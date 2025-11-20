Movant LogComex

La expansión energética acelera la demanda de logística y capacidades operativas

Federico Gayoso, ingeniero químico y CEO de una empresa vinculada a la industria de la energía, reflexiona sobre la evolución del sector y la necesidad de capacidades técnicas sólidas

Guardar
Federico Gayoso es ingeniero químico
Federico Gayoso es ingeniero químico y CEO de una empresa vinculada a la industria de la energía (Foto: Movant Connection)

Al describir el rol del talento en los proyectos energéticos, Federico señala que “el cuello de botella de Vaca Muerta es el recurso humano”. En esta entrevista, profundiza en el cambio que trajo la producción no convencional —un modelo basado en pozos de alta intensidad que requieren perforación continua—, su impacto en la logística, la necesidad de infraestructura adecuada y los desafíos para sostener cadenas de suministro en un sector cada vez más exigente.

¿Cómo vivís el momento actual de la industria energética en Argentina?

El presente en la industria cambió con el advenimiento del no convencional. Vaca Muerta es lo que hoy está más desarrollado, pero Argentina tiene otros recursos en Chubut y Santa Cruz que están en fases más iniciales.

Este modelo cambia todo porque te saca el riesgo geológico: vos ya sabés que el recurso está, la pregunta es si lo podés extraer económicamente. Argentina es prácticamente el segundo referente mundial de producción masiva en esta dinámica, después de Estados Unidos.

También cambia el modelo de negocio. Este tipo de desarrollo funciona como una verdadera fábrica, con inversiones iniciales altas y un ritmo de actividad permanente. Son unidades de perforación más costosas que las operaciones tradicionales en tierra (onshore), pero con una productividad inicial enorme. Después declinan rápido y, para sostener los niveles de producción, hay que perforar de manera continua. Eso genera una dinámica muy intensa que involucra ingeniería, logística, servicios y una coordinación enorme.

Un pozo en Vaca Muerta puede consumir 60.000 m³ de agua y alrededor de 10.000 toneladas de arena. Son volúmenes inmensos que requieren una intensidad de actividad constante. Y en un mercado con yacimientos maduros, esto generó una renovación muy grande.

¿Qué condiciones se necesitan para que la industria siga creciendo? ¿Cuáles son los “talones de Aquiles”?

Los “talones de Aquiles” son varios. Primero, el financiamiento. Argentina está fuera de muchos mercados de capitales, y los proyectos de infraestructura que se necesitan son muy grandes. Algunos ya están lanzados, otros están esperando aprobación, pero todos requieren miles de millones de dólares.

Por otro lado, la industrialización del recurso. Proyectos petroquímicos, como los de urea y fertilizantes, podrían duplicar el volumen productivo actual del país y abastecer al campo. Incluso habría excedentes para exportar.

También está la capacidad de la cadena de valor local, que es limitada. Hay rubros donde se achicó la oferta de bienes y servicios por las crisis. Entonces, cuando la actividad aumenta, muchos sectores no pueden responder a la velocidad necesaria.

Y para mí hay un punto clave del que se habla poco: la falta de actores. Tenemos una industria súper concentrada; entre dos operadoras manejan casi el 80% de la producción. Eso hace que se concentren las oportunidades. Si pudiéramos atraer más compañías del exterior, se diversificaría todo el ecosistema.

Y, por último, el recurso humano. Argentina exportó mucho talento y trajo poco. El sector perdió licencia social y dejó de ser atractivo para las generaciones jóvenes. Eso es un problema enorme. Además competimos con un mercado laboral energético global. Si no generamos talento y no atraemos lo que falta, es muy difícil sostener proyectos de escala mundial.

Según Federico, "un pozo en
Según Federico, "un pozo en Vaca Muerta puede consumir 60.000 m³ de agua y alrededor de 10.000 toneladas de arena. Son volúmenes inmensos que requieren una intensidad de actividad constante" (Foto: Shutterstock)

¿Cómo impacta el comercio exterior en la planificación y desarrollo de proyectos?

Casi ningún producto tiene toda su composición hecha localmente. Siempre hay materias primas, componentes o tecnología que vienen de afuera.

Argentina tiene una buena base de proveedores, pero incluso ellos importan: la chapa viene de Brasil o China, la instrumentación de Estados Unidos o Alemania, los productos químicos o las bases para formularlos también vienen del exterior. En equipos de torre o tecnología para perforación pasa lo mismo.

Los proyectos no se pueden hacer sin una dinámica flexible y aceitada de comercio exterior. Cuando hubo restricciones, fue extremadamente complejo. Las empresas terminaban comprando de más porque los suministros no llegaban y había compromisos de entrega que cumplir. Y en un negocio donde el “time to market" es fundamental, eso te complica todo.

