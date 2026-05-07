Mundo

La Organización Marítima Internacional cifró en 20.000 los marineros atrapados en el Estrecho de Ormuz

El secretario general del organismo de la ONU advirtió en Panamá que el bloqueo de Irán mantiene varados 1.500 buques. Washington suspendió en menos de 48 horas su iniciativa de escolta militar tras anunciar avances en las negociaciones con Teherán

Guardar
Google icon
Petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)
Petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

Unos 20.000 marineros y cerca de 1.500 buques permanecen retenidos en el golfo Pérsico, consecuencia directa del bloqueo que Irán mantiene sobre el estrecho de Ormuz desde el inicio del conflicto armado con Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Así lo denunció este jueves en Ciudad de Panamá Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), al inaugurar la Convención Marítima de las Américas, un foro que reúne a representantes de más de 40 países, navieras y operadores logísticos.

Son personas inocentes que realizan su trabajo de forma diaria para el beneficio del resto de los países”, dijo Domínguez al referirse a las tripulaciones atrapadas. “Se ven atrapados por situaciones geopolíticas externas a ellos”, añadió el diplomático panameño, quien subrayó que el sector “atraviesa circunstancias difíciles” en un momento en que el transporte marítimo moviliza más del 80% del comercio mundial.

PUBLICIDAD

Antes del inicio del conflicto, por ese angosto paso entre Irán y la península arábiga transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas licuado que consume el mundo. Su cierre desde finales de febrero provocó un fuerte encarecimiento de los hidrocarburos y obligó a numerosas navieras a desviar rutas o suspender operaciones. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también intervino en el foro y advirtió que la industria naval “se enfrenta hoy a una enorme presión geopolítica” y que “los costos operativos fluctúan, las rutas se desvían y las disrupciones son la norma”.

El contexto inmediato de la convención resultó particularmente tenso. El lunes, la Administración de Donald Trump lanzó el denominado Proyecto Libertad, una operación que desplegó destructores con misiles guiados y 15.000 efectivos para escoltar buques comerciales y forzar la reapertura del estrecho. La Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) respondió de inmediato con ataques contra dos embarcaciones: un buque cisterna de la compañía estatal de petróleo de Emiratos Árabes Unidos y un carguero de bandera griega. Ningún ataque causó víctimas, pero ambos complicaron “considerablemente el panorama de riesgo”, según la plataforma de análisis marítimo Kpler.

PUBLICIDAD

Un carguero atracado en el puerto de Fujairah, mientras el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán limita el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, 6 de mayo de 2026 REUTERS/Amr Alfiky
Un carguero atracado en el puerto de Fujairah, mientras el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán limita el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, 6 de mayo de 2026 REUTERS/Amr Alfiky

En menos de 48 horas, Trump suspendió la iniciativa. El presidente lo anunció el martes en Truth Social, alegando “grandes progresos” en las negociaciones con Teherán y atendiendo la petición de Pakistán, que actúa como mediador. “El bloqueo permanecerá en pleno vigor y efecto”, precisó, dejando claro que la pausa en las escoltas no supone ningún alivio para los buques varados. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó ese mismo día que la fase militar de la Operación Furia Épica había concluido formalmente.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, señaló que la propuesta estadounidense está “en estudio” y que Teherán comunicará sus puntos de vista a Pakistán. La CGRI había advertido semanas antes que cualquier intento de intervenir en el estrecho sería considerado “una cooperación con el enemigo”. La brecha entre ambas posiciones sigue siendo amplia.

La OMI celebró a finales de abril una sesión extraordinaria en Londres y aprobó la propuesta de crear un corredor marítimo seguro para la salida de los buques atrapados. Su viabilidad depende de que Irán lo acepte, algo que Teherán no ha confirmado. Las 20.000 tripulaciones varadas en el Golfo esperan que la diplomacia produzca resultados antes de que el conflicto decida por ellas.

