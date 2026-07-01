EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 3 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

La jornada se desarrolla luego de que la noche de este martes murieron tres personas por asfixia durante las celebraciones del partido México vs Ecuador en la Ciudad de México, esto ante el inminente triunfo de la Selección Mexicana con un marcador de dos a cero en las rondas de eliminación del Mundial 2026.
Otro de los hechos más importantes fue que Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, logró que un tribunal admitiera su queja contra la negativa de otorgarle un amparo para evitar su extradición a Estados Unidos, con lo que se abre una puerta para que evite ser enviado a ese país.
Sentencian a hombre a 30 años de prisión por el homicidio de un taxista en Oaxaca
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca logró una sentencia de 30 años de prisión contra un hombre identificado como A.D.L., quien fue hallado culpable del homicidio calificado de un taxista en la región de la Costa. El Tribunal de Enjuiciamiento dictó el fallo y ordenó el pago de reparación del daño a los familiares de la víctima.
Los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2019, cuando la víctima, identificada como J.C.P., conducía su unidad de transporte público sobre la carretera federal 200, en jurisdicción de Santiago Pinotepa Nacional. Según el expediente penal, Fila A.D.L. y un acompañante viajaban como pasajeros en el taxi.
Ambos obligaron al conductor a detener el vehículo en la vía federal. Una vez fuera de la unidad, accionaron un arma de fuego contra J.C.P., quien murió a consecuencia de las lesiones recibidas.
Investigación coordinada entre Ministerio Público, peritos y agentes de investigación
Tras tomar conocimiento del caso, la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto (FEADAI) abrió las investigaciones correspondientes. El trabajo se desarrolló de forma coordinada entre agentes del Ministerio Público, peritos y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) adscritos a la Vicefiscalía Regional de la Costa.
Las pruebas aportadas por la FGEO a lo largo de las distintas etapas del proceso penal sustentaron la acusación que derivó en la condena. La pena de 30 años fue impuesta en audiencia de lectura de sentencia ante el Tribunal de Enjuiciamiento.
Tres personas murieron por asfixia durante los festejos en la Ciudad de México por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador en el Mundial 2026. La madrugada del 1 de julio la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó primero dos decesos tras aplicar maniobras avanzadas de reanimación sin resultado. Las víctimas, ya identificadas por sus familias, son un hombre de 44 años y una mujer de 19.