Movant LogComex

Qué implica una caída de contenedores y cómo afecta a las operaciones internacionales

Cada año, una gran cantidad de contenedores caen al mar, afectando rutas, costos y seguridad. Un caso reciente en el puerto de Callao vuelve a poner el tema en agenda

Guardar
La caída de contenedores no
La caída de contenedores no solo implica pérdidas económicas, sino que también representa un riesgo para la seguridad marítima y el medio ambiente (Ilustración: Movant Connection)

En el comercio marítimo internacional, la caída de contenedores al mar es un riesgo constante que puede producirse tanto en plena travesía como durante las maniobras portuarias. Este tipo de incidentes, que implican pérdidas económicas, complicaciones operativas y amenazas a la seguridad, representa un desafío permanente para la logística global.

Un episodio reciente en el puerto del Callao, en Perú —donde varios contenedores terminaron en el agua y se interrumpieron operaciones— volvió a evidenciar que este problema sigue vigente en la cadena de suministro internacional.

De acuerdo con la Organización Marítima Internacional (OMI), las causas del hecho pueden ser diversas: condiciones meteorológicas extremas, aseguramiento deficiente de la carga, fallas en la estiba, errores humanos y problemas estructurales en los equipos de sujeción. Aunque existen estándares y regulaciones para prevenirlos, la presión por cumplir cronogramas y el incremento del comercio global elevan las probabilidades de que ocurran.

Un impacto que va más allá de la carga perdida

La pérdida de contenedores tiene consecuencias directas e indirectas. En lo inmediato, significa la desaparición o el daño total de la mercancía, que puede incluir desde productos perecederos y farmacéuticos hasta componentes industriales clave para líneas de producción. Esto puede interrumpir cadenas de abastecimiento enteras y afectar la disponibilidad de bienes en distintos mercados.

A nivel operativo, cuando un puerto se ve afectado por un accidente de este tipo, las maniobras de carga y descarga se retrasan, provocando congestión en los muelles y forzando a las navieras a reprogramar rutas. El incidente en el puerto de Callao, por ejemplo, derivó en un cierre parcial de operaciones, con repercusiones que alcanzaron a exportadores e importadores de distintos sectores. En casos más graves, las embarcaciones deben desviarse hacia puertos alternativos, lo que incrementa tiempos de tránsito y costos.

En un contexto donde la logística marítima mueve más del 80% de las mercancías del comercio mundial, cada incidente puede generar un efecto dominó que impacta en otras rutas, terminales y operadores.

Seguridad y prevención: una prioridad en el sector marítimo

El acontecimiento no solo implica pérdidas económicas, sino que también representa un riesgo para la seguridad marítima y el medio ambiente. Los contenedores perdidos pueden flotar parcialmente y convertirse en obstáculos peligrosos para otras embarcaciones, o hundirse y liberar materiales contaminantes al ecosistema marino.

Las normativas internacionales establecen que las cargas deben ser revisadas y aseguradas siguiendo procedimientos estrictos, y que se debe registrar su ubicación y condiciones.

Para reducir estos riesgos, los expertos recomiendan invertir en tecnologías de monitoreo en tiempo real, sistemas de predicción meteorológica avanzada, sensores que detecten movimientos peligrosos en la carga y programas de capacitación continua para el personal portuario y de a bordo.

En el comercio marítimo internacional,
En el comercio marítimo internacional, la caída de contenedores al mar es un riesgo constante que puede producirse tanto en plena travesía como durante las maniobras portuarias (Foto: Shutterstock)

El rol de los seguros en la gestión de riesgos

Ante un siniestro, las pólizas de seguro de transporte marítimo se convierten en la primera herramienta para mitigar el impacto económico. Estas coberturas suelen incluir la pérdida total o parcial de la mercancía, así como daños derivados del accidente. En algunos casos, contemplan compensaciones por retrasos o gastos adicionales ocasionados por la necesidad de desviar buques o reorganizar la logística.

