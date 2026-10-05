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Costos del transporte de cargas: subieron 2,55% en septiembre y acumulan 30,3% en 2026

El gasoil sumó 38% de incremento desde enero y presiona sobre los fletes, mientras peajes y gastos generales encabezaron las variaciones mensuales con alzas cercanas al 5%

El combustible es el insumo de mayor ponderación dentro de los costos operativos, y su movimiento reflejó la evolución del precio internacional del crudo Brent (Foto: Shutterstock)
El combustible es el insumo de mayor ponderación dentro de los costos operativos, y su movimiento reflejó la evolución del precio internacional del crudo Brent (Foto: Shutterstock)
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Los costos del transporte de cargas en la Argentina aumentaron 2,55% en septiembre y acumularon una suba de 30,3% en los primeros nueve meses de 2026, según el Índice de Costos de Transporte (ICT) que elabora la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

El registro mensual marcó una aceleración frente a los meses previos, cuando las variaciones se habían movido entre 1,7% y 2,4%. Con este resultado, el acumulado del tercer trimestre supera el 26,4% observado en igual período de 2025, mientras que la medición interanual ya alcanza el 41%.

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El dato tiene impacto directo sobre la planificación logística de las empresas que dependen del camión para abastecer comercios, mover materias primas o trasladar mercadería hacia los puertos. El índice funciona como referencia para la fijación y actualización de tarifas de flete, por lo que sus variaciones son seguidas de cerca en la negociación entre dadores de carga y transportistas.

Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la entidad y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el relevamiento sigue la evolución de 11 rubros que inciden de manera directa sobre la estructura operativa de las compañías del sector.

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Evolución mensual de insumos entre septiembre 2026 y octubre 2025 (Imagen: FADEEAC)
Evolución mensual de insumos entre septiembre 2026 y octubre 2025 (Imagen: FADEEAC)

El gasoil, otra vez en el centro de la escena

Uno de los factores determinantes de la suba fue el combustible, que avanzó 2,87% en el mes. Se trata del insumo de mayor ponderación dentro de los costos operativos, y su movimiento reflejó la evolución del precio internacional del crudo Brent, que osciló en torno a los 100 dólares por barril durante septiembre.

En el mercado local, las petroleras privadas aplicaron aumentos a mediados de mes y la petrolera con participación estatal mayoritaria se sumó hacia el cierre de septiembre. El ajuste se dio en el marco de la readecuación del esquema denominado “buffer”, que había mantenido congelado el precio de referencia del gasoil desde abril.

Ese mecanismo había moderado las variaciones durante los últimos cinco meses, luego del fuerte salto de marzo, cuando el costo del transporte subió 10,15% y el combustible 24,7%. En paralelo, el Gobierno volvió a diferir la aplicación plena de los impuestos a los combustibles y extendió esa postergación durante octubre.

Con el dato de septiembre, el gasoil acumula un incremento de 38% en lo que va del año, una cifra que supera con holgura la suba general del índice. Para las firmas de autotransporte, esa brecha refleja el peso que tiene este insumo sobre la ecuación de costos, tal como remarca la federación en su informe.

Los mayores aumentos de septiembre, más allá del combustible, se registraron en Gastos Generales, con 5,05%, y en Peajes, con 5% (Foto: Shutterstock)
Los mayores aumentos de septiembre, más allá del combustible, se registraron en Gastos Generales, con 5,05%, y en Peajes, con 5% (Foto: Shutterstock)

Peajes y gastos generales, al frente del ranking mensual

Más allá del combustible, los mayores aumentos de septiembre se registraron en Gastos Generales, con 5,05%, y en Peajes, con 5%. En el primer caso, la entidad vinculó el alza con nuevos ajustes en los precios mayoristas de distintos servicios que forman parte de la operatoria cotidiana de las empresas.

Neumáticos también mostró una aceleración frente a los meses anteriores y registró un alza de 3,08%. A su vez, el Costo Financiero creció 2,59%, un rubro asociado al financiamiento de la actividad, que abarca desde la renovación de unidades hasta el capital de trabajo necesario para sostener la operación.

En el caso de Personal-Conducción, el avance fue de 2,49% tras la entrada en vigencia de la primera cuota del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. El acuerdo prevé actualizaciones mensuales sobre la mano de obra entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, lo que anticipa nuevas variaciones en este componente.

Con subas más moderadas se ubicaron Reparaciones, con 0,76%; Seguros, con 0,42%, y Material Rodante, con 0,22%. Lubricantes y Patentes y Tasas, en tanto, no registraron cambios respecto de agosto; en este último caso, los ajustes se aplican una vez por año.

Evolución mensual del índice de costos del autotransporte de cargas, el cual funciona como referencia clave para el sector logístico (Imagen: FADEEAC)
Evolución mensual del índice de costos del autotransporte de cargas, el cual funciona como referencia clave para el sector logístico (Imagen: FADEEAC)

Rutas, demanda y un mapa productivo desigual

El informe advierte que al aumento de los peajes se suma el deterioro del estado de las rutas, un factor que incide sobre los tiempos de viaje, el desgaste de las unidades y la frecuencia de mantenimiento, en un contexto de menor dinamismo de la economía real.

Desde la perspectiva macroeconómica, la federación señala una fuerte disparidad sectorial. Mientras el agro, la energía y la minería actúan como motores de tracción, persisten signos de debilitamiento en el consumo masivo, la industria y la inversión pública, dentro de un escenario de crecimiento limitado.

Para el transporte, esa asimetría implica que la demanda de servicios puede comportarse de manera dispar según el tipo de carga: los flujos asociados a la producción primaria y energética conviven con circuitos de distribución minorista e industrial que enfrentan menor actividad, mientras los costos de operación continúan en alza.

Con un acumulado de 30,3% al cierre del tercer trimestre, actualizaciones salariales ya pautadas hasta febrero y un crudo que se mantiene cerca de los 100 dólares por barril, el último tramo del año se perfila como un período en el que la actualización de tarifas y la gestión de costos serán ejes centrales para la operatoria del transporte de cargas.

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