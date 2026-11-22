En un barrio de la ciudad de Santa Fe, un vehículo anfibio fue el único medio capaz de evacuar a los vecinos, ya que la crecida impedía el paso de cualquier unidad a rueda (Ilustración: Movant Connection)

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Las inundaciones en el Litoral volvieron a demostrar que, cuando el agua corta caminos, la respuesta depende de la logística. Con el río Paraná por encima de los niveles de evacuación en varias ciudades de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, las fuerzas federales sostienen el abastecimiento de islas y zonas ribereñas con embarcaciones, vehículos anfibios y puentes provisorios.

En los últimos días, la Prefectura Naval Argentina llevó alimentos y artículos de primera necesidad a familias isleñas del sur santafesino, la Armada trasladó atención sanitaria por vía fluvial al Chaco y el Ejército evacuó vecinos y restituyó la circulación en caminos rurales. Todo se ejecuta bajo un esquema coordinado a escala nacional.

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¿Por qué la logística es clave en las inundaciones en el Litoral?

Porque el desafío principal no es conseguir la ayuda, sino hacerla llegar. En las islas del Paraná, la distribución depende casi por completo del transporte fluvial, y cada operativo exige reunir la carga en un punto con acceso, consolidarla y despacharla por agua hacia escuelas o centros comunitarios que funcionan como puntos de entrega.

Un ejemplo es la asistencia frente a Villa Constitución, donde el ente administrador del puerto local, el municipio y entidades privadas colaboraron con la Prefectura para armar los envíos. Así, un nodo portuario pensado para el comercio exterior aportó su estructura para abastecer a comunidades sin acceso terrestre.

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Con el río Paraná por encima de los niveles de evacuación en varias ciudades de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, las fuerzas federales sostienen el abastecimiento de islas y zonas ribereñas con embarcaciones, vehículos anfibios y puentes provisorios (Foto: Ministerio de Defensa de la Nación)

Cuando el agua deja inutilizadas las rutas, el transporte cambia de modo. En un barrio de la ciudad de Santa Fe, un vehículo anfibio fue el único medio capaz de evacuar a los vecinos, ya que la crecida impedía el paso de cualquier unidad a rueda. En Goya, un puente Bailey de 24,4 metros reemplazó una alcantarilla dañada y evitó el aislamiento de familias rurales.

La anticipación también forma parte de la ecuación. El Ministerio de Defensa mantiene unidades fluviales apostadas en el puerto de Corrientes para acortar los tiempos de respuesta ante los efectos de El Niño, y uno de sus buques opera como plataforma sanitaria móvil, con contenedores médicos instalados sobre la cubierta.

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La coordinación general está a cargo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), a través del Plan de coordinación Cuenca del Plata 2026-2027. Ese marco define qué fuerza interviene en cada zona afectada por las inundaciones en el Litoral y ajusta el despliegue de medios según la evolución hidrológica, un criterio similar al que usa cualquier planificador para asignar flota según la demanda.

¿Cómo está el río Paraná y qué se espera para las próximas semanas?

Según el último reporte del Instituto Nacional del Agua (INA), el Paraná supera los niveles de evacuación en buena parte del tramo que va de Goya a Santa Fe. En la capital santafesina, el río marcó 5,84 metros, 14 centímetros por encima de esa referencia, mientras que en Rosario se encontraba en ascenso y cerca del nivel de alerta.

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El panorama no muestra un alivio inmediato. El organismo anticipa lluvias abundantes en la alta cuenca, con probabilidad de nuevos pulsos de crecida sobre el Paraná desde fines de noviembre. También proyecta posibles subas en el río Uruguay, con chances de superar umbrales de alerta en el tramo correntino entre el 24 de noviembre y el 2 de diciembre.

¿Qué enseñaron otras inundaciones sobre la logística de emergencia?

La experiencia regional muestra que la infraestructura de transporte suele ser lo primero que se pierde. En mayo de 2024, el aeropuerto internacional de Porto Alegre, en el sur de Brasil, quedó bajo el agua y estuvo cerrado más de seis meses. Una base aérea cercana se convirtió en el principal centro logístico para recibir donaciones y, luego, vuelos comerciales.

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En aquella emergencia, el puerto fluvial de la capital gaucha quedó paralizado, mientras que el puerto marítimo de Río Grande siguió operando con normalidad. Esa diferencia permitió sostener parte del movimiento de cargas del estado y dejó una lección sobre el valor de contar con rutas alternativas y nodos redundantes.

En los últimos días, la Prefectura Naval Argentina llevó alimentos y artículos de primera necesidad a familias isleñas del sur santafesino, la Armada trasladó atención sanitaria por vía fluvial al Chaco y el Ejército evacuó vecinos y restituyó la circulación en caminos rurales (Foto: Ministerio de Defensa de la Nación)

En Argentina, el temporal que golpeó Bahía Blanca en marzo de 2025 dejó cerca de 300 milímetros de lluvia en menos de 12 horas y destruyó gran parte de los accesos ferroviarios al complejo portuario. El impacto fue directo sobre la cadena granaria: alrededor del 30% de los granos que llegan a ese puerto lo hace por tren, frente a un promedio nacional inferior al 5%.

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Aun así, la reorganización de la logística permitió que esa terminal cerrara 2025 con 12,7 millones de toneladas embarcadas, un 22% más que el año anterior. El caso mostró que, con planificación y reorganización de los flujos de carga, un nodo exportador puede recuperar su ritmo aunque pierda uno de sus modos de transporte.

Para el comercio exterior argentino, la persistencia de las inundaciones en el Litoral obliga a seguir de cerca el tramo Santa Fe-Rosario, eje de la hidrovía Paraná-Paraguay por donde sale buena parte de la producción exportable. La evolución del río marcará en las próximas semanas tanto la asistencia a las zonas aisladas como la planificación de las operaciones portuarias.

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