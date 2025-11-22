Movant LogComex

Gestión integral y trabajo colaborativo: los desafíos logísticos en la industria frigorífica

Isaías Cipolloni, gerente de supply chain en una empresa del rubro frigorífico, profundiza en la complejidad operativa del sector, la evolución exportadora y el valor humano

Guardar
Isaías Cipolloni es gerente de
Isaías Cipolloni es gerente de supply chain en una empresa del rubro frigorífico (Foto: Movant Connection)

Al referirse a las oportunidades del sector cárnico, Isaías comenta que “hay mucho margen para diversificar destinos, aprovechar nuevos acuerdos y profesionalizar cada etapa de la cadena”. En esta entrevista, recorre los principales retos del trabajo diario, el movimiento internacional de mercadería y la importancia de una gestión colaborativa.

¿Cómo describís la relevancia del supply chain en tu industria?

Esta área se volvió cada vez más transversal. En Argentina, el término fue evolucionando y dejó de asociarse solo a lo operativo. Hoy abarca toda la cadena, desde que un producto sale de producción hasta que llega a la mesa del consumidor.

Para mí es un rol fundamental, no como algo aislado, sino como un espacio que articula con calidad, desarrollo, producción, abastecimiento y logística. La mirada tiene que ser global y, sobre todo, colaborativa.

¿Cómo ves la evolución exportadora del sector frigorífico?

La región —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— exporta más del 40% de la carne que se consume en el mundo. Eso es muchísimo. La carne argentina está muy bien valorada y tenemos espacio para crecer con nuevas aperturas de mercado y acuerdos comerciales.

El sector está en una transformación fuerte: nuevos jugadores entran, otros salen, y solo quienes tengan procesos robustos, calidad consistente y logística integrada van a sostenerse. Hoy exportamos a casi 100 países, y eso requiere un cuidado minucioso desde que llega el animal hasta que el producto llega a destino.

¿Qué aporta el supply chain para sostener la competitividad?

El contexto cambia todo el tiempo. Puede haber una guerra y se modifican los ruteos, o una frontera se abre y aparece un nuevo mercado. Por eso necesitás gente que piense en planes A, B, C y Z.

Además, en esta industria la materia prima no es estándar: ningún animal es igual al otro. Cada uno define para qué mercado sirve y qué insumos requiere. Una mala planificación genera exceso de stock o quiebres. El margen de error es mínimo.

¿Qué particularidades tiene la cadena de frío en este rubro?

Un producto puede pasar 30, 45 o 60 días en un barco, llegar a destino, entrar a góndola y finalmente al consumidor. El cuidado debe ser extremo. La tecnología ayuda a monitorear temperatura, vida útil y alertas en tiempo real. Sin trazabilidad y control continuo es imposible garantizar la calidad final en destino.

¿Qué nivel de visibilidad permiten hoy las herramientas tecnológicas?

Muchísimo. Hace unos años la tecnología era un plus; hoy es supervivencia. Necesitamos analítica de datos, visibilidad completa de cargas y capacidad de anticipación. Podés ver dónde está un buque, en qué condiciones viaja la mercadería y detectar cualquier alerta al instante.

Ya se usan programas de inteligencia artificial que escanean al animal y determinan características clave para planificar el destino del producto. Hay que estar abiertos a lo que viene y salir de la dependencia del Excel.

¿Qué oportunidades detectás para la industria regional en los próximos años?

Si seguimos invirtiendo en procesos robustos, calidad y tecnología, el crecimiento exportador es muy posible. Hay mucho margen para diversificar destinos, aprovechar nuevos acuerdos y profesionalizar cada etapa de la cadena.

¿Qué entendés por una gestión estratégica del supply chain?

En muchos países más desarrollados ya no se piensa en supply chain como un área que “tiene sectores a cargo”, sino como un equipo staff que mira los intereses de toda la compañía. Ese concepto me gusta mucho: un área que guía, acompaña, da soporte y conecta. Es más estratégica que operativa. Creo que hacia ahí vamos en la región.

Refiriéndose a la industria frigorífica,
Refiriéndose a la industria frigorífica, Isaías comenta que "si seguimos invirtiendo en procesos robustos, calidad y tecnología, el crecimiento exportador es muy posible. Hay mucho margen para diversificar destinos, aprovechar nuevos acuerdos y profesionalizar cada etapa de la cadena" (Foto: Shutterstock)

Liderás un equipo grande. ¿Cómo manejás la complejidad de esa gestión?

