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Neuquén, Buenos Aires y Cuyo concentran el nuevo mapa logístico energético

Un informe privado sobre energía y macroeconomía muestra cómo la expansión del shale, las renovables y las exportaciones empieza a consolidar nuevos corredores logísticos y polos operativos en distintas regiones del país

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El crecimiento del sector energético impulsa una transformación vinculada con el aumento de operaciones de transporte especializado, mayor movimiento de equipos y expansión de infraestructura para abastecer nuevos corredores energéticos y productivos (Imagen: Shutterstock)
El crecimiento del sector energético impulsa una transformación vinculada con el aumento de operaciones de transporte especializado, mayor movimiento de equipos y expansión de infraestructura para abastecer nuevos corredores energéticos y productivos (Imagen: Shutterstock)

El crecimiento de la producción energética y el avance de las exportaciones de hidrocarburos comienzan a redefinir el mapa logístico argentino. Un informe privado especializado en energía y macroeconomía correspondiente al primer trimestre de 2026 revela que distintas regiones del país empiezan a consolidarse como nodos estratégicos vinculados con generación eléctrica, producción de petróleo y gas, infraestructura energética y flujos de exportación.

El documento muestra que la Argentina registró durante el primer trimestre del año un saldo comercial energético positivo de 2.405 millones de dólares, impulsado por el crecimiento de las exportaciones de combustibles y energía. Las ventas externas del sector alcanzaron los $2.837 millones de dólares y ya representan el 13% de las exportaciones totales del país.

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Detrás de esos números aparece una transformación vinculada con el aumento de operaciones de transporte especializado, mayor movimiento de equipos y expansión de infraestructura para abastecer nuevos corredores energéticos y productivos.

Neuquén se consolida como epicentro operativo

Uno de los principales focos de actividad es la cuenca Neuquina, que concentra el 74% de la producción nacional de gas natural y el 78% de la producción de petróleo. El informe destaca además que el crecimiento del sector continúa impulsado principalmente por el desarrollo no convencional: el shale oil ya representa el 69% de la producción total de petróleo del país, mientras que el shale gas explica gran parte del crecimiento del segmento gasífero.

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Ese escenario comienza a generar un efecto directo sobre la logística energética: mayor circulación de maquinaria pesada, incremento de operaciones vinculadas con servicios especializados, expansión de bases operativas y necesidad de fortalecer corredores viales y conexiones estratégicas hacia terminales de exportación y centros industriales. La producción de petróleo creció 14,9% en el acumulado anual y 12,3% interanual en marzo, mientras que la producción de gas natural mostró una suba interanual de 3,3%, reforzando el peso de Neuquén dentro de las cadenas de suministro energéticas del país.

Otro de los puntos destacados del informe es el crecimiento de las energías renovables y su expansión territorial. Durante 2026 se incorporaron 416 MW renovables nuevos, principalmente solares y eólicos (Foto: Shutterstock)
Otro de los puntos destacados del informe es el crecimiento de las energías renovables y su expansión territorial. Durante 2026 se incorporaron 416 MW renovables nuevos, principalmente solares y eólicos (Foto: Shutterstock)

Buenos Aires y el AMBA concentran infraestructura y demanda

El informe también refleja el peso logístico y energético de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires, regiones que concentran buena parte de la infraestructura eléctrica nacional. La Provincia de Buenos Aires reúne el 20,1% de la potencia instalada del sistema eléctrico argentino y el GBA otro 17,8%. Además, Buenos Aires concentra el 63% de la potencia nuclear del país y el 26% de la potencia renovable instalada.

Al mismo tiempo, el GBA representa el 35% de la demanda eléctrica nacional, consolidándose como el principal nodo de consumo energético e industrial de la Argentina. La combinación entre infraestructura energética, actividad industrial y cercanía con puertos y centros logísticos convierte a esta región en uno de los principales puntos de articulación entre energía, transporte y cadenas de abastecimiento.

Cuyo gana protagonismo con las renovables

Otro de los puntos destacados del informe es el crecimiento de las energías renovables y su expansión territorial. Durante 2026 se incorporaron 416 MW renovables nuevos, principalmente solares y eólicos, mientras que la región de Cuyo aparece como una de las áreas con mayor crecimiento de nueva potencia instalada.

Ese avance también tiene impacto sobre la logística de proyectos, ya que el desarrollo de parques solares y eólicos demanda transporte de componentes especiales, movimiento de estructuras de gran porte y ampliación de infraestructura energética en regiones alejadas de los grandes centros urbanos. En paralelo, las renovables ya representan el 19% de la generación eléctrica nacional, consolidando una transformación progresiva de la matriz energética argentina.

Nuevos corredores y flujos energéticos

El crecimiento energético también empieza a modificar la dinámica de importaciones y exportaciones vinculadas con energía eléctrica e hidrocarburos. El informe muestra que Argentina exportó energía eléctrica principalmente hacia Brasil y Uruguay durante el período analizado, mientras que las exportaciones de combustibles y energía continúan expandiéndose hacia mercados como Estados Unidos, Chile, Brasil y China.

Además, las importaciones de combustibles y lubricantes cayeron 36% respecto del mismo período de 2025, en un contexto donde la producción local comienza a ganar peso dentro del abastecimiento energético nacional. En paralelo, la expansión del sistema eléctrico y del mercado de energías renovables impulsa nuevas necesidades de infraestructura de transporte y distribución energética en distintas regiones del país.

Según el informe, la potencia instalada del sistema eléctrico argentino alcanzó los 44.473 MW en marzo, mientras que la generación total ascendió a 12.454 GWh. En ese contexto, la infraestructura energética comienza a consolidarse no solo como un eje exportador clave, sino también como uno de los principales motores de reorganización logística e industrial de la Argentina.

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