Incluso con la arena pasó eso. Al principio se importaba porque no se podía comprometer un recurso local sin saber si era viable o si se estaba dañando la formación. Y estamos hablando de 10.000 toneladas por pozo. Con el tiempo se desarrollaron canteras locales para bajar costos, pero hay insumos que necesariamente siguen viniendo de afuera.

Y después está todo el intercambio con empresas de Estados Unidos o Europa para traer tecnologías, ver oportunidades o adaptar soluciones. Eso también forma parte del comercio exterior y es clave para que los proyectos se puedan ejecutar.

¿Qué perspectivas tenés respecto al desarrollo energético y su futuro?

Para mí es fundamental promover las carreras de ingeniería y técnicas. Argentina necesita desarrollar sus recursos naturales y agregar valor, no quedarse en la materia prima. Para eso necesitás ingenieros y técnicos, y hoy son carreras duras que muchos no eligen.

Energía y minería perdieron licencia social, pero son sectores esenciales si queremos un desarrollo genuino. Además tienen el capital y la capacidad para transformarse y volverse más sustentables. Y si no lo hacen, desaparecen. Así de simple.

También me preocupa el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Nuestra generación aprendió a analizar, seleccionar y procesar información. Eso es clave para resolver los desafíos que vienen. Veo que se busca más la respuesta que el proceso de construirla.

Y, como reflexión general, creo que hay que ser consecuentes. No podés decir “no a la minería” viviendo en una ciudad llena de aluminio, acero inoxidable y materiales que vienen justamente de esa actividad. Lo importante es discutir los proyectos con información real y entender que todo pasa por cómo se gestionan, no por negar industrias completas.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorEnergía

Últimas Noticias

El desafío de importar implantes: normalización, urgencia y control en productos médicos

Estrella Nilse Suarez, licenciada en comercio exterior y responsable de comex en una empresa de la industria médica, analiza los desafíos para abastecer insumos críticos y el rol de la trazabilidad

El desafío de importar implantes:

Comienza la licitación de rutas estratégicas con impacto directo en la logística argentina

La licitación de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones busca atraer inversión, optimizar la infraestructura y fortalecer la circulación de cargas

Comienza la licitación de rutas

Transformación digital: motor de productividad y competitividad de centros de distribución en Ecuador

En el país sudamericano, los centros de distribución enfrentan el desafío de digitalizarse para responder a un entorno que exige precisión, eficiencia y una logística más competitiva

Transformación digital: motor de productividad

La logística latinoamericana redefine su estrategia para una temporada alta más resiliente

La región acelera inversiones en herramientas predictivas, integración operativa y estrategias de nearshoring para reforzar la estabilidad y acortar tiempos en la temporada más exigente del año

La logística latinoamericana redefine su

Urgencia, diversidad y precisión: cómo se gestiona la logística autopartista en Argentina

Juan Cruz Borniego, jefe de operaciones, logística y almacenamiento para una distribuidora autopartista, explica los desafíos de abastecer una red con una demanda inelástica y procesos que requieren coordinación

Urgencia, diversidad y precisión: cómo
DEPORTES
El pedido de Guillermo Barros

El pedido de Guillermo Barros Schelotto para Vélez al enterarse del título de “Campeón de Liga” que recibió Central: “Tiene que ser retroactivo”

Franco Colapinto arranca la actividad con dos prácticas en el Gran Premio de Las Vegas nocturno de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

“La gloria no tiene precio”: el festejo de Ángel Di María tras el trofeo de campeón que la AFA le dio a Rosario Central

Franco Colapinto eligió a qué piloto de la F1 llevaría a La Bombonera y contó las dificultades por “vivir de noche” en Las Vegas

Insólito: la AFA le entregó el trofeo de “Campeón de Liga” a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual

TELESHOW
Guido Kaczka interrumpió su programa

Guido Kaczka interrumpió su programa para socorrer al mini Hombre Araña tras una caída en vivo

Las postales de Coty Romero en Roma: look urbano y estilo relajado para dar un paseo por la historia

Facundo Pieres habló de su relación actual con Zaira Nara y de los rumores de romance con Gabriela Sari

Marta Fort contó la verdad sobre el misterioso posteo contra su familia: “Hay cosas que me gusta dejar claras”

La “accidentada” vuelta a casa de Evangelina Anderson y Marixa Balli tras una cena con sus compañeros de Masterchef

INFOBAE AMÉRICA

Los tres gigantes de la

Los tres gigantes de la música global apuestan por una startup que promete revolucionar el streaming musical

Insectos en el menú de una cafetería sorprenden a estudiantes en Alemania

La presidenta de Kosovo disolvió el Parlamento y convocó elecciones anticipadas tras el fracaso para formar Gobierno

Irán vetó a los inspectores de la ONU en los sitios nucleares bombardeados por Estados Unidos

La Fuerza Aérea de Brasil interceptó y disparó contra una aeronave sospechosa que ingresó sin autorización desde Venezuela