La operación se concentrará en el movimiento de contenedores entre el puerto de Montevideo y un parque industrial ubicado en la zona de Progreso, sobre la ruta 5 (Foto: Shutterstock)

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Uruguay puso en marcha un nuevo servicio ferroviario de carga impulsado por un grupo logístico de capitales nacionales, con una inversión inicial de 102 millones de dólares. La primera fase incorpora siete locomotoras y una terminal de transferencia en Canelones, y el plan contempla en etapas posteriores corredores hacia Rivera, en la frontera con Brasil, y Salto, en el límite con Argentina, sin plazos definidos.

El lanzamiento se realizó en un acto encabezado por el presidente Yamandú Orsi, quien enmarcó la iniciativa en la estrategia oficial de diversificar inversiones. Desde la compañía señalaron que el proyecto tiene “ambición regional” y que busca mejorar la competitividad de las cadenas agroexportadoras mediante la combinación del tren con el camión y los servicios portuarios.

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En su etapa inicial, la operación se concentrará en el movimiento de contenedores entre el puerto de Montevideo y un parque industrial ubicado en la zona de Progreso, sobre la ruta 5. Las locomotoras incorporadas son unidades nuevas de 2.500 caballos de fuerza y 102 toneladas, con capacidad de tracción para formaciones de entre 20 y 25 vagones.

Una red que se apoya en el Ferrocarril Central

El servicio utiliza la infraestructura del Ferrocarril Central, el corredor de unos 265 kilómetros que une Paso de los Toros con el puerto capitalino y atraviesa Tacuarembó, Durazno, Florida, Canelones y Montevideo. La vía fue diseñada bajo estándares modernos y cuenta con una capacidad anual de hasta 4 millones de toneladas.

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Desde su habilitación, el 8 de agosto de 2024, esa línea registró unas 5.000 circulaciones y trasladó 8 millones de toneladas, según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). De ese total, 7 millones correspondieron a celulosa y el millón restante a insumos productivos, lo que refleja una demanda concentrada en un único tipo de mercadería.

La llegada de un nuevo operador apunta a diversificar el tráfico sobre esa vía. Con esta inversión, el capital desplegado por el grupo en el país asciende a 648 millones de dólares, distribuidos entre infraestructura portuaria, instalaciones en zona franca, una flota de camiones y un parque logístico. La firma emplea a más de 1.500 personas en Uruguay.

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Rivera, la puerta hacia el sur de Brasil

El corredor norte es el que registra mayor avance. El MTOP adjudicó la rehabilitación del puente ferroviario sobre el río Negro, con una inversión de 1,8 millones de dólares y unos diez meses de trabajo. Se trata del eslabón faltante para que la red troncal vuelva a conectarse con la línea que llega a Rivera, que además recibe tareas de mantenimiento de vía.

Para el sistema logístico regional, la concreción de estos corredores podría modificar la competencia entre puertos del Río de la Plata y del sur de Brasil por las cargas del interior (Foto: Shutterstock)

Para el operador, una terminal en Rivera permitiría captar importaciones brasileñas y posicionar a Montevideo como “un puerto brasileño más”. El desafío técnico es la diferencia de trocha: Uruguay utiliza el ancho estándar de 1.435 milímetros y la red brasileña de esa región, la métrica, aunque en la zona fronteriza existe un tercer riel que compatibiliza ambos sistemas.

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El esquema proyectado articula varios nodos: Rivera como punto de concentración y transferencia, Santana do Livramento como enlace fronterizo, Cacequi como conexión con la red de Rio Grande do Sul y Montevideo como plataforma de expedición. La autoridad portuaria uruguaya avanzó durante 2026 en la articulación aduanera y territorial que requiere ese desarrollo.

Salto y el vínculo con la Mesopotamia argentina

En el litoral oeste, la conexión con Argentina presenta una ventaja estructural. El puente ferroviario que atraviesa la represa de Salto Grande, habilitado en 1981, une Salto con Concordia y enlaza de forma continua ambas redes con la misma trocha de 1.435 milímetros, lo que evita el trasbordo de mercadería en la frontera.

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Sin embargo, la vía hacia Salto todavía tiene tramos pendientes de rehabilitación, y la empresa condicionó la extensión a esos avances. Si el corredor se completa, podría canalizar cargas argentinas y paraguayas desde Concordia hacia los puertos uruguayos, lo que ampliaría las opciones de salida para la producción de la Mesopotamia.

El MTOP prevé destinar 15 millones de dólares a obras ferroviarias durante 2026, con prioridades que incluyen el mantenimiento mayor de la línea Rivera Norte y la rehabilitación de pasos a nivel. En paralelo, el ministerio elabora un Plan Maestro del transporte ferroviario con financiamiento de un banco de desarrollo regional.

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Para el sistema logístico regional, la concreción de estos corredores podría modificar la competencia entre puertos del Río de la Plata y del sur de Brasil por las cargas del interior. Su avance dependerá del ritmo de las obras públicas, de la coordinación binacional en frontera y de la capacidad de los operadores para ofrecer fletes competitivos frente al camión.