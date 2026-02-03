Aprendizajes logísticos desde la naturaleza: lo que revelan las hormigas

Observar cómo las hormigas gestionan transporte, carga y percepción permite repensar principios básicos del movimiento de bienes (Ilustración: Movant Connection)

En algunos de los sistemas de logística más eficientes del planeta no hay software, sensores ni centros de control. Hay hormigas cortadoras de hojas, capaces de movilizar grandes volúmenes de material vegetal de forma constante y organizada.

Un estudio reciente analizó ese comportamiento y dejó una conclusión clara: cargar más no siempre mejora la eficiencia del transporte.

La investigación observó cómo estas hormigas trasladan fragmentos de hojas desde los puntos de corte hasta el interior de la colonia, una operación repetida miles de veces por día. El hallazgo central es que, cuando la carga supera cierto tamaño, el sistema empieza a perder precisión y fluidez.

Capacidad de carga y límites operativos

Las hormigas cortadoras pueden transportar hasta ocho veces su propio peso corporal, una capacidad extraordinaria desde el punto de vista físico. Sin embargo, el estudio muestra que las cargas grandes generan una limitación clave: las antenas, su principal sistema de percepción, dejan de tocar el suelo con la misma frecuencia.

Esa pérdida de contacto reduce la capacidad de leer el terreno y seguir las señales químicas que marcan los senderos. En términos operativos, aparecen “puntos ciegos” que afectan la orientación y la toma de decisiones durante el traslado.

Desde una mirada logística, el aprendizaje es directo: aumentar la capacidad individual puede afectar la visibilidad operativa y generar ineficiencias a nivel sistema.

Cuando el exceso de carga ralentiza el flujo

El estudio detectó que las hormigas con cargas más grandes avanzan a menor velocidad y tienen más dificultades para sortear obstáculos. Esto no solo impacta en su recorrido individual, sino también en el flujo general del sistema, ya que ralentiza a las hormigas que vienen detrás.

En logística y transporte, este fenómeno es conocido: una unidad sobredimensionada puede afectar la circulación, generar cuellos de botella y reducir la eficiencia global, incluso si su capacidad de carga es mayor.

La investigación señala además que este efecto es más pronunciado en hormigas de mayor tamaño, reforzando una idea clave: la escala también puede jugar en contra de la eficiencia.

Decisiones simples para sostener la eficiencia

Uno de los datos más interesantes es que las hormigas no eligen siempre las hojas más grandes. Muchas optan por fragmentos más pequeños, aun cuando podrían cargar más. Esa decisión parece responder a una lógica clara: menos carga implica mayor control del recorrido.

Desde el punto de vista del sistema, esta elección individual mejora la eficiencia logística colectiva. Menos desvíos, menos interrupciones y mayor continuidad del flujo.

El aprendizaje es claro: la eficiencia no se define solo por cuánto se transporta, sino por cómo esa decisión impacta en el conjunto del sistema.

La información como factor crítico

Las hormigas se orientan mediante senderos marcados por señales químicas. Cuando la carga impide que las antenas interactúen correctamente con el suelo, esas señales se debilitan y el sistema pierde precisión.

El estudio difundido precisa que aumentar la capacidad individual puede afectar la visibilidad operativa y generar ineficiencias a nivel sistema. (Foto: Shutterstock)

En términos logísticos, el paralelismo es evidente. La información es tan importante como la capacidad de carga. Si los sistemas pierden visibilidad, referencias o datos de entorno, la operación se vuelve menos eficiente, incluso con infraestructura disponible.

Un sistema integrado al entorno

Más allá del transporte, las hormigas cortadoras cumplen un rol central en los ecosistemas donde habitan. Al movilizar grandes volúmenes de material vegetal, contribuyen a la dinámica de nutrientes, al movimiento del suelo y a la dispersión de semillas. Se estima que pueden recolectar entre una y dos toneladas de material vegetal por año.

Este dato refuerza otro aprendizaje logístico: los sistemas de transporte no operan aislados, sino integrados a entornos productivos, sociales y ambientales más amplios.

Aprendizajes logísticos más allá de la naturaleza

El comportamiento de estas hormigas muestra que la logística eficiente no se basa solo en fuerza o capacidad máxima. Se construye a partir de decisiones ajustadas al contexto, cuidado del flujo y preservación de la información.

En un escenario global donde las cadenas de suministro enfrentan mayor complejidad, interrupciones y restricciones, estos sistemas naturales ofrecen una advertencia clara: más carga no siempre es mejor logística.

Observar cómo las hormigas gestionan transporte, carga y percepción permite repensar principios básicos del movimiento de bienes. No como una curiosidad científica, sino como una fuente concreta de aprendizajes aplicables a la logística real.