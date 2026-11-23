La medida apunta a reducir la probabilidad de rechazos en frontera, que para el exportador implican demoras, gastos adicionales y riesgo de pérdida comercial (Foto: Shutterstock)

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) puso en marcha un nuevo esquema de fiscalización de calidad y certificación fitosanitaria para el ajo producido o acondicionado en Mendoza y San Juan con destino a Brasil. El cambio quedó formalizado mediante la Resolución 957/2026, publicada el 20 de noviembre en el Boletín Oficial.

La principal novedad operativa es que las solicitudes de inspección deberán gestionarse a través de la aplicación SIG-APP, en un circuito 100% online y autogestionado. Según informaron medios cuyanos, el uso del sistema rige de forma obligatoria desde el sábado 21 de noviembre para productores y establecimientos que despachen mercadería hacia el país vecino.

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El organismo declaró tres objetivos: reforzar la trazabilidad de cada envío, optimizar la asignación de sus inspectores y preservar la reputación internacional del bulbo cuyano. En la práctica, la medida apunta a reducir la probabilidad de rechazos en frontera, que para el exportador implican demoras, gastos adicionales y riesgo de pérdida comercial.

Un control que se asigna según el riesgo

La norma aprueba un procedimiento operativo que combina la intervención de agentes oficiales con la evaluación de cada establecimiento de empaque. En lugar de aplicar el mismo nivel de inspección a todos los operadores, el organismo podrá graduar su presencia en función del riesgo asignado a cada planta y concentrar recursos donde la exposición es mayor.

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Este enfoque, conocido como análisis de riesgo, se articula con los controles en origen y con mecanismos de seguimiento de toda la cadena exportadora. Para el sector, la lógica es anticipar los problemas antes de que la carga llegue al paso fronterizo, donde cualquier observación sanitaria o de calidad resulta mucho más costosa de resolver.

La resolución incluye dos anexos técnicos. El primero contiene el formulario de solicitud que debe completarse en la plataforma digital, y el segundo detalla el procedimiento de fiscalización y certificación. Además, el incumplimiento de las disposiciones podrá derivar en las sanciones previstas por la Ley 27.233, que regula la sanidad animal y vegetal en el país.

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La iniciativa surgió a pedido de la entidad que nuclea a productores, empacadores y exportadores de ajo de Mendoza y del gobierno provincial. El alcance es acotado: la medida se aplica exclusivamente a los cargamentos de ajo producidos y acondicionados en ambas provincias cuyanas que tengan como mercado de destino a Brasil, sin modificar los requisitos para otros envíos.

Desde octubre de 2025, Brasil eximió a cuatro firmas chinas del derecho antidumping que durante casi tres décadas había protegido al ajo sudamericano frente a la escala asiática (Foto: Shutterstock)

Un mercado clave bajo presión competitiva

Argentina figura entre los principales exportadores mundiales de ajo, y Brasil es históricamente el principal comprador de la producción de Cuyo. De acuerdo con referentes del sector citados por medios especializados, cerca del 70% de la cosecha nacional se dirige a ese mercado, lo que hace que cada campaña dependa fuertemente de un solo cliente.

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Mendoza concentra más del 90% de la superficie implantada del país, con unas 13.700 hectáreas, y San Juan cubre el resto. En 2025, las ventas externas de ajo mendocino alcanzaron los 126 millones de dólares, lo que posiciona al cultivo como la segunda actividad agrícola exportadora de la provincia, solo por detrás de los productos vitivinícolas.

El contexto comercial agrega urgencia a la medida. Desde octubre de 2025, Brasil eximió a cuatro firmas chinas del derecho antidumping que durante casi tres décadas había protegido al ajo sudamericano frente a la escala asiática. Esa decisión presionó los precios de referencia y obligó a los exportadores argentinos a competir con mayor exigencia en calidad y regularidad de abastecimiento.

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En San Juan, el impacto se percibe con fuerza en la superficie cultivada. Según estimaciones del propio sector, la provincia llegó a sembrar unas 2.000 hectáreas hace poco más de una década y hoy ronda las 700. En ese escenario, sostener las condiciones de acceso al principal destino se vuelve determinante para la continuidad de la actividad productiva regional.

Qué cambia para la operación exportadora

Para los empaques y exportadores, la digitalización del trámite implica reorganizar parte de la planificación logística. La solicitud online permite programar las inspecciones con mayor previsibilidad y podría reducir la dependencia de gestiones presenciales, algo relevante en los momentos de mayor actividad, cuando se acumulan las cargas con destino a Brasil.

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El registro digital también deja una huella documental de cada lote, lo que facilita reconstruir su recorrido ante un eventual reclamo del país importador. En un flujo comercial que debe atravesar controles fronterizos, contar con información consolidada antes del despacho puede acortar los tiempos de verificación y evitar demoras de la mercadería.

A la vez, el esquema por riesgo introduce un incentivo concreto: los establecimientos con mejores antecedentes podrían enfrentar una menor intensidad de controles, y aquellos con observaciones previas recibirían mayor atención oficial. Esa diferenciación premia la gestión de calidad interna y empuja a los operadores a profesionalizar sus procesos de clasificación y acondicionamiento.

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Con un mercado brasileño cada vez más disputado, la herramienta busca que el ajo cuyano compita no solo por precio, sino también por confiabilidad sanitaria y cumplimiento documental. Si el sistema logra reducir rechazos y agilizar la certificación, podría convertirse en un modelo replicable para otras economías regionales que dependen de un destino dominante para colocar su producción.