¿Qué significan el canal rojo, el verde y el naranja en el despacho aduanero argentino?

La Aduana aplica una matriz de riesgo algorítmica que procesa información sobre el operador, la mercadería, la aduana de ingreso o salida, los antecedentes y el despachante que interviene (Foto: Movant Connection)

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El canal rojo es el nivel máximo de control en un despacho aduanero en Argentina: implica la revisión de la documentación y la verificación física de la mercadería antes de liberarla. Lo asigna la Aduana al momento de oficializar una importación o exportación y define cuánto tiempo quedará retenida la carga.

El sistema, conocido como canales de selectividad, tiene otras dos variantes además del canal rojo. El canal verde permite el retiro sin control previo y el canal naranja exige solo un análisis documental, sin abrir el contenedor. En otras aduanas de la región ese nivel intermedio se denomina amarillo, por lo que ambos términos suelen usarse como equivalentes.

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El tema volvió al centro de la agenda del comercio exterior luego de que la Dirección General de Aduanas (DGA) informara que redujo un 60% la cantidad de exportaciones derivadas a canal rojo desde 2023. El organismo atribuyó la baja a un nuevo esquema de asignación basado en datos y no en decisiones individuales de los funcionarios.

¿Cómo decide la Aduana si una carga va a canal rojo, verde o naranja?

La Aduana aplica una matriz de riesgo algorítmica que procesa información sobre el operador, la mercadería, la aduana de ingreso o salida, los antecedentes y el despachante que interviene. El organismo llama a esa lógica selectividad inteligente, y con ella busca reducir la discrecionalidad y limitar el canal rojo a los casos con indicadores concretos de riesgo.

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Como parte de ese cambio, el pase de una operación del canal verde al canal rojo ya no puede decidirlo cualquier agente. Ahora requiere la intervención de una jefatura de nivel división, que queda identificada como responsable de la medida, según explicó el consejero de la DGA Diego Figueroa en un encuentro con exportadores en septiembre.

Existe además un canal rojo normativo, que no surge del análisis de riesgo sino de una disposición expresa para ciertos productos. En 2024, las Resoluciones 154/2024 y 112/2024 eliminaron esa obligación para bienes alcanzados por medidas antidumping, que desde entonces quedaron sujetos a la verificación aleatoria general en lugar del canal rojo obligatorio.

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ARCA habilitó el traslado de contenedores con canal rojo o naranja desde la zona primaria hasta depósitos fiscales, donde se realiza la verificación (Foto: Shutterstock)

¿Qué pasa cuando una importación sale en canal rojo?

Con canal rojo, la mercadería queda detenida hasta que el personal aduanero abre el contenedor, cuenta y revisa los bultos y contrasta lo declarado. Ese proceso genera costos de almacenaje, movimientos de carga dentro de la terminal, contratación de personal y demoras en la entrega. El impacto es mayor en cargas voluminosas o productos perecederos.

Para aliviar ese cuello de botella, la Resolución General 5644/2025 de la ARCA habilitó el traslado de contenedores con canal rojo o naranja desde la zona primaria hasta depósitos fiscales, donde se realiza la verificación. El tránsito se controla con un precinto electrónico de monitoreo. El esquema comenzó en la Zona Metropolitana, que cuenta con 45 depósitos fiscales habilitados.

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El canal rojo también funciona como herramienta de sanción. El Protocolo de Vigilancia de Mercado, creado por la Resolución 56/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, prevé controles aleatorios y fija un plazo de 10 días por requerimiento. Si el importador no responde o incumple de forma reiterada, pasa transitoriamente a canal rojo, con control previo al ingreso.

¿Cuánto tarda la Aduana en liberar una exportación?

De acuerdo con los datos difundidos por la DGA, el 33% de las exportaciones se libera dentro de las primeras 24 horas y otro 31% lo hace dentro de las 48 horas. El resto de las operaciones supera ese plazo. El organismo vinculó esa demora con la intervención de terceros, la operatoria de las terminales y la asignación de turnos.

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Para importadores y exportadores, el color que recibe cada despacho seguirá siendo una variable clave de la planificación logística (Foto: Shutterstock)

Para recortar tiempos en origen, la Aduana impulsa el régimen de operador en planta, formalizado mediante la Resolución General 5570 de la ARCA. El esquema permite realizar los controles en el lugar donde se produce o consolida la carga, con turnos y un repositorio digital. Así se evita trasladar personal y mercadería hasta las oficinas aduaneras, incluso cuando corresponde una verificación física.

¿Qué cambios se esperan en el canal rojo y la selectividad aduanera?

El organismo trabaja en el reemplazo del sistema Malvina por una nueva plataforma denominada Gestión Integral de la Realidad Aduanera, cuya implementación comenzaría el próximo año. La estructura actual depende de más de 25 sistemas satélites, lo que dificulta incorporar inteligencia artificial para mejorar la selección de cargas.

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Para importadores y exportadores, el color que recibe cada despacho seguirá siendo una variable clave de la planificación logística. La combinación de algoritmos, controles en planta y traslados a depósitos apunta a que el canal rojo se concentre en las operaciones de mayor riesgo y a que el resto del flujo de mercaderías gane previsibilidad en plazos y costos.