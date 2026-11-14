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Abel Pintos repasó tres décadas de música en su debut en el Gran Rex: “Feliz de estar por primera vez”

El cantante inauguró Buenaventura Tour en la sala de la avenida Corrientes con un repertorio que combinó clásicos, lanzamientos recientes y temas que hacía años no interpretaba en vivo

Abel Pintos
Abel Pintos realizó por primera vez una serie de conciertos propios en el Teatro Gran Rex en el marco de su gira Buenaventura Tour (RS Fotos)
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Abel Pintos concretó por primera vez una serie de conciertos propios en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde presentó tres funciones los días 13, 14 y 15 de noviembre como parte de su Buenaventura Tour.

Tras más de tres décadas de trayectoria, el artista llevó su propuesta a la sala de avenida Corrientes 857, un escenario en el que no había realizado antes un ciclo de recitales propio. La presentación sumó un nuevo hito a un recorrido que incluyó funciones en el Teatro Ópera, el Luna Park y estadios como River Plate y Vélez.

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El espectáculo se alejó del formato de las giras masivas más recientes, centradas en canciones de gran convocatoria, y se adaptó a la acústica y la cercanía del teatro. Pintos interpretó temas de sus primeros discos y canciones solicitadas por su público histórico que llevaban años fuera de sus repertorios en vivo, junto con clásicos y lanzamientos recientes.

Buenaventura Tour propuso un concierto diferente al de la gira Abel 30 Años. El repertorio reunió sus novedades discográficas con canciones reconocidas que el cantante no interpretaba desde hacía un tiempo.

Abel Pintos
La presentación en la avenida Corrientes sumó un hito a su trayectoria tras sus funciones en el Luna Park y en los estadios de River Plate y Vélez

Así las cosas, este viernes, el artista dio rienda suelta a una nueva etapa de su carrea. Desde temprano, las fans más acérrimas del cantante comenzaron a congregarse alrededor del teatro con coronas de flores y luces en sus cabezas, carteles y fotos del artista.

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En el interior, Abel contenía las ansias por una noche única con sus fans. Entre el cariño de su familia, sus hijos y sus seres queridos, el artista incluso recibió la visita de Gabriel Milito quien, lejos de las rivalidades futboleras, mostró su fanatismo por el cantante.

Una vez que el reloj señaló las 21, el telón se abrió y Abel subió al escenario en medio de una ovación. Fue entonces cuando, una luz roja tiñó el ambiente, y comenzó a sonar “Hasta aquí”. Mientras lucía un traje de dos piezas en color gris claro, con saco de solapas anchas, camisa o camiseta negra y un pañuelo floral en el bolsillo del pecho, el artista desplegaba su talento.

Abel Pintos
El recital recuperó canciones de sus primeros discos y temas solicitados por el público que estaban fuera de sus repertorios en vivo

El look del cantante se completaba con un sombrero tipo fedora de ala ancha, decorado con una banda de cuadros en tonos claros y amarillos, además de un collar con un dije en forma de herradura.

Al comienzo del show, Pintos aprovechó para saludar a sus fans y dar detalles de lo que estaba por venir: ““Hola Buenos Aires, estamos acá. Pero también saludo a los que viajaron desde muchos lugares para acompañarnos esta noche. Así que hola, Buenos Aires. En treinta años es la primera vez que hacemos un concierto en esta sala. Estoy muy feliz de estar acá por primera vez y de que ustedes nos estén acompañando en este inicio de estos cinco conciertos. Bienvenidos a la gira Buenaventura. Vamos a hacer, en primer lugar, muchas canciones, como siempre. Y vamos a hacer canciones nuevas, vamos a hacer canciones que hace tiempo que no traíamos al escenario y vamos también cada tanto a apoyarnos en las canciones que siempre llamo inevitables de alguna manera. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos una vez más, gracias a los que vienen desde hace muchos años, gracias a los que vienen por primera vez. Somos muy felices y lo vamos a dar todo para que sean felices como nosotros, ojalá esta noche”.

Abel Pintos
Pintos relató que su tema 'La Llave' cobró un sentido vinculado a la fe tras cantarlo ante el papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

Así, el setlist continuó con “ibuprofeno”, “pájaro cantor”, “quien pudiera”, “todo de mí”, “arder en libertad”, “espejo”, “tu voz”, “3” y “el amor en mi vida”.

Fue entonces cuando llegó uno de los momentos más significativos del show. Abel interpretó “La Llave”, el tema que cantó frente al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione. Previo a su show, el artista había dialogo al respecto con Teleshow sobre esta canción y había destacado que la misma se había resignificado a casi 20 años de su lanzamiento. “Hay canciones que con el paso de los años y a raíz de distintas circunstancias van recobrando una vida nueva. Sucede con “La llave”, es una de estas inamovibles. Lo que pasó fue cuando la canté con el papa, la canción se resignificó. Mucha gente del público y también de mi círculo más íntimo, e incluso a mí también me pasó, me empezó a decir: “Nunca había escuchado la canción desde este lugar”“, comenzó diciendo.

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Pintos relató que su tema 'La Llave' cobró un sentido vinculado a la fe tras cantarlo ante el papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

Por último, Pintos explicó sobre “La Llave”: “Esta es una canción muy dedicable en casamientos, en nacimientos, en memoria a personas que ya no están. Pero nunca vista desde el lado de la fe, desde ese gen que tenía en realidad originalmente, desde que la compuse, pero siempre fue interpretada y la recibió de otra manera el público. Fue inevitable traerla de nuevo a la lista, porque yo sé que ahora también la vamos a interpretar y a entender y a compartir desde otro lugar”.

El show continuó con “Sin principio ni final” y una sucesión de canciones que instaló desde el comienzo el clima de encuentro con el público. Luego llegaron “flores en el río”, “cacería” y “solo”. El show alternó momentos de escucha atenta con otros en los que la audiencia volvió a levantarse para acompañar el ritmo y cantar desde sus asientos.

Abel Pintos
El público cantó y bailó desde sus asientos piezas de distintas etapas como 'Sin principio ni final', 'No me olvides' y 'Oncemil'

El público acompañó cada momento desde sus lugares y, a medida que avanzó el bloque, comenzó a ponerse de pie para bailar en sus asientos. La lista avanzó con “asuntos pendientes”, “creo en ti”, “no me olvides”, “la culpa” y “tiene tu amor”. Las canciones reunieron distintas etapas del repertorio de Abel Pintos y mantuvieron el intercambio con la audiencia, que siguió de pie en varios pasajes y bailó sin abandonar el lugar asignado.

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La canción 'A - Dios' marcó el cierre de una velada que reunió un total de 31 temas musicales

En la parte final del repertorio sonaron “que me falte todo”, “motivos”, “de solo vivir”, “oncemil” y “como te extraño”. El público mantuvo la energía hasta este tramo y volvió a levantarse para bailar varios de los temas, mientras las canciones marcaban el avance hacia el cierre.

Para finalizar, Abel dio paso a “A - Dios”. La canción cerró un repertorio de 31 temas después de una noche en la que la audiencia acompañó a Abel Pintos con cantos, palmas y baile desde sus propios asientos.

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