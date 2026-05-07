La base de la logística eficiente empieza en el inventario

Jesús Franco Charris es warehouse coordinator y especialista en optimización de inventarios (Foto: Movant Connection)

La confiabilidad de un inventario no nace de la tecnología, ni de grandes inversiones, ni de auditorías costosas. Nace de algo mucho más simple, pero a la vez mucho más exigente: la consistencia.

Muchas veces se cree que el camino hacia mejores indicadores pasa por incorporar herramientas sofisticadas o destinar grandes presupuestos a consultorías. Sin embargo, en la práctica, eso no siempre garantiza resultados. Es como en el deporte. Hay quienes entrenan todos los días con recursos limitados y logran rendir al máximo, y otros que invierten en equipamiento, nutrición y formación, pero entrenan de forma esporádica. La diferencia no está en los recursos, está en la disciplina.

PUBLICIDAD

En la gestión de inventarios ocurre exactamente lo mismo.

Una operación logística, ya sea en una gran compañía o en una estructura más pequeña, puede mejorar de forma significativa si pone el foco en la ejecución diaria. No hay secretos ocultos. Lo que realmente impacta es la repetición ordenada de procesos bien definidos. Y ahí es donde muchas organizaciones fallan: en lo básico.

PUBLICIDAD

La consistencia como base operativa

Uno de los puntos más subestimados es el inventario cíclico. En entornos donde hay alta rotación de materiales y una operación constante de picking, dedicar tiempo todos los días a validar existencias permite anticipar errores antes de que se conviertan en problemas mayores. La diferencia entre un inventario controlado y uno desbordado suele estar en esos pequeños controles diarios que muchas veces se dejan de lado por la urgencia operativa.

Porque la urgencia es otro de los grandes enemigos.

PUBLICIDAD

En muchos almacenes, la presión por despachar rápido genera prácticas que deterioran la calidad del inventario. Entregas sin registrar, movimientos fuera del sistema, promesas de “después lo cargamos”. Ese “después” a veces nunca llega, o llega meses más tarde, cuando el desorden ya está instalado. Y ahí aparecen los descuadres, los faltantes, la pérdida de confianza en la información.

Un inventario confiable no se construye en una auditoría. Se construye en cada movimiento registrado correctamente.

PUBLICIDAD

Otro aspecto clave es la organización física del almacén, especialmente a través de sistemas de ubicaciones lógicas bien definidos. Cuando cada material tiene un lugar asignado y ese criterio se respeta, la operación gana velocidad, precisión y previsibilidad. No hay margen para la improvisación cuando el flujo operativo es alto. Saber exactamente dónde está cada producto y en qué cantidad es lo que permite sostener la eficiencia.

La calidad de las decisiones en logística depende directamente de la calidad de la información disponible (Imagen: Shutterstock)

Datos, procesos y control en la ejecución diaria

En este punto, aparece una discusión recurrente: el rol de la tecnología.

PUBLICIDAD

Hoy, con el avance de la inteligencia artificial y las soluciones digitales, es fácil pensar que la tecnología por sí sola resolverá los problemas de inventario. Pero la realidad muestra otra cosa. Hay empresas pequeñas que manejan grandes volúmenes de SKU con niveles de precisión muy altos, sin depender de herramientas avanzadas. Lo logran porque tienen procesos claros, disciplina operativa y control sobre sus datos.

La tecnología potencia, pero no reemplaza la organización.

PUBLICIDAD

Si los procesos no están estandarizados, si los registros no son confiables, ninguna herramienta va a corregir ese desorden de fondo. Por el contrario, lo va a amplificar. Por eso, antes de pensar en automatización o inteligencia artificial, el primer paso siempre debería ser ordenar lo básico.

Y en ese orden, los datos ocupan un lugar central.

PUBLICIDAD

La calidad de las decisiones en logística depende directamente de la calidad de la información disponible. Un inventario con datos inconsistentes no solo afecta la operación diaria, sino también la planificación, las compras, la reposición y el servicio. Cuando los datos son confiables, las decisiones fluyen con mayor seguridad. Cuando no lo son, todo se vuelve reactivo.

En ese sentido, registrar correctamente cada entrada, salida, devolución o ajuste no es una tarea administrativa más. Es el corazón de la gestión logística. Tener visibilidad en tiempo real de lo que sucede en el almacén permite anticiparse, corregir desvíos y sostener niveles de servicio más altos.

PUBLICIDAD

Podría decirse que, con un buen control de registros, gran parte del trabajo ya está hecho.

Mirando hacia adelante, el 2026 aparece como un año de grandes oportunidades en términos tecnológicos. La inteligencia artificial y las herramientas digitales están más accesibles que nunca. Pero hay un punto clave: aprovecharlas requiere dedicación real.

No alcanza con probarlas de manera ocasional.

Así como en el deporte se entrena el cuerpo, en la logística también se entrena la operación y el uso de la tecnología. Empezar por lo simple, automatizar tareas básicas, entender el funcionamiento de las herramientas y ganar experiencia progresivamente. Ese es el camino que permite incorporar innovación sin frustración.

Porque intentar resolver todo desde lo más complejo suele generar el efecto contrario: desorden, errores y abandono.

La verdadera transformación en la gestión de inventarios no está en adoptar la última tecnología disponible, sino en construir una base sólida sobre la cual esa tecnología pueda operar.

En definitiva, un inventario confiable es aquel que no genera dudas. Donde cualquier consulta puede responderse con precisión, en tiempo y forma, sin temor a equivocarse. Y eso no depende de un sistema en particular, sino de la forma en que una organización decide trabajar todos los días.

La consistencia, una vez más, es el diferencia.