Según el orden del día oficial, el valor de las mercancías transportadas por aire se estima en USD 8 billones, equivalente al 33% del intercambio internacional total (Foto: Shutterstock)

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La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) inauguró este lunes en Montreal su VII Conferencia Mundial de Transporte Aéreo, un foro que no se reunía desde 2013 y que convoca a los 193 Estados miembros a revisar el marco económico de la aviación internacional. Para el comercio exterior, la cita tiene un peso concreto: allí se discuten las reglas de acceso a mercados que rigen los vuelos de carga.

Según el orden del día oficial, el valor de las mercancías transportadas por aire se estima en USD 8 billones, equivalente al 33% del intercambio internacional total. Es un volumen físico reducido frente al marítimo, pero concentrado en bienes de alto valor y entrega urgente, como medicamentos, electrónica, repuestos críticos y productos perecederos.

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Las sesiones se extenderán hasta el viernes 20, cuando está prevista la adopción de una declaración ministerial que orientará las políticas económicas del sector durante la próxima década. El temario abarca competencia, gravámenes, financiamiento de infraestructura, combustibles sostenibles y digitalización, con apartados que distinguen las necesidades del tráfico de pasajeros y del de mercaderías.

La séptima libertad, en el centro del debate carguero

Uno de los ejes con mayor impacto para las cadenas de suministro es la liberalización de los servicios exclusivamente de carga. La llamada séptima libertad permite que una aerolínea de un país opere vuelos entre dos Estados extranjeros sin pasar por su territorio de origen, lo que habilita redes más flexibles y un mejor aprovechamiento de la capacidad de bodega.

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Qatar presentó una nota de estudio que vincula la apertura del transporte aéreo de mercancías con la resiliencia de las cadenas globales y la expansión del comercio electrónico transfronterizo. El documento propone que los Estados evalúen otorgar derechos de séptima libertad a los cargueros puros, es decir, aeronaves dedicadas solo a mercaderías.

En la misma línea, las asociaciones internacionales de carga aérea y de envíos exprés sostuvieron en otra nota que la regulación económica del segmento no evolucionó al ritmo necesario para acompañar su crecimiento y su aporte a la conectividad, y describieron flexibilidades operativas como los transbordos entre aeronaves en distintos puntos de una ruta.

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América Latina llega con experiencia propia. Perú presentó, con el respaldo de 19 miembros de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), el caso del memorando regional vigente desde diciembre de 2023, que concede en forma recíproca derechos de séptima libertad para vuelos cargueros. El instrumento surgió como medida temporal en la pandemia para distribuir vacunas e insumos.

El tratamiento de los gravámenes sobre la aviación internacional figura entre los temas sensibles (Foto: Shutterstock)

El esquema es voluntario, complementario a los acuerdos bilaterales y no fija límites geográficos ni de capacidad para los firmantes. Según la propia comisión regional, ampliar esta libertad para los servicios cargueros puede implicar una disminución de los costos de operación en beneficio de los destinatarios finales de las importaciones y exportaciones.

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Planificación para crisis e infraestructura

La agenda también incluye el refuerzo de la planificación para emergencias. Una de las notas presentadas propone que los derechos de tráfico para cargueros en situaciones críticas se concedan de manera permanente y no ad hoc, de modo que los operadores puedan anticipar sus redes y responder con rapidez cuando se interrumpe el abastecimiento.

En la apertura, el presidente del Consejo de la OACI, Toshiyuki Onuma, señaló que las tensiones geopolíticas, las interrupciones de las cadenas globales, la volatilidad energética y las dificultades de financiamiento amenazan la resiliencia del sector. El ministro canadiense de Transporte, Steven MacKinnon, advirtió sobre los riesgos de depender de un único corredor comercial.

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Otro capítulo apunta a la infraestructura aeroportuaria, tanto física como digital. La conferencia buscará mecanismos para atraer inversión privada, asociaciones público-privadas y financiamiento multilateral, con el objetivo de atender las proyecciones de tráfico de pasajeros y de carga hacia 2050, en un escenario de demanda creciente y altos costos operativos.

Impuestos, datos y digitalización

El tratamiento de los gravámenes sobre la aviación internacional figura entre los temas sensibles. La OACI revisará la aplicación de sus políticas sobre tasas y tributación, en un contexto de nuevos cargos introducidos por distintos países. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo presentó ocho documentos con propuestas para evitar la doble imposición y reducir cargas regulatorias.

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La transformación digital completa el temario. Los Estados debatirán la creación de ecosistemas de datos interoperables que integren estadísticas oficiales, seguimiento de vuelos e inteligencia de mercado. El orden del día vincula esos análisis con la planificación de inversiones, para que el traslado de personas y mercancías sea resiliente y eficiente.

Las definiciones que surjan de Montreal servirán como base para las políticas que cada país aplique en sus acuerdos de servicios aéreos durante los próximos años. Si los Estados avanzan en la apertura del segmento carguero y en reglas más previsibles ante crisis, las exportaciones de alto valor de la región podrían ganar opciones de conectividad y fletes más competitivos.

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