Sin embargo, los procesos de reclamación no siempre son simples. Determinar la responsabilidad puede requerir investigaciones que involucren a navieras, operadores portuarios, estibadores y propietarios de la carga. Además, un aumento en este tipo de incidentes puede derivar en primas de seguro más altas, lo que encarece las operaciones, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Un desafío que requiere cooperación internacional

La caída de contenedores es un problema global que exige coordinación entre gobiernos, organismos internacionales y el sector privado. El fortalecimiento de las regulaciones, la adopción de estándares técnicos más exigentes y la transparencia en la investigación de incidentes son pasos clave para reducir su frecuencia.

También es necesario impulsar la innovación tecnológica en los sistemas de amarre, mejorar la planificación de carga en función de las condiciones climáticas y reforzar las estrategias de respuesta rápida para recuperar contenedores caídos y minimizar riesgos ambientales y de seguridad.

El caso del puerto de Callao, como otros ocurridos en Asia, Europa o Norteamérica, muestra que un solo incidente puede poner en jaque la eficiencia de la cadena logística. En un comercio global cada vez más interdependiente, la prevención y la gestión de riesgos son tan importantes como la velocidad en las entregas.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorSeguridadContenedoresMovant-Noticias

Últimas Noticias

Desglobalización vs. globalización: un giro en la brújula económica mundial

La reconfiguración de las cadenas de suministro, impulsada por tensiones geopolíticas, crisis sanitarias y avances tecnológicos, está dando lugar a modelos como el “nearshoring” y el “friendshoring”

Desglobalización vs. globalización: un giro

Un referente mundial del transporte marítimo revela las claves de la nueva cadena de abastecimiento

Resiliencia, sostenibilidad y digitalización se consolidan como ejes centrales para fortalecer el transporte y la distribución en un mercado cada vez más desafiante

Un referente mundial del transporte

Riesgo sanitario en logística: cómo prevenir la propagación de enfermedades en la cadena global

El transporte global mueve bienes y también amenazas invisibles. Controles y tecnología buscan frenar la transmisión de diversos patógenos en la cadena de suministro

Riesgo sanitario en logística: cómo

Diseñar cadenas de suministro ágiles en tiempos de incertidumbre

Gisel Schenoni, gerente de supply chain en la industria de electrodomésticos, destaca el valor de planificar con flexibilidad, integrar tecnología y construir vínculos sostenibles con proveedores

Diseñar cadenas de suministro ágiles

Nuevo marco normativo facilita la incorporación de drones a la logística y distribución

La nueva legislación impulsa el transporte aéreo liviano como alternativa para mejorar la conectividad y acortar plazos en entornos urbanos y rurales

Nuevo marco normativo facilita la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le clavó un hierro en

Le clavó un hierro en el ojo a un hombre y dos años más tarde volvió al club del barrio: quedó detenido por el crimen

Aportes del judaísmo al Derecho Constitucional

Luego de rechazar el acuerdo con La Libertad Avanza, María Eugenia Vidal contó a quién votará en CABA

Lanzan una campaña gratuita para la detección de una enfermedad inflamatoria subdiagnosticada

Cómo el deshielo acelerado de un glaciar transforma la biodiversidad marina y afecta la pesca en Groenlandia

INFOBAE AMÉRICA
Disney y Universal se enfrentan

Disney y Universal se enfrentan a Midjourney por el uso de IA en imágenes de Star Wars, Marvel y Los Simpson

La sorprendente solución energética que esconde la maleza invasora en Australia

Venezuela, un país secuestrado y ocupado por una banda criminal

Uruguay camino a aprobar la reforma legal para intevenir en casamientos con menores de edad

Brasil en el fuego cruzado entre Rusia y Ucrania: Putin llamó a Lula mientras Kiev sigue sin nombrar embajador en Brasilia

TELESHOW
Entre batallas y grandes voces,

Entre batallas y grandes voces, así quedaron los equipos para los Knockouts en La Voz Argentina

Evangelina Anderson sorprendió con una foto en un hospital: “Haciéndole el aguante”

La reacción de Tamara Báez a los rumores de reconciliación con L-Gante: “Las cosas pasan por algo”

El repentino viaje de Wanda Nara a México para un proyecto especial: “La felicidad que tengo”

Jimena Barón celebró el cumpleaños de su pareja Matías Palleiro con un gesto de amor: “Siempre tu mejor camino”