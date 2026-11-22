Ciro Comerci es jefe de comercio exterior en una industria nacional dedicada a la protección contra incendios (Foto: Movant Connection)

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Un conflicto en Medio Oriente que cuadruplicó el costo de un contenedor le dejó a Ciro una enseñanza que resume así: “Hoy es fundamental analizar todos los escenarios posibles, por más que uno piense que no pueden llegar a pasar”. A partir de esa experiencia, repasa qué mercados marcan el rumbo, qué prever antes de importar, cómo aprovechar las ferias internacionales y qué tiene en común su rubro con la logística.

¿Cuáles son los mercados más desarrollados en soluciones de protección contra incendios?

Desde afuera puede parecer un nicho muy pequeño, pero cuando uno está adentro se da cuenta de que es una industria enorme, con muchísimos rubros relacionados: mecánicos, químicos, textiles. Hay mucho desarrollo en Estados Unidos, que tiene a las marcas más grandes de insumos del rubro y es bastante vanguardista.

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Europa está muy avanzada en sustentabilidad, porque los agentes extintores solían ser bastante contaminantes, y desde ese aspecto empuja mucho a la industria. Y después Asia, con el desarrollo de manufacturas a costos competitivos y de buena calidad, es otro pilar muy importante.

Con la mayor apertura importadora, ¿qué hay que tener en cuenta antes de traer un producto nuevo al país?

Primero, desde el área de comercio exterior hay que entender de qué producto se habla, y para eso es fundamental una comunicación constante con los sectores que piden el insumo. Después, con el despachante de aduanas se hace la clasificación arancelaria y se analiza si hay intervenciones previas o certificaciones de terceros organismos.

Esto lo empecé a ver más en el último tiempo, con la apertura. Antes, cuando uno podía importar, ya sabía bien qué tenía que hacer. Hoy veo colegas con problemas: me apuré a traer un producto, llegó y está retenido. Eso se podría haber previsto con un trabajo conjunto y anticipado.

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Pero no hay que delegarlo todo en el despachante y tirarle la pelota diciendo “solucioname esto”. Hay que revalorizar la figura del licenciado y del jefe de comercio exterior: el área tiene que entender el producto y qué certificaciones podrían exigirle, y después verificarlo y confirmarlo con el despachante.

¿Qué relevancia tiene participar en ferias internacionales del sector?

Es muy importante, pero primero hay que entender qué se va a buscar: si uno está posicionado como comprador o como vendedor. En mi caso siempre fue como comprador, con el objetivo de desarrollar proveedores y encontrar productos de calidad a precios competitivos.

"En logística uno no se entera hasta que pasa algo mal: cuando hay una demora saltan todas las alarmas", declara Ciro (Foto: Shutterstock)

En las ferias se lanzan productos, tecnologías y tendencias, y enterarse a tiempo da cierta ventaja frente a la competencia. Además, uno está cara a cara con competidores, proveedores y potenciales clientes, y a veces encuentra una fábrica que en internet no le aparecía.

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Se hicieron viajes a ferias del sector en China, India y Estados Unidos, todos con buenos resultados, pero eso depende de cómo se prepara el viaje. Hay que definir objetivos, analizar qué empresas van a exponer y con quién reunirse. Son dos o tres días y hay que ser eficiente, porque termina y termina.

¿Cómo impacta hoy el contexto geopolítico en esas decisiones de abastecimiento?

A raíz de uno de estos viajes se desarrolló un proveedor nuevo en Emiratos Árabes, con el que se empezó a trabajar a principios del año pasado. Era todo fantástico: productos de muy buena calidad, costos muy competitivos y las certificaciones necesarias para el mercado doméstico.

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Después de dos o tres operaciones exitosas, a principios de este año estalló el conflicto y se cerró el estrecho de Ormuz. Colapsaron las cadenas de suministro globales, subió el petróleo y había dos órdenes que se acababan de empezar a fabricar con el puerto cerrado. Fue una variable que no se analizó.

Todo tiene solución. En este caso fue sacar la mercadería por otros puertos habilitados en la zona, como Yeda, en Arabia Saudita, o algunos de Omán que están afuera del Golfo. Pero al ser los únicos abiertos había cuellos de botella y aumento de costos: un contenedor que antes se pagaba 3.000 dólares terminó saliendo 12.000.

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La mercadería llegó con demoras y con más costos de lo previsto, pero llegó. Hoy es fundamental analizar todos los escenarios posibles, por más que uno piense que no pueden llegar a pasar. Nada es imposible, y hay que estar atento para prevenir este tipo de situaciones.

La logística y la protección contra incendios tienen algo en común: nadie las ve hasta que algo falla. ¿Qué paralelismo encontrás?

Son rubros bastante invisibilizados, pero nos repercuten a todos. En logística uno no se entera hasta que pasa algo mal: cuando hay una demora saltan todas las alarmas. Soy bastante fundamentalista de revalorizar ese rol, porque capaz hubo 80 entregas que salieron bien y solo se habla de las tres o cuatro con demoras.

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Con los incendios pasa lo mismo: un edificio tiene su sistema y nadie lo registra hasta que suena una alarma. Es un rubro delicado que requiere hacer todo bien, bajo normas y con buenos diseños, porque uno no se va a enterar si funciona hasta que tenga que accionarse.

Empezaste como pasante y hoy liderás el área. ¿Qué te dejó ese recorrido?

Entré como pasante en el primer año de la licenciatura, en mi primer trabajo en el rubro, y hasta que no empecé no sabía si esto era lo que quería. La universidad te da muchas herramientas, pero hasta que no lo ponés en práctica no terminás de dimensionar lo que estás estudiando.

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El comercio exterior, que era 99% importaciones, funcionaba como un anexo dentro de compras. Hace dos o tres años, con mucho más volumen, se volvió a abrir el área y me asignaron como jefe. Lo que me dio la espalda para liderar fue empaparme con colegas, viajar y reunirme con proveedores, despachantes y agentes de carga.