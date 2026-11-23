Tomás Sequeira es comprador en una empresa del agro (Foto: Movant Connection)

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En Compras nos medimos por precio, plazo y calidad. Poco se habla de lo que hace posible que salgan bien: la relación con las personas con las que trabajamos todos los días, dentro y fuera de la empresa. La gestión del vínculo humano es una herramienta de gestión y de generación de valor, y conviene tratarla como tal.

Qué significa gestionar el vínculo

Para mí es generar una relación de buen trato, de diálogo, con una base sólida de confianza. Es saber que el otro no nos va a complicar porque sí, que se pueden acomodar los tiempos y que hoy podemos hacerle un favor para mejorar su operatoria y otro día él nos lo hace a nosotros. Vale con el cliente externo, que en nuestro rol son los proveedores, y con el cliente interno, las áreas que nos piden bienes y servicios. También ayuda a entender sus inquietudes.

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Los beneficios son concretos: menos fricciones, información más rápida, problemas anticipados, alternativas negociadas y operaciones mejor coordinadas. Con un buen vínculo se negocian valores y plazos, y se puede plantear una prioridad y lograrla. Sin él, el proveedor no responde, responde último o responde mal, y el mal trato desgasta. Después no se pueden plantear prioridades, nos venden a precio de lista, no conseguimos descuentos y nos venden para cumplir su objetivo de ventas sin ayudarnos a resolver nuestra necesidad de fondo. Una buena relación, de todos modos, no garantiza mejores condiciones por sí sola ni reemplaza la competencia entre proveedores, los controles o la negociación. La confianza vale cuando se construye sobre la profesionalidad, el cumplimiento y la reciprocidad. Si no, puede transformarse en favoritismo o en dependencia de un proveedor.

El cliente interno y la tarea del comprador

Puertas adentro, el desafío es otro. En muchas empresas la calidad de las solicitudes de compra es muy baja y la información hay que sacarla a cuentagotas. Mejorar esa calidad es responsabilidad de la empresa y no solo del comprador, que además debe responder de inmediato a las áreas.

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La tarea del comprador es entregar lo que se necesita, en el momento indicado, en la cantidad y en el estado óptimo. Ese es el gigante a derrotar. Cuando hay claridad y confianza mutua, esa sinergia se traduce en una mejor compra: al mejor precio, con la mejor condición de pago y en el mejor plazo posible.

Responder rápido no es comprar rápido. La rapidez de respuesta muestra que la necesidad fue recibida, entendida y que alguien se ocupa. La velocidad de compra depende del análisis: comparar alternativas, revisar especificaciones, evaluar condiciones de pago, investigar por qué algo se volvió urgente. El comprador hace más que conseguir un producto: transforma una necesidad interna en una solución que genere valor, equilibrando precio, calidad, plazo, condiciones comerciales y eficiencia.

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La claridad tampoco es responsabilidad exclusiva del comprador. El cliente interno tiene que comunicar qué necesita, para qué y cuándo. Si llega mal desde el inicio, se puede ejecutar el proceso a la perfección y resolver algo que no era lo que se necesitaba. El vínculo es una responsabilidad individual, pero también una capacidad de la organización.

Un área de Compras creíble ayuda a priorizar, porque tratar todo como emergencia impide planificar y deteriora las decisiones (Foto: Shutterstock)

Adaptarse al cambio sin perder lo humano

El contexto actual es dinámico e innovador, y obliga a las empresas a mover su dirección hacia donde ese contexto lo dicte. A muchas les cuesta. Las organizaciones más ágiles se sostienen en personas capaces de modificar su forma de trabajo, sus objetivos y sus estrategias, y en líderes que transmitan las ideas, porque la resistencia al cambio puede ser autoflagelante. Pero si cada propuesta de mejora choca con la resistencia de los superiores, el cambio difícilmente prospere. Hace falta capacitarse, leer sobre lo que viene, y anticiparse en lugar de reaccionar.

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Para eso se necesitan habilidades blandas: comunicación, astucia para detectar oportunidades, audacia para probar, creatividad individual y de equipo, mente abierta. Hay que salir del cascarón y hablar con todo el mundo, aunque no hace falta ser extrovertido: una persona reservada también puede escuchar bien y generar confianza.

Con la inteligencia artificial no veo oposición entre tecnología y personas. Automatiza tareas, procesa información, ayuda a redactar o resumir. Pero cuanto más fácil es producir información, más importa saber qué decir, cuándo hablar y cuándo escuchar. No reemplaza el criterio para comprender qué necesita el otro, interpretar una situación delicada o hacerse cargo de una conversación difícil. Tampoco alcanza con incorporar tecnología. Hacen falta personas que cuestionen procedimientos obsoletos y transformen la información en decisiones. Los indicadores muestran síntomas, tendencias y desvíos, pero las soluciones y la estrategia las da la persona, que los interpreta, investiga sus causas y decide. Por eso las habilidades blandas no son un complemento decorativo de lo técnico: permiten ponerlo al servicio de los demás.

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La credibilidad se demuestra

La credibilidad es que quien necesita un bien o un servicio sepa que puede contar con el comprador. Se forma cumpliendo, siendo claro, respondiendo y manteniendo al tanto a las áreas. Y demostrando con datos cuánto ahorramos, cuánto compramos, cuánto cumplimos, con qué calidad y en qué tiempos. Se gana con evidencia acumulada y no con promesas eternas.

También con criterio para las urgencias: cuando todo es urgente, nada lo es. Un área de Compras creíble ayuda a priorizar, porque tratar todo como emergencia impide planificar y deteriora las decisiones. Pero ante una urgencia real, demuestra que tiene las herramientas para resolverla rápido. Y la credibilidad se juega cuando algo sale mal, porque no siempre se consigue el precio esperado, el plazo previsto o la disponibilidad. Comunicar a tiempo, presentar las alternativas y cumplir con lo acordado después genera tanta confianza como una compra exitosa.

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Animémonos a ser mejores compradores desde lo humano: comunicarnos con claridad, entender lo que el otro necesita y construir confianza.