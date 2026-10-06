Los costos logísticos volvieron a subir en septiembre impulsados por salarios y combustibles

Los datos muestran así una presión extendida sobre diferentes eslabones de la actividad, aunque con distinta intensidad según la estructura operativa de cada segmento (Imagen: Shutterstock)

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Los costos de las operaciones logísticas volvieron a aumentar en septiembre, con incrementos que atravesaron distintos segmentos de la actividad. El índice elaborado por el Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) avanzó 2,55% cuando se incluyen los costos de transporte y 2,22% cuando se los excluye.

En paralelo, el relevamiento realizado por el C3T junto con AECA-Última Milla mostró una suba del 2,10% en el Índice de Mayores Costos (IMC) de Servicio Postal y del 1,85% en Última Milla. Ambos indicadores aceleraron levemente frente a agosto, aunque permanecieron por debajo del promedio de los últimos doce meses, ubicado en 2,88%.

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Los datos muestran así una presión extendida sobre diferentes eslabones de la actividad, aunque con distinta intensidad según la estructura operativa de cada segmento. Entre los factores que atravesaron los relevamientos aparecen los acuerdos salariales y el aumento de los combustibles, además de variaciones en neumáticos, seguridad y otros componentes.

Los operadores logísticos acumulan subas superiores al 28% en 2026

En el índice correspondiente a CEDOL, septiembre estuvo marcado por la entrada en vigencia del primer tramo del nuevo acuerdo paritario. En las operaciones de almacenamiento también se registraron aumentos de 8,59% en film stretch, 2,67% en energía, 2,68% en seguridad de edificios, 2,28% en comunicaciones y 2,14% en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). Pallets y alquileres, en cambio, no presentaron variaciones.

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Para las operaciones que incorporan transporte, a esos movimientos se sumaron incrementos de 2,87% en combustible y 3,08% en neumáticos, además de 0,76% en reparaciones, 0,22% en material rodante, 0,42% en seguros, 2,59% en costo financiero, 5,05% en gastos generales y 5% en peajes.

Con el resultado de septiembre, el indicador de CEDOL con costos de transporte acumula un 30,26% en lo que va de 2026, mientras que el índice sin transporte alcanza el 28,17%. En distribución urbana, la variación mensual fue del 2,52% para las operaciones con acompañante y del 2,55% para aquellas sin acompañante, con acumulados anuales de 32,47% y 31,21%, respectivamente.

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Los indicadores de CEDOL contemplan costos medibles y de conocimiento público, pero no incorporan las improductividades que pueden originarse por causas externas a los operadores logísticos.

El indicador de última milla acumula una variación del 30,95% en los primeros nueve meses del año, apenas por debajo del 31,09% registrado por Servicio Postal (Foto: Shutterstock)

La última milla acumula una suba cercana al 31% en 2026

El segmento de última milla registró en septiembre un aumento de costos del 1,85%, según el Índice de Mayores Costos elaborado por el C3T de la UTN junto con AECA-Última Milla. El incremento mostró una leve aceleración respecto de agosto, aunque permaneció por debajo del promedio mensual de los últimos doce meses, ubicado en 2,88%.

Con este resultado, el indicador de última milla acumula una variación del 30,95% en los primeros nueve meses del año, apenas por debajo del 31,09% registrado por Servicio Postal. Septiembre marcó, además, el primer mes de 2026 en el que el acumulado postal volvió a ubicarse por encima del correspondiente a última milla.

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La evolución del índice estuvo atravesada principalmente por los costos laborales y del transporte. La mano de obra aumentó 2,59% y explicó cerca del 66% de la suba mensual, a partir de la entrada en vigencia del nuevo acuerdo paritario. A su vez, el gasoil avanzó 2,87%, su mayor incremento desde marzo, mientras los neumáticos aumentaron 3,08% y la amortización vehicular, 4,93%.

También incidieron los mayores costos de seguridad, con una variación del 2,68%, y de los insumos, que subieron 2,67%. Este último componente, pese a desacelerar frente a agosto, acumula un incremento interanual del 48,75%, el más alto entre los rubros analizados.

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Dentro de la estructura relevada, el GNC mostró un comportamiento diferente y cayó 1,19% en septiembre. El informe vinculó esa baja principalmente con la evolución del precio en la provincia de Buenos Aires, donde retrocedió 5,23%, en un contexto de mayor disponibilidad de gas proveniente de la Cuenca Neuquina y menor demanda residencial tras el invierno.

En conjunto, los relevamientos reflejan un septiembre con aumentos en los principales indicadores de costos del sector, aunque con diferencias según el tipo de operación. Mientras los operadores logísticos con transporte registraron una variación mensual del 2,55%, los servicios postales avanzaron 2,10% y la última milla, 1,85%.

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