín de Hipona nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, una pequeña ciudad de Numidia, en la actual Argelia. Hijo de Patricio, un próspero ciudadano pagano de temperamento vehemente, y de Mónica, una mujer de fe inquebrantable que no cesó de orar por la salvación de su primogénito, Agustín creció en un ambiente atravesado por las tensiones culturales del Imperio Romano tardío. Dotado de un intelecto privilegiado y una notable sensibilidad, se trasladó a Cartago para perfeccionarse en las artes de la retórica. Allí se entregó a los placeres terrenales y emprendió una búsqueda intelectual para descifrar el enigma del mal y el sentido de la existencia. Durante casi una década militó en las filas del maniqueísmo, una doctrina dualista que prometía respuestas racionales a los misterios de la vida. Sin embargo, la insatisfacción de su espíritu y la vaciedad que experimentaba lo llevaron a abandonar el norte de África para probar fortuna en Roma y, más tarde, en Milán, centro de la administración imperial.

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En Milán, el brillante catedrático de retórica conoció a san Ambrosio, obispo de la ciudad, cuyos sermones y erudición debilitaron sus prejuicios contra las Sagradas Escrituras. A ese hallazgo intelectual se sumó una crisis interior: una lucha entre sus pasiones y el deseo de abrazar una vida consagrada al Creador. El momento culminante ocurrió en el verano de 386, en el jardín de la vivienda que ocupaba en Milán, cuando una voz infantil pareció susurrarle desde una casa vecina la frase latina Tolle, lege —«toma y lee»—. Agustín encontró un texto de las cartas de san Pablo y, al abrirlo, leyó un pasaje de la Epístola a los Romanos que disipó las dudas de su alma. Fue bautizado por Ambrosio durante la vigilia pascual de 387, junto con su hijo Adeodato y su amigo Alipio. Tras la muerte de su madre, Mónica, en el puerto de Ostia, regresó a África con la decisión de renunciar a la vida secular y formar una pequeña comunidad dedicada a la oración, la meditación y el estudio de la verdad.

Sin embargo, la providencia tenía otros caminos para el sabio de Tagaste. Durante una visita a la ciudad portuaria de Hipona, los fieles reclamaron su ordenación sacerdotal y, pocos años después, fue consagrado obispo. Durante más de tres décadas, el pastor combinó una intensa actividad pastoral, gubernamental y judicial con la redacción de obras fundamentales, entre las que sobresalen sus inmortales Confesiones y La Ciudad de Dios. Agustín murió el 28 de agosto de 430, mientras las tropas vándalas de Genserico sitiaban las murallas de su ciudad episcopal. Dejó un legado intelectual y espiritual que atravesó los siglos y continúa iluminando la reflexión cristiana.

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Aurelio Agustín nació en Tagaste en el año 354 y recibió el bautismo en Milán durante la vigilia pascual de 387

Aunque san Agustín redactó su normativa monástica en el siglo V, la consolidación jurídica de la Orden de San Agustín, tal como se conoce en la estructura eclesial moderna, se produjo mediante un proceso histórico complejo en el siglo XIII. Con las invasiones bárbaras y la expansión islámica, los monjes que profesaban la Regla agustiniana se dispersaron por montañas y valles de Europa central y de la península itálica, organizándose en eremitorios e institutos autónomos. Para unificar esas experiencias y adaptarlas a las necesidades de las ciudades medievales, el papa Inocencio IV promulgó en 1244 la bula Incumbit nobis, que convocó a los superiores de aquellas comunidades a un capítulo general en Roma. El proceso culminó en marzo de 1256 con la bula Licet ecclesiae catholicae, expedida por Alejandro IV. La llamada “Gran Unión” dio nacimiento oficial a la Orden de los Ermitaños de San Agustín, una de las grandes órdenes mendicantes de la cristiandad medieval, junto con franciscanos, dominicos y carmelitas.

Dentro de la familia agustiniana, la vida contemplativa femenina ocupa un lugar destacado por su antigüedad y su silenciosa trascendencia. Sus raíces se remontan a la época del propio Agustín, quien dirigió una carta normativa y espiritual a una comunidad de vírgenes del norte de África, cuya superiora había sido su hermana. Con el correr de los siglos, los monasterios de monjas agustinas se extendieron por Europa, convertidos en espacios de oración, penitencia y silencio. Las religiosas abrazan la clausura como un ámbito de entrega a la oración litúrgica, el trabajo manual y la lectio divina, prácticas que sostienen su vida espiritual y su misión dentro de la Iglesia.