Google icon

Temas Relacionados

IránMedio OrienteEstrecho de Ormuz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Millones de barcos, rutas históricas y alianzas estratégicas: la historia del estrecho de Malaca y su rol en la economía global

De la influencia de imperios antiguos a los desafíos tecnológicos y medioambientales, este paso marítimo ubicado en Asia concentra el pulso del comercio y la geopolítica actual

Millones de barcos, rutas históricas y alianzas estratégicas: la historia del estrecho de Malaca y su rol en la economía global

Estados Unidos aprobó la venta de armas por USD 25.800 millones a países de Medio Oriente

La autorización de emergencia incluye la entrega de cientos de interceptores de defensa aérea y otras armas a Baréin, Israel, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, triplicando la cifra inicialmente comunicada por la administración estadounidense

Estados Unidos aprobó la venta de armas por USD 25.800 millones a países de Medio Oriente

Rusia derribó 347 drones ucranianos en un ataque masivo tras rechazar el alto el fuego propuesto por Kiev antes del Día de la Victoria

Autoridades locales reportaron daños en edificios residenciales y decenas de heridos en regiones como Briansk y Tver, además de evacuaciones masivas

Rusia derribó 347 drones ucranianos en un ataque masivo tras rechazar el alto el fuego propuesto por Kiev antes del Día de la Victoria

Trump dijo que destructores de Estados Unidos repelieron un ataque iraní en Ormuz y advirtió con una respuesta “mucho más violenta” si no hay acuerdo

El mandatario republicano confirmó que la flota naval respondió con contundencia y aseguró que el alto el fuego se mantiene mientras avanzan las negociaciones con el régimen de Teherán

Trump dijo que destructores de Estados Unidos repelieron un ataque iraní en Ormuz y advirtió con una respuesta “mucho más violenta” si no hay acuerdo

Un pueblo canadiense busca convertir sus minas de carbón en una fuente de energía limpia

Los túneles mineros de Cumberland, en la Columbia Británica, acumulan agua a temperatura constante. Investigadores de la Universidad de Victoria analizan el potencial de estas ruinas para generar un sistema geotérmico de bajo costo

Un pueblo canadiense busca convertir sus minas de carbón en una fuente de energía limpia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Diversificar cuando el mercado duda

Diversificar cuando el mercado duda

Quién tiene la culpa de la violencia en México, según Joaquín “El Chapo” Guzmán

Petro se pronunció sobre la desaparición del periodista Mateo Pérez y se desligó de críticas: “En la zona operan todos los grupos”

⁠Corte Constitucional alertó grave incumplimiento en centros de detención del país: 14 departamentos no garantizan condiciones dignas para los presos

Día de las Madres en casa: actividades divertidas para crear recuerdos inolvidables

INFOBAE AMÉRICA

Millones de barcos, rutas históricas y alianzas estratégicas: la historia del estrecho de Malaca y su rol en la economía global

Millones de barcos, rutas históricas y alianzas estratégicas: la historia del estrecho de Malaca y su rol en la economía global

El presidente boliviano rechazó la violencia sindical tras la detención de 12 personas que ocuparon el Ministerio de Trabajo

Estados Unidos aprobó la venta de armas por USD 25.800 millones a países de Medio Oriente

Rusia derribó 347 drones ucranianos en un ataque masivo tras rechazar el alto el fuego propuesto por Kiev antes del Día de la Victoria

Trump dijo que destructores de Estados Unidos repelieron un ataque iraní en Ormuz y advirtió con una respuesta “mucho más violenta” si no hay acuerdo

ENTRETENIMIENTO

Brittany Furlan revela ingresos de más de 40 mil dólares mensuales en OnlyFans en medio de su disputa legal con Ronnie Radke

Brittany Furlan revela ingresos de más de 40 mil dólares mensuales en OnlyFans en medio de su disputa legal con Ronnie Radke

La madre de Miley Cyrus habló sobre su divorcio de Billy Ray: “Estaba destrozada”

Ryan Reynolds habría confrontado a Justin Baldoni frente a Taylor Swift y Hugh Jackman

Blake Lively va por más: exige compensación y honorarios legales tras el acuerdo con Justin Baldoni

Sally Field recuerda cómo Robin Williams la mandó a casa durante el rodaje de ‘Mrs. Doubtfire’ tras la muerte de su padre