Las diferencias entre crecer por demanda o por oferta

Hay que distinguir entre dos tipos de expansión, la que lidera la demanda agregada y la que impulsa la oferta, que difieren en su velocidad, en su alcance y, sobre todo, en su sostenibilidad (Foto: Reuters)

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Los datos recientes de actividad en Argentina admiten lecturas diversas:

Considerar que la economía atraviesa un estancamiento que amenaza con convertirse en recesión economía crece sobre bases más sólidas que en el pasado y que podríamos Otra muy distinta es que laque en el pasado y que podríamos estar a las puertas de un proceso de crecimiento sostenido , muy diferente de los episodios de crecimiento que históricamente ha tenido el país pero que, por diversas causas, se diluyeron y terminaron en crisis o en estancamiento.

Buena parte de esa discrepancia en el análisis se aclara al distinguir entre dos tipos de expansión, la que lidera la demanda agregada y la que impulsa la oferta, que difieren en su velocidad, en su alcance y, sobre todo, en su sostenibilidad.

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Una expansión liderada por la demanda ocurre cuando aumenta el gasto en consumo, inversión, gasto público o compras del exterior, y las empresas responden produciendo más con la capacidad que ya tienen

Una expansión liderada por la demanda ocurre cuando aumenta el gasto en consumo, inversión, gasto público o compras del exterior, y las empresas responden produciendo más con la capacidad que ya tienen. Su ventaja es la rapidez y también su amplitud porque el mayor gasto se reparte entre muchos sectores y su límite es el producto potencial. Una vez alcanzado, el impulso adicional deja de traducirse en más producción y se convierte en inflación o en más importaciones.

La expansión liderada por la oferta funciona de otro modo porque lo que se mueve es justamente ese límite. Surge de nueva capacidad productiva o de mejoras de productividad, y por eso suele ser más lenta y concentrada, aunque puede convivir con precios estables y tiende a ser más duradera.

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¿Qué factores amplían el límite productivo?

La teoría macroeconómica permite precisar qué factores amplían ese límite y distingue entre los que elevan el producto potencial de manera permanente y los que solo desplazan la oferta en el corto plazo. Entre los primeros están la cantidad de trabajo disponible, la acumulación de capital físico y humano, los recursos naturales y el conocimiento tecnológico, es decir, los mismos elementos que determinan cuánto puede producir una economía.

La teoría distingue entre los que elevan el producto potencial de manera permanente y los que solo desplazan la oferta en el corto plazo (Foto: Reuters)

Entre los segundos se cuentan las expectativas de inflación, porque cuando se espera que los precios suban menos, salarios y precios se pactan con mayor moderación, y los shocks de costos favorables, como una baja en el precio de la energía, que abaratan la producción sin aumentar la capacidad. Solo los primeros sostienen el crecimiento en el tiempo.

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Un enfoque complementario pone el acento en el margen que las empresas fijan sobre sus costos y en las instituciones que inciden en la determinación de los salarios. Cuando aumenta la competencia, incluida la de productos importados, o cuando bajan los precios de insumos como la energía, los márgenes se reducen y la economía puede producir más con el mismo nivel de precios. Esta mirada resulta especialmente pertinente para la Argentina actual.

La apertura importadora, la desregulación de distintos mercados y la caída de las expectativas de inflación operan como factores de oferta, aunque no se traduzcan de inmediato en nueva producción, y pueden ayudar a explicar por qué durante algún tiempo la actividad creció mientras la inflación bajaba. A ellos se suman los factores que amplían el potencial de forma más duradera, como la incorporación de recursos naturales y de capital en energía y minería.

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La apertura importadora, la desregulación de distintos mercados y la caída de las expectativas de inflación operan como factores de oferta, aunque no se traduzcan de inmediato en nueva producción

Para reconocer en los datos cuál de los dos tipos de expansión predomina, la pista más útil es el comportamiento de los precios. Cuando la actividad crece y la inflación se acelera, predomina la demanda. Cuando la actividad crece mientras la inflación baja, es más probable que la oferta esté empujando.

Conviene, sin embargo, evitar una confusión frecuente. Las exportaciones forman parte de la demanda, de modo que su aumento no revela por sí solo una expansión de oferta. Lo que importa es si responden a nueva capacidad productiva o a mayores compras externas sobre la capacidad existente.

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El caso argentino: crecimiento concentrado en pocos sectores

Con estos criterios, el caso argentino actual se parece en buena medida a una expansión de oferta concentrada en pocos sectores.

Una buena cosecha es un impulso transitorio, mientras que el aumento de la producción de petróleo no convencional y de la minería eleva de manera más permanente el producto potencial (Foto: VMOS)

En el segundo trimestre, el PBI creció 2% interanual, con exportaciones en alza de 13,7%, un consumo privado que avanzó apenas 0,4% y una inversión que cayó 11,1%. Los tres sectores primarios aportaron 1,5 puntos de ese crecimiento y en agosto la minería volvió a destacarse mientras la industria y el comercio retrocedían. No toda esa oferta tiene el mismo alcance. Una buena cosecha es un impulso transitorio, mientras que el aumento de la producción de petróleo no convencional y de la minería eleva de manera más permanente el producto potencial.

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Esta composición también explica por qué el crecimiento puede ser real y, sin embargo, no sentirse. Los sectores que lideran son intensivos en capital y generan relativamente poco empleo directo, mientras que los que más empleo generan dependen de un mercado interno hoy débil. A esto se suma el riesgo conocido como enfermedad holandesa.

Al abaratar insumos y bienes importados y reforzar la competencia, la apreciación del peso contribuye a la desinflación y actúa como un impulso de oferta de corto plazo

El ingreso de dólares de energía y minería tiende a apreciar el tipo de cambio real, lo que abarata lo importado frente a lo producido localmente y presiona a otros sectores transtables como la industria. Pero el mismo fenómeno tiene otra cara en el agregado. Al abaratar insumos y bienes importados y reforzar la competencia, la apreciación del peso contribuye a la desinflación y actúa como un impulso de oferta de corto plazo.

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Lo que en el conjunto de la economía ayuda a bajar la inflación implica, para algunos sectores, una pérdida de competitividad y esa tensión explica buena parte de la dispersión del desempeño entre actividades.

La tensión central: inversión y derrame sectorial

Que el crecimiento se apoye en la oferta no garantiza, por sí mismo, su continuidad. Una expansión de este tipo se sostiene con inversión y ahí aparece la principal tensión del momento. La caída de la inversión puede reflejar que los grandes proyectos tienen sus propios plazos, pero si se prolonga, la ampliación de capacidad quedaría limitada a los proyectos ya en marcha.

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La caída de la inversión puede reflejar que los grandes proyectos tienen sus propios plazos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio escenario oficial descansa en un rebote de la inversión de 9,2% el año próximo. También importa que los beneficios se derramen hacia proveedores y servicios para que el crecimiento no dependa de un puñado de actividades.

De ahí que las señales relevantes de los próximos meses no estén solo en el nivel de actividad sino en su composición.

Si la mejora llega con inversión en alza e inflación contenida, la economía estará ampliando su techo

La evolución de la inversión, la utilización de la capacidad instalada, el salario real, el tipo de cambio real y la relación entre actividad e inflación indicarán qué lectura gana fuerza. Si la mejora llega con inversión en alza e inflación contenida, la economía estará ampliando su techo. Si depende sobre todo del consumo y del crédito, ese techo volverá a ser el límite.

El autor es profesor de Economía del IAE Business School. Esta nota se publicó en el IEM de noviembre del IAE, Escuela de Negocios de la Universidad Austral.