Desde compras hasta logística, una mirada sobre la cadena de valor en energía

Ramiro Zicarelli, especialista en compras en la industria del oil & gas, destaca la importancia de coordinar abastecimiento y logística para acompañar el desarrollo del gas en Argentina

Ramiro Zicarelli es especialista en compras en la industria del oil & gas (Foto: Movant Connection)

Con una trayectoria sólida en abastecimiento y logística, Ramiro propone una mirada integral sobre los desafíos que atraviesa la cadena de valor energética en Argentina. En esta entrevista, comparte su experiencia en el sector del gas, la importancia de coordinar actores y la urgencia de pensar en soluciones logísticas que acompañen el desarrollo.

¿En qué consiste el trabajo de un especialista en compras?

Depende mucho del tipo de organización. En estructuras grandes, hay equipos diferenciados para cada función: compras, logística, planificación. En estructuras más chicas, esa persona muchas veces tiene que hacer todo. Hoy me dedico a analizar las necesidades de la operación y buscar la mejor manera de abastecerlas. Ya no me ocupo directamente de los detalles logísticos, pero sí trabajo en conjunto con las otras áreas que forman parte de la cadena de suministro.

¿Qué representa para un comprador el vínculo con la logística?

No tener vinculación con logística o transporte es un error para alguien que trabaja en compras. Ambas áreas se nutren mutuamente. Si no tenés presente cuándo, cómo y dónde se recibe el material, estás haciendo mal tu trabajo. Un jefe me dijo una vez: “el trabajo termina cuando el material está correctamente recibido en la operación”. Entender la logística es clave, almacenamiento, despacho, aduana, despacho internacional, todo. Y de la misma manera, logística también debe comprender los tiempos y condiciones de compra.

¿Cuáles son los principales desafíos logísticos en la industria del gas?

Todo depende de la relación entre oferta y demanda. Si el negocio del gas explota, como muchos esperamos, va a demandar mucha infraestructura. Y ahí hay que ver si efectivamente contamos con los recursos. A veces la industria crece a un ritmo que la infraestructura no puede seguir, entonces aparece el desafío de conectar bien todos los eslabones de la cadena.

En relación a la actualidad del gas en Argentina, Ramiro destaca, "El gasoducto fue un paso clave, ahora hace falta que lleguen los insumos, que haya unidades de fracking suficientes, que todos los actores colaboren" (Foto: Shutterstock)

¿Sentís que Argentina está preparada para eso?

Argentina tiene un mercado con historia en petróleo y gas, pero no a la escala que se necesitaría. Faltan tecnologías que en otros países ya están incorporadas. Hay dificultades para acceder a maquinaria moderna, y eso obliga a salir a buscar proveedores afuera. Pero para eso necesitamos una logística que lo permita. También es importante tener previsibilidad, muchas compañías extranjeras temen invertir si el marco cambia repentinamente.

¿Qué rol cumple la infraestructura logística?

Es central. No debería sonar utópico pedir mejores rutas, más vuelos, mejor vía ferroviaria o fluvial. Si querés ir a Tierra del Fuego, tenés que cruzar a un país vecino, y eso debería resolverse. La logística no es solo camiones, hay otras vías que deberían potenciarse para conectar el país y acompañar al desarrollo productivo.

¿Y en relación al GNL como alternativa logística y energética?

Tiene muchísimo potencial. El gas es, para muchos, la gran ambición actual y necesitamos herramientas para facilitar su desarrollo. El gasoducto fue un paso clave, ahora hace falta que lleguen los insumos, que haya unidades de fracking suficientes, que todos los actores colaboren. Hay que alinearse con un objetivo común y dejar de tirar cada uno para su lado.

¿Se está viendo algún cambio en ese sentido?

Algunos cambios se notan. Se están ampliando terminales, aparecen nuevos proyectos en zonas que antes no se miraban. Pensar en exportación desde Río Negro, por ejemplo, da una señal de federalismo que muchas veces queda solo en el discurso, pero para los que trabajamos en abastecimiento, tener más opciones es una ventaja absoluta, ya que permite tomar mejores decisiones.

¿Te gustaría dejar un mensaje final?

Sí, que ojalá podamos construir una visión compartida. Que las distintas partes de cada industria puedan ponerse de acuerdo en un objetivo común. Eso nos puede llevar a otro nivel como país, que dejemos de desperdiciar oportunidades por falta de coordinación. Si nos alineamos en un rumbo, todo lo demás se puede ajustar en el camino.

Cómo conviven fragancias, experiencia y

La flota marítima de doble

La gestión de la energía

Inteligencia artificial y logística: la

¿Realmente la velocidad de entrega
