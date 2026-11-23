Este martes 24 de noviembre se celebra el Día Mundial del Vino Tinto, una fecha que coincide con el cierre de la vendimia en buena parte del hemisferio norte (Foto: Movant Connection)

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Este martes 24 de noviembre se celebra el Día Mundial del Vino Tinto, una fecha que coincide con el cierre de la vendimia en buena parte del hemisferio norte y que pone el foco en un producto atado al comercio exterior. Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), casi una de cada dos botellas se consume fuera de su país de origen.

Ese flujo global atraviesa un año de ajuste. En 2025, las exportaciones mundiales de vino cayeron 4,7%, a 94,8 millones de hectolitros, el nivel más bajo desde 2009, mientras que su valor retrocedió 6,7%, hasta 33.800 millones de euros. La OIV atribuye la baja a la incertidumbre por los aranceles de Estados Unidos y a una demanda más débil en grandes mercados.

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Las estadísticas aduaneras internacionales no separan el vino tinto del blanco, pero el precio medio ayuda a leer el mercado: se ubicó en 3,56 euros por litro, apenas 2,1% menos que en 2024 y todavía 24% por encima de los niveles previos a la pandemia. Es decir, se comercializa menos volumen, aunque a valores históricamente altos.

¿Qué países son los principales exportadores de vino del mundo?

Italia lidera en volumen, con 21 millones de hectolitros despachados en 2025 por 7.800 millones de euros. La sigue España, con 19,6 millones de hectolitros, aunque con apenas 3.000 millones de euros de facturación. Francia ocupa el tercer lugar en litros, con 12,5 millones de hectolitros, pero es el primer exportador del mundo por valor, con 11.200 millones de euros.

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La brecha entre litros y facturación se explica por la forma en que cada país vende. En España, el granel representa el 57% del volumen exportado, mientras que en Francia el 69% sale embotellado. Detrás aparecen Chile, con 7,1 millones de hectolitros, y Australia, con 6,1 millones, ambos con caídas en sus envíos durante 2025.

La Argentina figura entre los doce mayores exportadores, con 1,9 millones de hectolitros y 596 millones de euros en 2025, según la OIV. Su perfil, con el vino tinto como eje, es de producto terminado: el vino embotellado explicó el 77% del volumen y el 92% del valor de sus ventas externas, con Estados Unidos como principal destino por facturación.

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¿Cómo se transporta el vino tinto entre países?

El comercio internacional se organiza en cuatro formatos. El vino en botella, de menos de dos litros, concentró en 2025 el 51,1% del volumen mundial y el 66,4% del valor. El granel, en envases de más de diez litros, reunió el 34% de los litros, pero solo el 7,3% de la facturación, con un precio medio de 0,75 euros por litro.

Para el vino tinto, el blanco o el rosado, cada formato implica una cadena distinta. Las botellas viajan en cajas paletizadas dentro de contenedores secos o refrigerados, con mayor peso por la carga de vidrio. El granel se traslada en flexitanques o cisternas, que permiten mover más litros por contenedor y trasladar el fraccionado al país de destino, cerca del consumidor final.

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Los espumosos y el formato bag in box completan el mapa. Los primeros aportaron el 11,2% del volumen y el 24,3% del valor, con un precio medio de 7,54 euros por litro, mientras que las cajas con bolsa interior de entre dos y diez litros sumaron el 3,6% de los envíos, con valores cercanos a 1,89 euros por litro.

¿Cuáles son los mayores importadores de vino?

Alemania fue el principal comprador en volumen, con 12,9 millones de hectolitros, y Estados Unidos el mayor por valor, con 5.500 millones de euros, aunque con una baja de 11,6%. El Reino Unido importó 11,9 millones de hectolitros, 6% menos, en parte por la reforma impositiva que grava el vino según su graduación alcohólica.

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Esos mercados también funcionan como centros de fraccionado. En Alemania, el 54% del vino importado llega a granel y en el Reino Unido, el 35%. Allí se envasa, se etiqueta y se distribuye, un esquema que reduce el costo del flete por litro y desplaza parte del valor agregado hacia el país comprador.

¿Cómo se exporta el vino tinto argentino?

En el país, el vino tinto domina los envíos. Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), entre enero y octubre de 2026 se exportaron 169,16 millones de litros, 5,4% más que un año atrás, y los vinos de color, que agrupan tintos y rosados, representaron cerca de ocho de cada diez litros. Solo el Malbec generó el 58% de la facturación de octubre.

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La logística marcó el año. El cierre del Paso Internacional Cristo Redentor, desde el 14 de julio, frenó durante semanas los camiones que llevan la carga hacia los puertos chilenos de Valparaíso y San Antonio, y la facturación exportadora de vino cayó 43,8% en julio. Con la ruta normalizada, octubre mostró una suba interanual de 19,3%.

Hacia adelante, el comercio mundial del vino tinto y del resto de las categorías enfrenta una producción baja por tercer año consecutivo, estimada en 227 millones de hectolitros, y un consumo que cayó a 208 millones. En ese escenario, la eficiencia logística, el formato de envío y la confiabilidad de las rutas pesarán cada vez más en la competitividad de cada origen.

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