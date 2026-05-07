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Estados Unidos aprobó la venta de armas por USD 25.800 millones a países de Medio Oriente

La autorización de emergencia incluye la entrega de cientos de interceptores de defensa aérea y otras armas a Baréin, Israel, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, triplicando la cifra inicialmente comunicada por la administración estadounidense

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La aprobación de emergencia de Rubio excluyó el periodo de revisión del Congreso para facilitar ventas aceleradas de interceptores Patriot y otros misiles. (REUTERS)
La aprobación de emergencia de Rubio excluyó el periodo de revisión del Congreso para facilitar ventas aceleradas de interceptores Patriot y otros misiles. (REUTERS)

El secretario de Estado, Marco Rubio, aprobó la venta de cientos de interceptores de defensa aérea de alta tecnología y otras armas a socios de Oriente Medio en acuerdos por un valor de 25.800 millones de dólares, el triple de la cantidad revelada cuando la administración anunció los acuerdos la semana pasada.

Según un portavoz del Departamento de Estado, Rubio dio una aprobación de emergencia para las ventas el 1 de mayo a Baréin, Israel, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Un asesor del Congreso, que pidió no ser identificado al hablar de deliberaciones privadas, confirmó que los legisladores habían sido notificados de la decisión del departamento.

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A finales de la semana pasada, la administración anunció que había aprobado ventas aceleradas de armas por valor de 8.600 millones de dólares, sin mencionar a Baréin. La discrepancia entre ambas cifras se debe a un detalle normativo: la administración considera que los acuerdos son modificaciones a aprobaciones anteriores, en lugar de nuevas ventas. La cifra mayor se publicará en el Registro del Congreso cuando este reanude sus sesiones la próxima semana.

El total demuestra el compromiso del gobierno con los aliados que han resistido los ataques iraníes desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Teherán el 28 de febrero. Al mismo tiempo, la magnitud de las posibles ventas y la lentitud con la que Estados Unidos puede producir las armas plantean dudas sobre la rapidez con la que esos socios recibirán las municiones.

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La venta de armas refuerza el respaldo a aliados de Estados Unidos en Oriente Medio tras ataques iraníes desde el inicio de la guerra contra Teherán. (EP)
La venta de armas refuerza el respaldo a aliados de Estados Unidos en Oriente Medio tras ataques iraníes desde el inicio de la guerra contra Teherán. (EP)

La declaración de emergencia de Rubio sobre la venta de armas elimina el período de revisión del Congreso de 15 días para Israel y 30 días para los demás países receptores. Pero incluso con esta designación, no hay garantía de que los países reciban las armas pronto.

“La única forma de lograr plazos de entrega más cortos que dos o tres años —y eso siendo optimistas— es si tenemos existencias”, afirmó Elaine McCusker, exfuncionaria del Pentágono que ahora trabaja en el American Enterprise Institute. “Definitivamente no se conseguirá nada para el conflicto actual”.

Los países del Golfo Pérsico pretenden adquirir dos variantes de los valiosos interceptores: el Patriot Guidance Enhanced Missile-T y el Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement.

Modelo del misil Patriot Advanced Capability-3 MSE, uno de los interceptores que los países del Golfo buscan adquirir. (REUTERS/Kacper Pempel)
Modelo del misil Patriot Advanced Capability-3 MSE, uno de los interceptores que los países del Golfo buscan adquirir. (REUTERS/Kacper Pempel)

Las cantidades solicitadas representan años de producción de interceptores, y las reservas estadounidenses se han reducido drásticamente en medio de una represalia iraní más feroz de lo esperado en todo Oriente Medio. Solo los Emiratos Árabes Unidos afirmaron que sus sistemas de defensa aérea han interceptado más de 2200 drones iraníes desde el inicio de la guerra, además de cientos de misiles balísticos.

Las cifras lo dicen todo: como máximo, los Emiratos Árabes Unidos recibirían 600 interceptores PAC-3 MSE, Kuwait 500, Qatar 300 y Baréin 50. En comparación, Lockheed Martin Corp. tiene previsto producir 650 interceptores PAC-3 MSE en 2026, y la mayoría de ellos ya están reservados. Las ventas totales de misiles GEM-T podrían ser de 150 para Bahréin, 500 para Kuwait, 200 para Qatar y 150 para los Emiratos Árabes Unidos. Esto representa más del triple del objetivo de producción anual de RTX Corp., que es de 300 interceptores. Todas las cifras representan contratos potenciales máximos.

Dado el largo tiempo de espera asociado a la mayoría de las ventas militares al extranjero, “si se introduce una nueva solicitud prioritaria, esto desplazará o retrasará la entrega a otro proveedor”, afirmó Stacie Pettyjohn, directora del programa de defensa del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense en Washington.

El Departamento de Estado y el Pentágono no respondieron a las preguntas sobre las fechas de entrega de las armas, mientras que Lockheed Martin y RTX se negaron a responder preguntas sobre los plazos.

(Bloomberg)

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