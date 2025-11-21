Movant LogComex

Logística deportiva en un mercado competitivo: desafíos, estacionalidad y experiencia del consumidor

Jonatan Calderón, manager de transporte en una empresa de artículos deportivos, comparte su mirada sobre los retos operativos, el impacto del consumidor y las transformaciones tecnológicas

Guardar
Jonatan Calderón es manager de
Jonatan Calderón es manager de transporte en una empresa de artículos deportivos (Foto: Movant Connection)

Al referirse a su trabajo, Jonatan comenta: “me gusta pensar que tengo impacto en la experiencia del consumidor final”. En esta entrevista, recorre los desafíos del transporte, la presión competitiva y el rol creciente de la innovación en un mercado donde el cumplimiento es cada vez más determinante.

¿Qué funciones tiene un manager de transporte en el rubro de artículos deportivos?

Mi función básicamente es que los productos lleguen en el momento adecuado y al lugar correcto. Ese es mi objetivo y mi razón de ser dentro de la operación. Todo el trabajo está orientado a que los pedidos se cumplan de manera eficiente, con una logística que responda a las expectativas del cliente.

Todos los días hay desafíos. Hoy los que más aparecen están relacionados a costos y servicio, sobre todo por los cambios en las importaciones. La apertura del mercado nos obliga a ser más competitivos y a trabajar más a fondo en la estructura de costos. También hay una presión fuerte por parte de los usuarios, quienes exigen niveles de cumplimiento cada vez más altos.

Me gusta pensar que tengo impacto en la experiencia del consumidor final. Que todo el trabajo que hacemos termina en una persona que recibe sus zapatillas o su producto para algo que le importa. Eso me motiva mucho.

¿Qué observás sobre la actualidad de la logística en Argentina?

La actualidad argentina nunca es fácil. Hoy la liberación de importaciones y la llegada de nuevos jugadores internacionales hacen que la industria sea más competitiva. Eso genera más presión en los tiempos, en los volúmenes y en la capacidad de cumplir.

También hay un desafío de fondo que es cómo manejamos los picos estacionales, las promociones, los eventos y todos esos momentos donde la demanda crece muy fuerte.

Hay mucha competencia, no solo en indumentaria sino en todos los sectores. El consumidor espera cumplimiento y transparencia. Con tantas propuestas y tantas opciones en el mercado, uno mira más que nunca si se cumplen las promesas de entrega. Eso es lo que busca: seguridad en lo que compra y claridad en la experiencia.

¿El cliente de artículos deportivos tiene alguna particularidad?

Sí. Es un consumidor que muchas veces necesita el producto para una actividad física, una competencia o un entrenamiento. Sabe que el producto no va a llegar inmediatamente porque hay procesos detrás, pero valora muchísimo el cumplimiento de la promesa de entrega. Es un cliente exigente y muy atento a la experiencia.

Desde la logística tenemos un desafío muy lindo. Impactamos en los clientes, tanto en B2B como en B2C, no sólo con las entregas sino con toda la experiencia que hay detrás. Nos levantamos pensando en los consumidores y nos acostamos pensando en ellos. Ese es el motor del día a día y lo que hace que esta industria sea tan desafiante y tan interesante.

¿Identificás alguna tendencia reciente en el consumo?

Si lo miramos del lado del consumidor, la apertura del mercado y la competencia generan más oferta, más opciones y más exigencia. Los usuarios buscan precisión, buena experiencia, cuotas y costos razonables. Y todo eso influye directamente en la logística.

Del lado del e-commerce, el crecimiento fue muy fuerte en los últimos años y todavía sigue. En algún momento se va a estabilizar, pero hoy sigue marcando el ritmo.

Refiriéndose al consumidor de artículos
Refiriéndose al consumidor de artículos deportivos, Jonatan comenta que "muchas veces necesita el producto para una actividad física, una competencia o un entrenamiento" (Foto: Shutterstock)

¿Qué particularidades encontrás en la logística inversa en este sector?

La logística inversa es un proceso complejo en todos lados. Es una instancia que nadie quiere tener porque significa que la venta no se concretó. Implica costos: el envío, la devolución y el manejo del producto que vuelve.

