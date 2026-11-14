Sociedad

Calles inundadas, granizo y el rescate de un hombre arrastrado por un río durante la tormenta que azotó a Córdoba

Tras una jornada calurosa que estuvo cerca de los 40 grados, el temporal avanzó desde el sudeste provincial, dejó 61 milímetros en pocos minutos en Río Cuarto y afectó a la capital durante la noche

Las fuertes precipitaciones provocaron anegamientos en calles de la ciudad de Córdoba (X: @rociozemborain)
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La tormenta que se desató el viernes por la tarde y noche dejó calles anegadas, caída de granizo y fuertes ráfagas en distintos puntos de Córdoba, después de una jornada con temperaturas elevadas. El fenómeno afectó primero al sudeste provincial, avanzó sobre Río Cuarto y llegó a la capital pasadas las 19:00 horas.

En la capital cordobesa, la intensa lluvia provocó acumulación de agua en varias calles. Por este motivo, los vecinos realizaron cortes preventivos en algunos sectores para evitar que el paso de los vehículos generara oleaje y agravara los anegamientos. En otros puntos también se registró la caída de granizo.

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La lluvia torrencial se desarrolló luego de un día de calor agobiante. Cerca de las 15:00 horas, la ciudad de Córdoba registró una temperatura de 36,7 grados y una sensación térmica de 41,4 grados, según datos del Observatorio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Con el avance del sistema hacia el centro provincial, el SMN emitió avisos a corto plazo por posibles tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y caída ocasional de granizo. Según la información recopilada por El Doce.tv, las alertas alcanzaron a los departamentos Colón, Capital, General San Martín, Río Primero, Río Segundo, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

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Los Bomberos rescataron a un hombre que había quedado atrapado en el río Suquía durante la tormenta (X: @leoguevara80)

Así, la inestabilidad comenzó durante el horario de la siesta en el sudeste de la provincia, en el marco de las alertas por tormentas. En General Roca, Los Surgentes e Inrivillese registraron la caída de piedras de gran tamaño.

Las lluvias dejaron 48 milímetros en Corral de Bustos hasta las 15:30 horas, 45 milímetros en General Roca y 44 milímetros al norte de Los Surgentes. Mientras tanto, en Inriville las estaciones meteorológicas midieron 25 milímetros.

La tormenta llegó a Córdoba durante la noche del viernes, con lluvia intensa, ráfagas y granizo en algunos sectores (X: @argennoti)

El temporal alcanzó además la zona de Río Cuarto, donde las calles céntricas quedaron cubiertas por el agua. Una estación meteorológica del Ministerio de Bioagroindustria registró 61 milímetros en pocos minutos. También hubo reportes de granizo en La Carolina El Potosí.

Uno de los eventos de mayor preocupación ocurridos durante el temporal implicó el rescate de un hombre. De acuerdo con la Policía de Córdoba, debió ser asistido luego de quedar atrapado en el cauce del río Suquía, a la altura del puente Avellaneda.

Vecinos registraron la caída de granizo durante el avance del temporal (Facebook: infodemerlo)

A raíz de esto, los Bomberos desplegaron un operativo desde el puente y aplicaron técnicas especializadas para alcanzar a la persona, que se encontraba en la parte inferior. Según las imágenes captadas en video, el vehículo quedó sumergido hasta la altura de la ventanilla.

Luego de que uno de los agentes llegara hacia el lugar donde el auto había quedado, el conductor salió por una de las ventanas y fue ayudado a bajar del capot. Finalmente, ambos se acercaron hacia la orilla mientras los rescatistas les arrojaron una soga para evitar que fueran llevados por la corriente del cauce.

El agua cubrió calzadas y dificultó la circulación vehicular en distintos puntos de la capital (X: @AleSZanello)

Por otro lado, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó que, tras la tormenta, quedaron normalizados los servicios eléctricos en Los Boulevares, Argüello, Villa Silvano Funes, Ituzaingó, Ituzaingó II, Parque Ituzaingó II, Las Palmas, Alto Alberdi y Villa Alberdi.

(Facebook: Zona News)

Por medio de un comunicado publicado en X, la compañía indicó que sus cuadrillas continúan con tareas para restablecer el suministro en Villa El Libertador, 1° de Mayo, Empalme, General Pueyrredón y los barrios Talleres Este y Oeste.

La grabación fue captada en un campo de la localidad de La Tosquita (X: @TornadosARG)

El Observatorio Hidrometeorológico de la Provincia de Córdoba advirtió que las condiciones de inestabilidad se mantendrían hasta las 10 del sábado. En línea con esto, el SMN señaló que las tormentas de mayor intensidad se producirán durante la madrugada.

El temporal afectó primero al sudeste provincial y luego avanzó hacia el centro de Córdoba (X: @JuaniAyoroaOK)

El pronóstico contemplaría acumulados generales de entre 40 y 50 milímetros, con posibles registros de 60 a 70 milímetros en sectores puntuales, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y probabilidad media de granizo. Luego el clima se estabilizaría hasta la tarde del domingo, cuando volvían a desarrollarse tormentas aisladas.

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