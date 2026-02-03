Enero cerró con un récord de operaciones logísticas en Quequén

Para el sector logístico, el desafío será sostener estos niveles de eficiencia a lo largo del año (Foto: Shutterstock)

El inicio de 2026 marcó un hito para la actividad logística en la terminal portuaria del eje Necochea–Quequén, con un volumen de exportaciones que alcanzó niveles récord y posicionó al nodo portuario local como uno de los más dinámicos del sistema marítimo argentino.

Durante enero se movilizaron 1.216.779 toneladas de mercaderías, el mayor registro mensual histórico para un primer mes del año, reflejando una operatoria sostenida y eficiente vinculada al comercio exterior.

El desempeño se apoyó en una intensa actividad marítima: 39 buques operaron en el período, con un promedio superior a 31.000 toneladas por embarcación y una eslora máxima registrada de 229 metros.

Estos indicadores muestran una mejora en la eficiencia logística, tanto en la planificación de arribos como en los tiempos de operación y carga, factores clave para la competitividad exportadora.

Dinamismo exportador y consolidación como nodo logístico

El récord alcanzado en enero no responde únicamente a un mayor número de operaciones, sino también a una mejor utilización de la infraestructura disponible y a una coordinación más precisa entre los distintos actores de la cadena logística.

La capacidad de recibir buques de gran porte y operar con altos niveles de ocupación de bodega permitió optimizar recursos, reducir tiempos de estadía y mejorar la fluidez del sistema.

Desde el punto de vista del transporte marítimo, el promedio de toneladas por buque constituye un dato relevante: operar con cargas cercanas al máximo técnico implica menores costos unitarios, mayor previsibilidad y un impacto positivo sobre la rentabilidad de las exportaciones.

Este tipo de desempeño es especialmente valorado en un contexto internacional donde la eficiencia logística se vuelve un diferencial estratégico.

Diversificación de destinos internacionales

Otro aspecto destacado del mes fue la amplitud de los destinos de exportación. Las mercaderías despachadas desde Quequén tuvieron como destino países de Asia, Medio Oriente y América Latina, lo que evidencia un grado relevante de inserción en las cadenas globales de suministro. Un mercado en particular concentró cerca del 32% del volumen total, con más de 390.000 toneladas, consolidándose como el principal destino del mes.

La diversificación geográfica reduce riesgos comerciales y refuerza la posición del sistema exportador argentino frente a cambios en la demanda internacional.

En términos logísticos, implica además una mayor complejidad operativa, ya que requiere coordinación con distintas rutas marítimas, tiempos de tránsito y exigencias comerciales específicas.

Predominio del complejo cerealero

Como es habitual en esta zona del litoral marítimo bonaerense, el grueso del volumen exportado estuvo vinculado al complejo cerealero, eje central de la matriz exportadora agroindustrial.

En enero, la cebada forrajera lideró el ranking de mercaderías con más de 481.000 toneladas, seguida por el trigo, que superó las 403.000 toneladas, y el maíz, con cerca de 140.000 toneladas movilizadas.

A estos productos se sumaron otras cargas relevantes como cebada cervecera, pellets de girasol y aceite de girasol, lo que confirma la diversidad de la oferta exportable y el rol del nodo de Quequén como punto clave para la salida de productos primarios y derivados hacia el exterior.

Impacto en la cadena logística regional

El volumen récord registrado en enero tuvo efectos que trascienden la operatoria marítima. El incremento en las exportaciones impulsó la actividad en los eslabones previos de la logística terrestre, el almacenamiento, el acondicionamiento de mercaderías y los servicios asociados al comercio exterior.

De esta manera, la performance del nodo portuario se traduce en un impacto económico más amplio para la región.

Como es habitual en esta zona del litoral marítimo bonaerense, el grueso del volumen exportado estuvo vinculado al complejo cerealero (Foto: Shutterstock)

Además, el alto nivel de carga por buque sugiere una planificación logística más eficiente, con menor fragmentación de envíos y mejor sincronización entre producción, acopio y despacho.

Este tipo de coordinación es fundamental para sostener la competitividad en mercados internacionales cada vez más exigentes en términos de costos y tiempos.

Más allá del dato puntual, el desempeño de enero establece una referencia significativa para el resto del año. El récord inicial refuerza las expectativas de continuidad en el flujo exportador y plantea un escenario favorable para la logística portuaria durante 2026, siempre condicionado por factores climáticos, productivos y de contexto internacional.

Para el sector logístico, el desafío será sostener estos niveles de eficiencia a lo largo del año, consolidando a Quequén como un nodo estratégico dentro del esquema exportador argentino y fortaleciendo su integración con las rutas marítimas internacionales que conectan la producción nacional con los principales mercados del mundo.