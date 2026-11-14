El empresario que asesora a figuras internacionales en Londres y cuyo nombre se pronuncia en voz baja cuando hace falta una solución

Walter Soriano estableció su base de operaciones en el barrio de Mayfair, en el centro de Londres

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Argentino como yo, Walter Soriano lleva buena parte de su vida instalado en el Reino Unido. Lo conocí hace varios años a través de Diego Maradona y Claudio Caniggia, dos nombres que pertenecen a la historia grande del fútbol argentino y mundial, pero también a ese universo bastante menos conocido que rodea a quienes viven bajo la mirada permanente del público.

Desde entonces, hubo algo en su trayectoria que siempre me llamó la atención. No tanto las figuras que conoce, sino la diversidad de círculos en los que se mueve y, especialmente, lo poco que se sabe de sus actividades en ellos.

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Sabía que su trabajo estaba vinculado con la resolución de conflictos, los litigios complejos y la gestión de crisis. También que, a lo largo de los años, había trabajado con empresarios internacionales, figuras del espectáculo, deportistas de primer nivel y personalidades de distintas nacionalidades. Un universo en el que los contactos pueden abrir puertas, pero donde lo verdaderamente difícil suele ser saber qué hacer una vez que esas puertas se abren.

Sin embargo, una conversación reciente con un integrante de nuestra Selección campeona del mundo me hizo volver a pensar en él. Su nombre apareció espontáneamente, en medio de un asunto que nada tenía que ver con el fútbol. No hizo falta explicar demasiado. Quienes participaban de la conversación parecían saber perfectamente de quién se estaba hablando.

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Me quedó dando vueltas esa naturalidad.

Algo parecido había sucedido en Kansas City, durante el Mundial disputado en Estados Unidos, en conversaciones mantenidas en el entorno de la concentración argentina. En distintos momentos, y con interlocutores diferentes, había escuchado referencias a Walter Soriano. No eran comentarios destinados a convertirse en noticia ni historias que pudieran reproducirse con nombres y apellidos. Eran, más bien, esas menciones breves que aparecen cuando alguien pregunta a quién recurrir frente a una situación particularmente delicada. Y quizás ahí esté lo interesante.

En tiempos en los que casi todo se cuenta, se fotografía y se comparte, hay personas cuya actividad transcurre precisamente fuera de esa exposición. No necesariamente por una vocación de misterio, sino porque la naturaleza de su trabajo exige cierta reserva.

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Soriano tiene su base en Mayfair, uno de los barrios más tradicionales del centro de Londres, aunque sus actividades lo llevan bastante más allá de las fronteras británicas. Su trayectoria también está vinculada al mercado inmobiliario del Reino Unido, un ámbito en el que mantiene intereses y participa en operaciones desde hace años. Un mundo donde las relaciones personales, las negociaciones y la discreción suelen tener un peso considerable.

El frente del Guards Polo Club, ubicado en el corazón de Windsor, condado de Berkshire

Curiosamente, esa misma vida británica lo sitúa también en un escenario muy diferente: el del polo inglés, un deporte que practica con pasión y que lo vincula con un universo de relaciones, tradiciones y códigos propios. Son mundos que, vistos desde afuera, parecen tener poco en común: el deporte de alto rendimiento, los negocios internacionales, el mercado inmobiliario británico y los conflictos legales. Sin embargo, en todos ellos hay algo que se repite: la importancia de las relaciones personales y de la confianza que se construye con el tiempo.

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En su actividad profesional, Soriano interviene en situaciones que rara vez admiten soluciones sencillas. Conflictos comerciales, litigios, crisis personales o asuntos que, por involucrar a figuras muy conocidas, pueden adquirir una dimensión pública difícil de controlar.

En esos casos, el desafío no siempre consiste únicamente en encontrar una respuesta jurídica o comercial. A veces se trata de comprender los intereses en juego, anticipar consecuencias o, sencillamente, evitar que una dificultad termine convirtiéndose en algo mucho mayor.

En el mundo del fútbol, esa clase de asesoramiento adquiere una relevancia particular. Los grandes jugadores suelen estar rodeados de representantes, abogados, asesores y personas de confianza. Pero la exposición que acompaña a sus carreras también puede generar conflictos que exceden por completo lo deportivo.

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La fama no necesariamente simplifica la vida. En ocasiones, la vuelve bastante más complicada.

Por eso no me sorprendió tanto volver a escuchar el nombre de Walter en ese ambiente. Lo que sí me llamó la atención fue la familiaridad con la que se lo mencionaba, como si recurrir a él en determinadas circunstancias fuera algo perfectamente natural.

Walter Soriano está afincado en Londres desde comienzos de siglo: sus intereses atraviesan los negocios, el deporte y el asesoramiento en situaciones complejas

Con los años aprendí que, en ciertos círculos, hay nombres que se repiten sin necesidad de demasiadas explicaciones. A veces por una trayectoria pública; otras, por relaciones construidas durante décadas. Y también están aquellos cuya reputación circula de una manera mucho menos visible. Soriano parece pertenecer a esta última categoría.

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No es alguien particularmente interesado en explicar públicamente cada aspecto de sus actividades. Tampoco parece sentir la necesidad de convertir sus vínculos personales en una carta de presentación. Al menos, esa es la impresión que me dejó a lo largo de los años.

Quizás por eso, pese a conocerlo desde hace tiempo, todavía hay aspectos de su recorrido que me resultan difíciles de encasillar.

Un argentino afincado en Londres desde hace más de dos décadas, con intereses que atraviesan los negocios, el deporte y el asesoramiento en situaciones complejas. Alguien cuyo nombre aparece en conversaciones muy diferentes, muchas veces sin que quienes lo mencionan sepan que otros, en ámbitos completamente distintos, también lo conocen.

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No pretendo sacar conclusiones extraordinarias de esas coincidencias. Pero sí creo que dicen algo sobre una forma particular de construir relaciones profesionales.

En definitiva, hay personas cuya trayectoria se conoce por lo que cuentan de sí mismas. Y otras de las que uno termina sabiendo algo a través de lo que escucha de terceros.

Walter Soriano parece sentirse más cómodo entre estas últimas. Y, después de tantos años de conocerlo, sospecho que no tiene demasiado interés en cambiarlo.