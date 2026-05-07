La Organización Marítima Internacional cifró en 20.000 los marineros atrapados en el Estrecho de Ormuz

Petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

Unos 20.000 marineros y cerca de 1.500 buques permanecen retenidos en el golfo Pérsico, consecuencia directa del bloqueo que Irán mantiene sobre el estrecho de Ormuz desde el inicio del conflicto armado con Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Así lo denunció este jueves en Ciudad de Panamá Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), al inaugurar la Convención Marítima de las Américas, un foro que reúne a representantes de más de 40 países, navieras y operadores logísticos.

“Son personas inocentes que realizan su trabajo de forma diaria para el beneficio del resto de los países”, dijo Domínguez al referirse a las tripulaciones atrapadas. “Se ven atrapados por situaciones geopolíticas externas a ellos”, añadió el diplomático panameño, quien subrayó que el sector “atraviesa circunstancias difíciles” en un momento en que el transporte marítimo moviliza más del 80% del comercio mundial.

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Antes del inicio del conflicto, por ese angosto paso entre Irán y la península arábiga transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas licuado que consume el mundo. Su cierre desde finales de febrero provocó un fuerte encarecimiento de los hidrocarburos y obligó a numerosas navieras a desviar rutas o suspender operaciones. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también intervino en el foro y advirtió que la industria naval “se enfrenta hoy a una enorme presión geopolítica” y que “los costos operativos fluctúan, las rutas se desvían y las disrupciones son la norma”.

El contexto inmediato de la convención resultó particularmente tenso. El lunes, la Administración de Donald Trump lanzó el denominado Proyecto Libertad, una operación que desplegó destructores con misiles guiados y 15.000 efectivos para escoltar buques comerciales y forzar la reapertura del estrecho. La Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) respondió de inmediato con ataques contra dos embarcaciones: un buque cisterna de la compañía estatal de petróleo de Emiratos Árabes Unidos y un carguero de bandera griega. Ningún ataque causó víctimas, pero ambos complicaron “considerablemente el panorama de riesgo”, según la plataforma de análisis marítimo Kpler.

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Un carguero atracado en el puerto de Fujairah, mientras el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán limita el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, 6 de mayo de 2026 REUTERS/Amr Alfiky

En menos de 48 horas, Trump suspendió la iniciativa. El presidente lo anunció el martes en Truth Social, alegando “grandes progresos” en las negociaciones con Teherán y atendiendo la petición de Pakistán, que actúa como mediador. “El bloqueo permanecerá en pleno vigor y efecto”, precisó, dejando claro que la pausa en las escoltas no supone ningún alivio para los buques varados. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó ese mismo día que la fase militar de la Operación Furia Épica había concluido formalmente.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, señaló que la propuesta estadounidense está “en estudio” y que Teherán comunicará sus puntos de vista a Pakistán. La CGRI había advertido semanas antes que cualquier intento de intervenir en el estrecho sería considerado “una cooperación con el enemigo”. La brecha entre ambas posiciones sigue siendo amplia.

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La OMI celebró a finales de abril una sesión extraordinaria en Londres y aprobó la propuesta de crear un corredor marítimo seguro para la salida de los buques atrapados. Su viabilidad depende de que Irán lo acepte, algo que Teherán no ha confirmado. Las 20.000 tripulaciones varadas en el Golfo esperan que la diplomacia produzca resultados antes de que el conflicto decida por ellas.