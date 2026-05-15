Los retos de mudar una operación logística sin frenar el negocio

Tomás Freije es subgerente de operaciones logísticas en el sector de retail (Foto: Movant Connection)

La puesta en marcha de un nuevo centro de distribución implica mucho más que una mudanza operativa. Requiere planificación, tecnología y coordinación para sostener la operación mientras todo cambia. En esta entrevista, Tomás repasa las claves de ese proceso y resume la experiencia con una frase que refleja el impacto de verlo concretado: “Poder tocar algo que estuvo tanto tiempo en una planilla y verlo funcionando en la realidad fue increíble”.

¿Qué significó para vos participar en la apertura de un nuevo centro de distribución?

La inauguración de una sede es un hito para cualquier logístico. Desde la licitación de racks y máquinas hasta pensar layouts desde cero, fue un desafío enorme. Era un terreno vacío y hoy es un centro de distribución de 20.000 metros cuadrados, súper flexible para un retail de gran envergadura.

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La expectativa dentro de la empresa era muy alta porque fue la inversión más grande de su historia. Había presión, claro, pero también mucho entusiasmo. La mudanza tuvo muchísima planificación porque mover más de 3.000 posiciones y más de 4.000 SKUs es caótico si no se organiza bien. Había que explicar muy claramente hacia dónde íbamos y cómo se iba a ejecutar cada etapa.

Lo más lindo fue el día a día dentro de un CD vacío. Desde el primer camión que llega hasta ver cómo se van llenando las ubicaciones tal cual lo habíamos planificado. Poder tocar algo que estuvo tanto tiempo en una planilla y verlo funcionando en la realidad fue increíble.

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¿Qué aspectos consideraron clave al momento de diseñar el nuevo espacio logístico?

Primero pensamos el centro para la operación principal, que es abastecer a más de 80 sucursales. Todo el camino de preparación de pedidos se diseñó buscando productividad y cumplimiento.

Pero también dejamos flexibilidad para el futuro. El 80% del centro tiene rack selectivo preparado para distintos tipos de mercadería, y el otro 20% reutiliza racks del depósito anterior justamente para tener margen de adaptación. La idea era dejar espacio para incorporar tecnologías más adelante, como mini load o soluciones robotizadas.

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Uno como logístico siempre sueña con automatizar procesos, pero también entiende que toda inversión tiene que ser rentable y acompañar el crecimiento de la operación.

"Poder tocar algo que estuvo tanto tiempo en una planilla y verlo funcionando en la realidad fue increíble" destaca Tomás (Foto: Shutterstock)

¿Qué rol tuvo la tecnología en esa transformación?

Antes de inaugurar el centro pensamos mucho el tema del WMS. Siete u ocho meses antes instalamos un sistema de clase mundial para que pudiera acompañar toda esta transformación. Teníamos claro que si la tecnología no soportaba la flexibilidad operativa, la inversión iba a quedar corta.

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Hoy además la inteligencia artificial y el análisis de datos toman un rol cada vez más importante. Creo que ya es un tren al que hay que subirse porque el contexto te obliga a optimizar costos y competir mejor. Nosotros hoy usamos IA para extracción de datos, armado de reportes y plataformas que nos permitan tomar decisiones más rápido.

El BI y la información en tiempo real pasaron a ser herramientas fundamentales dentro de la operación logística.

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¿Cómo impactó el crecimiento del e-commerce en el diseño del centro de distribución?

Impactó muchísimo. Cuando empezamos la mudanza habíamos pensado muchas posiciones orientadas al abastecimiento tradicional de sucursales, pero vimos que el crecimiento del e-commerce y de plataformas como Mercado Libre no frenaba.

Entonces tuvimos que aumentar la capacidad destinada al picking por unidad. Eso implicó posiciones más chicas y compactas. También el contexto actual lleva a trabajar con stocks cortos, comprar lo que se vende y vender lo que se compra.

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Eso cambió bastante la lógica del depósito porque empezamos a pensar menos en preparación por pallet y más en preparación unitaria.

¿Cómo se encara una mudanza logística de esa dimensión sin frenar la operación?

Ese probablemente sea el desafío más delicado. Cuando el área comercial escucha que se viene una mudanza de centro de distribución, automáticamente piensa que se va a frenar la venta. Ahí aparece una mochila bastante pesada para logística.

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Nosotros trabajamos mucho en la comunicación y en la planificación para evitar cortes. Lo logramos, pero también hubo muchas conversaciones para definir hasta dónde se podía exigir la operación y qué riesgos se podían asumir.

Hoy además el líder logístico tiene que involucrarse mucho más con comercial. Tiene que entender qué productos rotan más, cuáles se discontinuarán, qué acciones de marketing vienen. Ya no alcanza con ejecutar pedidos. El rol logístico tiene que estar alineado con la estrategia comercial para después bajar esa información al equipo y preparar la operación correctamente.

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Después de esta experiencia, ¿qué aprendizajes te quedaron?

Principalmente, vivir la experiencia desde el piso operativo. Recibir el primer camión, probar el sistema, subirse a una zorra eléctrica, entender cómo funciona todo en la práctica. Eso te forma muchísimo profesionalmente.

A mí ya me tocó dos veces hacer mudanzas y dos veces cambiar sistemas WMS, y son experiencias que te curten muchísimo. También tuvimos la posibilidad de visitar otras operaciones, probar máquinas, entender distintos tipos de racks y aprender sobre productividad.

Y si hay algo que me gustaría transmitir es no tenerle miedo al cambio. En una mudanza aparecen tareas nuevas todo el tiempo y muchas personas sienten incertidumbre. Ahí el rol del líder es comunicar, empatizar y dar el ejemplo.

Una mudanza no la hacen una o dos personas. La hacen equipos multidisciplinarios donde cada uno entiende cuál es su rol y qué tiene que aportar para que todo salga bien.