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Con la Edad Moderna y el impulso renovador del Concilio de Trento, surgió dentro de la orden el deseo de recuperar una observancia más austera y contemplativa. En ese contexto nació en España la congregación de los Agustinos Recoletos. Su hito fundacional fue el capítulo provincial de Castilla celebrado en Talavera de la Reina en 1588, cuando un grupo de frailes obtuvo autorización para establecer casas de reforma. Los recoletos buscaban una mayor recogida interior y austeridad conventual; sus constituciones acentuaron la oración mental, la pobreza, la sencillez de vida y el silencio. La rama adquirió con los siglos gran vitalidad misionera y comunitaria, hasta que la Santa Sede le otorgó autonomía de jurisdicción en 1912, convirtiéndola en una orden independiente, aunque unida a la tradición agustiniana por la Regla y el patronazgo del santo de Hipona.

Paralelamente, la rama matriz, conocida como Orden de San Agustín o Agustinos Calzados, continuó su desarrollo internacional, comprometida con las misiones, las parroquias, el estudio filosófico y la conducción de instituciones educativas. Aunque las dos familias poseen gobiernos autónomos y trayectorias diferenciadas, comparten el núcleo del ideal agustiniano.

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Los agustinos llegaron por primera vez a la región del Río de la Plata en el siglo XVII, estableciéndose de forma pionera en la ciudad de San Juan en el año 1642, con la fundación del convento de San José como primera presencia en el actual territorio argentino.

El obispo de Hipona redactó textos fundamentales para el cristianismo como Confesiones y La Ciudad de Dios

En la actualidad, la Orden de San Agustín cuenta con casas, parroquias y centros educativos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una referencia central es la Parroquia San Agustín. Su templo neogótico, proyectado por los arquitectos Luis Gotuzzo y Alberto de Zavalía e inaugurado en la primera mitad del siglo XX, se levanta sobre la avenida Las Heras como un punto significativo de la fe porteña. La orden también participa en la vida educativa mediante colegios e instituciones de la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y el norte argentino, donde sostiene su compromiso pastoral, incluso en zonas desfavorecidas.

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Por su parte, los Agustinos Recoletos desarrollan una presencia prolongada en el país. Atienden parroquias como Nuestra Señora de la Consolación, en la ciudad de Bs. As. y mantienen comunidades y colegios en provincias como Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires.

La espiritualidad agustiniana descansa sobre tres pilares: la búsqueda de la Verdad, la fraternidad y la interioridad. Para Agustín, la verdad no es un conjunto de conceptos fríos ni una construcción filosófica abstracta, sino una persona divina: Jesucristo. El camino para alcanzar esa verdad exige entrar en las profundidades del alma, donde habita Dios. Su célebre máxima Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore hominis habitat veritas —“No salgas fuera; entra en ti mismo: en el hombre interior habita la verdad”— resume la invitación a la introspección, el recogimiento y el silencio en medio del tumulto del mundo. Esa interioridad, sin embargo, no conduce al aislamiento ni al individualismo. Para los agustinos, la búsqueda de Dios se realiza junto a los hermanos, en comunidad de vida, uniendo pensamientos y voluntades bajo el ideal de tener una sola alma y un solo corazón orientados hacia la plenitud divina. La fraternidad no es un complemento de la vida espiritual, sino uno de sus caminos esenciales.

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Las tareas de la familia agustiniana en la Argentina son tan variadas como las necesidades de las comunidades a las que sirve. En el ámbito educativo, sus universidades, institutos y colegios procuran formar a las nuevas generaciones mediante una educación científica y humanística que incorpora la pedagogía agustiniana de la amistad, la búsqueda del conocimiento y los valores cristianos. En este marco histórico y espiritual debe comprenderse la gravitación que fue la visita del papa León XIV a la Argentina. El Santo Padre profesó sus votos solemnes y ejerció durante años responsabilidades de gobierno pastoral e intelectual dentro de la Orden de San Agustín. Por eso, su presencia no se vincula solamente con su condición de cabeza de la Iglesia universal, sino también con su identidad de hijo de la espiritualidad agustiniana.

En sus intervenciones públicas, en el trato con autoridades eclesiásticas y civiles, en la escucha de los padecimientos de los sectores vulnerables y en la profundidad teológica de sus homilías puede reconocerse la impronta de esa tradición. La figura de León XIV vuelve a poner de relieve la vigencia de una espiritualidad nacida hace más de dieciséis siglos a orillas del Mediterráneo, capaz de dialogar con los desafíos del presente.

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El pensamiento de san Agustín recuerda que la búsqueda de la verdad requiere honestidad interior, que la fe se fortalece en la vida compartida y que la caridad debe expresarse en acciones concretas. La familia agustiniana, con sus ramas religiosas, sus comunidades contemplativas, sus escuelas y sus obras pastorales, mantiene viva esa herencia. En un tiempo marcado por las divisiones y la incertidumbre, su propuesta invita a recuperar el valor del encuentro, la escucha y la solidaridad. La unidad del amor comunitario y la búsqueda sincera de la verdad siguen siendo, desde la perspectiva agustiniana, claves para construir una sociedad más justa, fraterna y en paz.