Leandro Cordero es responsable de operaciones (Foto: Movant Connection)

Guardar

“Mover un contenedor dentro de Argentina es una locura de plata”. Con más de diez años en la operación de maquinaria vial y agrícola, Leandro recorre el avance del producto chino frente al brasileño, los sobrecostos de ingresar por el Río de la Plata y una red de rutas que, a su entender, carga con un volumen que debería compartir con el tren.

¿Cómo impactó la flexibilización de las importaciones en el rubro de la maquinaria vial?

Para el rubro impactó principalmente de manera negativa, porque hoy hay una competencia de producto chino que antes no existía. Antes el cliente no miraba mucho el producto chino, y hoy lo mira mucho por la diferencia de precio. Lo que también hay que ver es la calidad, comparada con la de los productos hechos en Sudamérica, en Brasil.

PUBLICIDAD

También hay empresas chicas que hoy importan directamente. No veo mal que haya competencia, porque aprieta a las multinacionales y a las grandes marcas a bajar precios, y el mercado se hace más competitivo. Pero para lo que es la industria vial, no sé hasta qué punto favoreció.

Además, el producto chino ya arranca con un arancel aduanero. Trayéndolo de Brasil, por el convenio del Mercosur, no tenés arancel: pagás un 14% menos. Lo único que hacés es anticipar gastos, porque pagás IVA, ingresos brutos, ganancias, IVA adicional, y al final todo eso te vuelve y quedás en cero.

Con la apertura también creció la importación de maquinaria usada. ¿Qué peso tiene en el mercado?

Te voy a ser sincero: es poca la gente que busca una máquina usada, pero con la apertura está en auge, y en maquinaria agrícola mucha gente está comprando equipos usados. Acá una máquina con 3000 o 4000 horas es prácticamente un cero kilómetro, cuando afuera posiblemente ya quedó obsoleta. Lo que para nosotros dura años, allá es descartable.

PUBLICIDAD

¿Cuáles son las principales complejidades logísticas al importar maquinaria de gran porte?

Complejidades logísticas en sí mucho no tenés. Desde Brasil hay dos formas: por barco, en ro-ro, o por camión. Desde China, en cambio, cargadoras de cuatro o cinco toneladas vienen dentro de un contenedor, y eso se debería cambiar: se tendría que poder embarcar una máquina autopropulsada por sus propios medios.

Leandro comenta que, para mejorar la logística interna en el país, él "e daría mucha más importancia al ferrocarril, con estaciones de vía que hoy están totalmente libres" (Foto: Shutterstock)

Te dicen que el contenedor es más seguro y más barato, y fuera de Argentina es así. Mover un contenedor dentro de Argentina es una locura de plata. Las navieras tienen que pagar peaje y remolcadores que llevan a los barcos hasta los muelles, porque el calado del Río de la Plata no alcanza y el barco solo no puede entrar.

PUBLICIDAD

Y muchas empresas hacen trasbordo de capitanes en Uruguay, porque hay capitanes especializados para ingresar al puerto de Buenos Aires. Todo eso se paga. Desde mi punto de vista, es un negocio gigante que termina trasladándose al costo de la mercadería.

Las máquinas después se distribuyen por todo el país. ¿Qué pasa con la logística interna?

Se mueven máquinas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, y lo que detecto es el peso del transporte terrestre. Para entrar al puerto, la empresa de transporte tiene que pagar un permiso que funciona como un impuesto opuesto al comercio: lo único que hace es que un producto que valía diez termine valiendo quince.

Suelo viajar seguido a Realicó, en La Pampa, y las rutas son horribles. Agarrás la 188, la 8, la 7 o la 6, y las maquinarias agrícolas van media máquina arriba de la ruta y media en la banquina. Sumale atrás un camión que levantó ganado en La Pampa y va a Mataderos, algo que tranquilamente podría ir en tren.

PUBLICIDAD

Por eso le daría mucha más importancia al ferrocarril, con estaciones de vía que hoy están totalmente libres. Capaz se incrementa el lead time, o capaz tarda menos, porque el tren es directo y el camión tiene peajes, vedas, límites de carga, y si llueve un carretón no puede circular. Además, le da más vida útil a las rutas y evita accidentes.

¿Cómo imaginás a futuro el comercio exterior de maquinaria en Argentina?

Estoy en el rubro hace más de diez años y no cambió: la única novedad fueron las distintas prohibiciones o limitaciones. Lo que me gustaría es una mezcla, no cortarlo como lo cortaban antes y no liberarlo como hoy. ¿Importás maquinaria china? Perfecto, traela sin armar, llevala a una fábrica y que el capital argentino aprenda a armar máquinas.

PUBLICIDAD

Dale un servicio de posventa argentino, fletes argentinos. No tengo problema con que vengas, vendas y te lleves los dólares, pero dejá algo acá. Y usar más trenes y menos camiones, que además de ser un peligro es caro, porque va todo por combustible y neumáticos, que hoy en Argentina son de lo más caro que hay.

El costo interno para que un producto llegue al consumidor ya es muy alto por lo que las empresas pagan en impuestos, y a eso sumale el traslado. No te pueden vender al mismo valor un lácteo en la puerta de la fábrica que en el almacén de tu cuadra. Para mí, el traslado es lo más caro que hay.

PUBLICIDAD

¿Qué mensaje le dejarías a quienes ven en la apertura una oportunidad para importar?

Que se regule un poco más el comercio exterior, que sea más equitativo para todos. Y a la gente que dice “se abrió el comercio exterior, puedo importar, puedo hacer todo”, que sepa que atrás hay personas que estudiaron y se prepararon. Sumar dos más dos lo suma cualquiera, pero analizarlo no: por eso hay contadores, despachantes, licenciados en Comercio Exterior y abogados.