La cadena es compleja porque interactúa con proveedores, clientes, autoridades sanitarias, organismos públicos, empresas de transporte, operadores logísticos y todos los sectores internos. En teoría la respuesta es simple: comunicación. Pero llevarlo a la práctica requiere que todos entiendan qué necesita el otro.

La clave es generar vínculos fuertes, relaciones de largo plazo, mostrar las cartas y trabajar con empatía. Si cada área se encierra en lo suyo, todo se traba.

¿Qué lugar ocupa el factor humano en tus equipos?

Para mí es lo más importante. La parte técnica se aprende; lo que busco es compromiso, empatía y ganas reales de resolver. No se trata de buscar culpables, sino de entender el problema y solucionarlo. Los mejores equipos que me tocó liderar eran excelentes desde lo humano. Después venía lo técnico.

¿Cómo se transmite esa forma de trabajar?

En equipos amplios siempre hay personas que están en la misma sintonía. Ellos se vuelven mis “traductores”, quienes ayudan a contagiar la cultura. Con el tiempo empieza a permear y, cuando ya traspasa la barrera del equipo propio y contagia a otras áreas, es mágico. El grupo mismo termina apartando a quienes no se adaptan.

¿Te gustaría compartir alguna reflexión final?

Hay algo divertido en todo esto: en los asados con amigos soy el responsable de llevar la carne. Y ahí no hay margen de error. Tiene que ser el mejor asado de sus vidas. El que lleva el vino ayuda a matizar, pero la presión está.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorIndustria Frigorífica

Últimas Noticias

El desafío invisible detrás de cada corte: logística, mercados y futuro del sector cárnico argentino

César Racinello, responsable de logística en un frigorífico, analiza el presente del comercio exterior cárnico, los retos de mover proteína refrigerada y el rol crítico de la cadena logística

El desafío invisible detrás de

Innovación, talento joven y diversidad: el camino para transformar la tecnología del futuro

Lucía Mauritzen, directora ejecutiva de una ONG enfocada en reducir la brecha de género en tecnología, habla sobre talento, logística y el potencial del ecosistema tecnológico para el desarrollo

Innovación, talento joven y diversidad:

La logística verde se acelera: los mercados emergentes redefinen la competitividad global

Un informe internacional revela que energías limpias, digitalización e infraestructura inteligente serán claves para reducir costos, mejorar la resiliencia y elevar el desempeño logístico en mercados emergentes

La logística verde se acelera:

Logística deportiva en un mercado competitivo: desafíos, estacionalidad y experiencia del consumidor

Jonatan Calderón, manager de transporte en una empresa de artículos deportivos, comparte su mirada sobre los retos operativos, el impacto del consumidor y las transformaciones tecnológicas

Logística deportiva en un mercado

Colombia: la falta de eficiencia logística presiona al sector exportador

El país sigue lejos de los niveles internacionales de eficiencia logística. Transporte, trámites y falta de articulación institucional aparecen como los principales frenos para el comercio exterior

Colombia: la falta de eficiencia
DEPORTES
Se conoció el motivo por

Se conoció el motivo por el que Ángel Di María se ausentó a los festejos del título que la AFA le otorgó a Rosario Central

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: hora, TV y todo lo que hay que saber

El legado de Sergei Grinkov, el campeón olímpico que murió a los 28 años y marcó la historia del patinaje artístico

Tras una clasificación marcada por la lluvia, Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El lamento de Franco Colapinto por el problema que lo perjudicó en la qualy del GP de Las Vegas: “Venía bajando mucho”

TELESHOW
Emanuel Noir, de Ke Personajes,

Emanuel Noir, de Ke Personajes, contó cómo la fe lo ayudó a superar la depresión: “En el peor momento es cuando uno duda”

Los secretos de Kevsho ante el estreno de La Dicha en Movimiento: su admiración por Los Twist y su deseo de revivir los 80′

Lizardo Ponce en Mis Virales: “No avivo giles”

María Becerra sorprendió a sus fans al presentar su nuevo disco sobre el techo de un colectivo en movimiento

Evangelina Anderson confesó por qué es celosa de su hijo, Bastian Demichelis: “Con él, sí”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Bielorrusia excarceló

El régimen de Bielorrusia excarceló a 31 ucranianos en cumplimiento con los acuerdos alcanzados con EEUU

La Justicia brasileña aseguró que Jair Bolsonaro intentó romper su tobillera electrónica para fugarse

Cumbre del G20 en Sudáfrica: Lula da Silva dijo que el funcionamiento del foro internacional “está amenazado”

La Policía brasileña arrestó al ex presidente Jair Bolsonaro

El Ejército de Israel abatió a un terrorista de Hezbollah en el sur del Líbano