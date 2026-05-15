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Más de 1.200 buques de combustible dual empiezan a transformar el comercio marítimo

Las navieras profundizan la transición energética con inversiones millonarias en embarcaciones capaces de operar con combustibles de bajas emisiones, en un proceso que comienza a transformar la infraestructura portuaria

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El avance de este tipo de flota aparece impulsado principalmente por la necesidad de reducir emisiones, aumentar la flexibilidad operativa y responder a la creciente volatilidad energética (Foto: Shutterstock)
El avance de este tipo de flota aparece impulsado principalmente por la necesidad de reducir emisiones, aumentar la flexibilidad operativa y responder a la creciente volatilidad energética (Foto: Shutterstock)

La industria marítima internacional comienza a consolidar una nueva etapa en la transformación de las cadenas de suministro, el transporte global y la logística marítima. La cantidad de buques portacontenedores y transportadores de vehículos con tecnología de combustible dual ya superó las 1.200 unidades entre embarcaciones entregadas y pedidos en construcción, en un contexto donde las navieras aceleran inversiones para adaptarse a exigencias ambientales, regulatorias y operativas cada vez más complejas.

La actualización más reciente del panel “Dual-Fuel Fleet Dashboard” del World Shipping Council mostró que, hacia marzo de 2026, ya había 440 buques dual fuel operativos, un crecimiento interanual del 65%.

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Al mismo tiempo, los pedidos alcanzaron las 764 embarcaciones, reflejando cómo el sector marítimo empieza a redefinir parte de su infraestructura logística global.

El avance de este tipo de flota aparece impulsado principalmente por la necesidad de reducir emisiones, aumentar la flexibilidad operativa y responder a la creciente volatilidad energética internacional. Los buques dual fuel pueden operar con combustibles tradicionales y también con alternativas de menores emisiones, como metanol o gas natural licuado, permitiendo una transición gradual mientras la disponibilidad global de combustibles alternativos continúa desarrollándose.

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Según los datos difundidos por el WSC, el 78% de los nuevos portacontenedores encargados ya corresponde a modelos dual fuel, mientras que en el segmento de transportadores de vehículos la cifra asciende al 94%. En el resto de la flota marítima global, los pedidos dual fuel representan el 17% de las órdenes, mostrando cómo la transición energética empieza a extenderse sobre distintos segmentos del transporte marítimo.

Nuevas exigencias para la logística internacional

La expansión de esta flota empieza a generar impactos directos sobre toda la estructura logística vinculada al comercio internacional, las cadenas logísticas y la infraestructura portuaria. La transición energética marítima no solo implica cambios tecnológicos en los buques, sino también transformaciones en el abastecimiento energético y la planificación de rutas comerciales.

La incorporación de combustibles alternativos obliga a muchos puertos y terminales a desarrollar nuevas capacidades de almacenamiento, abastecimiento energético y seguridad operativa. Esto empieza a abrir nuevos desafíos para las cadenas logísticas internacionales, especialmente en corredores marítimos de alta demanda donde la disponibilidad de combustibles de bajas emisiones todavía es limitada.

Además, la evolución de la flota mundial comienza a modificar las decisiones de inversión en terminales portuarias, corredores logísticos y centros de distribución asociados al comercio marítimo. La capacidad de operar con distintos combustibles aparece cada vez más vinculada a la competitividad futura de las rutas internacionales y a la estabilidad de las cadenas de suministro.

El presidente y CEO del WSC, Joe Kramek, sostuvo que estos buques representan “inversiones a largo plazo diseñadas con flexibilidad”, y remarcó que la posibilidad de operar con diferentes combustibles ayuda a “reducir riesgos, fortalecer la seguridad energética y respaldar cadenas de suministro resilientes”.

La transición energética marítima no solo implica cambios tecnológicos en los buques, sino también transformaciones en el abastecimiento energético y la planificación de rutas comerciales (Foto: Shutterstock)
La transición energética marítima no solo implica cambios tecnológicos en los buques, sino también transformaciones en el abastecimiento energético y la planificación de rutas comerciales (Foto: Shutterstock)

Inversiones millonarias y presión regulatoria

El volumen de inversión también refleja la dimensión del cambio que atraviesa el transporte marítimo internacional, la renovación de flota y la descarbonización logística. El WSC estimó que los más de 1.200 buques dual fuel entregados o encargados representan una inversión privada superior a los 180.000 millones de dólares.

La tendencia aparece estrechamente vinculada al avance de las discusiones dentro de la Organización Marítima Internacional sobre reducción de emisiones, regulación ambiental y descarbonización marítima. Las navieras buscan anticiparse a futuras exigencias regulatorias globales mientras intentan evitar quedar expuestas a mayores costos operativos o restricciones comerciales en determinados mercados.

Al mismo tiempo, la industria enfrenta el desafío de garantizar que la transición energética no afecte la continuidad y eficiencia del comercio mundial, los costos logísticos y la planificación de abastecimiento. El transporte marítimo moviliza cerca del 80% del comercio mundial en volumen, por lo que cualquier transformación estructural en la flota tiene impacto directo sobre tiempos de tránsito y operaciones internacionales.

En paralelo, los datos del panel muestran que la demanda futura de combustibles alternativos estará impulsada principalmente por los portacontenedores dual fuel alimentados con metano, metanol y otras tecnologías vinculadas a la transición energética de la flota global.

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