En Argentina la tasa es baja comparada con mercados europeos, pero a medida que el e-commerce crezca y se haga más fácil devolver productos, ese porcentaje va a aumentar.

¿Cómo ves la convivencia entre logística, tecnología e inteligencia artificial?

La inteligencia artificial llegó y va a estar cada vez más presente. El desafío es entender qué es realmente, porque muchas veces se confunde con herramientas que ya existen. IA no es estadística ni bots, es algo que te da predicciones, que te ayuda a anticiparte.

Creo que lo más importante es que los profesionales se capaciten para aprovecharla de verdad. Hoy la mayoría la usa para revisar contratos, mails o análisis, pero hay muchísimo más para explorar. Para eso hay que entenderla y saber usarla.

¿Qué puntos te gustaría que mejoren en la logística argentina?

Creo que tenemos un camino grande por recorrer. Si comparamos con otros países, todavía falta avanzar en velocidad, eficiencia y formas más ecológicas de entrega, con menos emisiones. Hay mucho por explorar y mejorar, tanto en infraestructura como en uso de nuevas tecnologías.

Temas Relacionados

LogísticaComercio Exterior

Últimas Noticias

Colombia: la falta de eficiencia logística presiona al sector exportador

El país sigue lejos de los niveles internacionales de eficiencia logística. Transporte, trámites y falta de articulación institucional aparecen como los principales frenos para el comercio exterior

Colombia: la falta de eficiencia

Bahía Blanca como alternativa logística: una mirada desde la operativa aduanera

Carlos Cagliolo, despachante de aduana, detalla las oportunidades logísticas que ofrece la ciudad y explica cómo se desarrollan importaciones y exportaciones

Bahía Blanca como alternativa logística:

La expansión energética acelera la demanda de logística y capacidades operativas

Federico Gayoso, ingeniero químico y CEO de una empresa vinculada a la industria de la energía, reflexiona sobre la evolución del sector y la necesidad de capacidades técnicas sólidas

La expansión energética acelera la

El desafío de importar implantes: normalización, urgencia y control en productos médicos

Estrella Nilse Suarez, licenciada en comercio exterior y responsable de comex en una empresa de la industria médica, analiza los desafíos para abastecer insumos críticos y el rol de la trazabilidad

El desafío de importar implantes:

Comienza la licitación de rutas estratégicas con impacto directo en la logística argentina

La licitación de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones busca atraer inversión, optimizar la infraestructura y fortalecer la circulación de cargas

Comienza la licitación de rutas
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

El gigante de Europa que está tras los pasos del Dibu Martínez para ganar la Champions League

La autocrítica de Franco Colapinto antes de la clasificación en el GP de Las Vegas: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”

De irse a pescar a ganarle una final inolvidable a Roger Federer: a 20 años de la epopeya de David Nalbandian en el Masters

Tras quedar 20° en la FP1, Franco Colapinto mejoró su posición y finalizó 16° en la FP2 del Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1

TELESHOW
La foto del Mono de

La foto del Mono de Kapanga en el servicio militar que sorprendió a Mario Pergolini: “Me cambió la vida para bien”

El emotivo saludo de cumpleaños de Marcelo Tinelli a su hija Juanita: “Esa sonrisa que ilumina todo”

Eugenia Tobal y sus lágrimas de orgullo en MasterChef Celebrity: la huella imborrable entre su madre y su hija

Cazzu y María Becerra cautivan y provocan desde las revistas extranjeras GQ y Glamour

El libro que se convirtió en la “Biblia” de Romina Manguel: “Es de las historias de amor más lindas que leí”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay se sumó al Tratado

Uruguay se sumó al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

Japón reactivará la mayor central nuclear del mundo

El nuevo gobierno de Japón aprobó un paquete de reactivación económica por USD 135.000 millones

Cuando las abuelas coreanas hicieron una revolución: fragmento de “Halmoni”, de María del Pilar Álvarez

Ucrania advirtió que no aceptará un plan que cruce sus “líneas rojas” y Zelensky se reúne con líderes europeos