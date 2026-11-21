Las ventas externas de combustibles y energía sumaron 12.452 millones de dólares, mientras que las compras alcanzaron 3.025 millones (Foto: Shutterstock)

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La balanza comercial energética argentina registró entre enero y septiembre de 2026 un saldo positivo de 9.427 millones de dólares, un récord para ese período, según un informe sectorial de energía y macroeconomía del tercer trimestre elaborado con datos del INDEC. Las ventas externas de combustibles y energía sumaron 12.452 millones de dólares, mientras que las compras alcanzaron 3.025 millones.

El salto de las exportaciones fue del 53% frente al mismo lapso de 2025 y llevó al rubro a explicar el 16,1% de todo lo que el país despachó al exterior. Del lado de las importaciones, los combustibles y lubricantes crecieron 9,5% y representaron el 5,4% de las compras externas totales.

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El dato refleja un cambio de fondo en la estructura del intercambio: en los primeros nueve meses de 2022, el sector cerraba con un déficit de 5.210 millones de dólares y adquisiciones por 11.357 millones. En cuatro años la ecuación se invirtió y la energía pasó a aportar divisas en lugar de demandarlas.

Más volumen físico, no solo mejores precios

La mejora no responde únicamente a la cotización internacional. Las cantidades exportadas crecieron 29,5% interanual y los precios lo hicieron 18,6%, lo que implica un mayor flujo físico de mercancía hacia el exterior y una exigencia creciente sobre la capacidad de transporte y almacenamiento.

En las compras externas ocurrió lo contrario: las cantidades importadas cayeron 10,7%, aunque su precio subió 23,3%. Un menor volumen adquirido supone una menor necesidad de recurrir a cargamentos del exterior para completar la oferta local de combustibles.

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Detrás de ese desempeño está la producción de petróleo, que promedió 154,2 mil metros cúbicos diarios en septiembre, con una suba de 19,2% interanual y un alza acumulada de 16,7%. La cuenca Neuquina aporta el 80% del total, impulsada por el desarrollo no convencional, que ya explica el 73% del crudo extraído en el país.

El gas natural muestra un ritmo más moderado. La extracción promedió 142,3 millones de metros cúbicos diarios en septiembre, 3% por encima de un año atrás, aunque con una baja mensual de 8,3%. En el acumulado, el avance fue de apenas 0,59%, con la misma cuenca concentrando el 76% del suministro nacional.

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La energía se consolida como fuente de ingresos externos (Foto: Shutterstock)

En la generación eléctrica, el gas cubrió el 89,8% del consumo de las centrales térmicas durante el tercer trimestre. Frente al promedio de esos meses entre 2018 y 2025, el uso de gasoil cayó 41% y el de fuel oil 70%, un factor que incide en el volumen de combustibles líquidos que el sistema debe abastecer.

Crudo como principal producto y Estados Unidos como primer destino

La canasta exportadora tiene un perfil concentrado. El petróleo crudo representó el 62% de las ventas del rubro en 2026, seguido por los carburantes, con el 24%, y por el gas de petróleo, otros hidrocarburos gaseosos y energía eléctrica, con el 10%. Grasas, aceites lubricantes y otros productos completan el resto.

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En cuanto a los mercados, Estados Unidos absorbió el 24% de los envíos, seguido por Chile con el 19%, Brasil con el 5% y China con el 4%. Esos cuatro destinos reunieron el 52% del total, una combinación que suma rutas de larga distancia con la cercanía del mercado trasandino.

El intercambio eléctrico con los países vecinos sigue otra lógica. En lo que va del año, la Argentina importó 4.403 GWh, principalmente desde Brasil (65%) y Uruguay (25%), y exportó 287 GWh. Las compras netas cubrieron el 3,8% de la demanda local, en línea con la histórica condición de importador neto del sistema.

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Divisas, tipo de cambio y competitividad

El resultado se da en un contexto que favoreció el ingreso de moneda extranjera. La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el contado con liquidación promedió 6% en los primeros nueve meses, frente al 10% de 2025, lo que incentivó la liquidación de exportaciones. Las reservas internacionales aumentaron 6.793 millones de dólares entre enero y septiembre.

Sin embargo, el tipo de cambio real multilateral se apreció 9% respecto de diciembre de 2025, ya que el dólar oficial subió 4,6% mientras la inflación acumuló 23,7%. Para los exportadores, ese movimiento encarece en dólares los costos internos, incluidos fletes, servicios portuarios y operaciones logísticas locales.

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Con analistas que proyectan una expansión del PIB de 1,5% para 2026 y una suba del tipo de cambio nominal de 28,5% en los próximos doce meses, según el relevamiento del Banco Central, la energía se consolida como fuente de ingresos externos. Sostener esa trayectoria dependerá de que la infraestructura de transporte, almacenamiento y evacuación acompañe el aumento de los volúmenes exportables.