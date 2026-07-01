EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 3 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

La jornada se desarrolla luego de que la noche de este martes murieron tres personas por asfixia durante las celebraciones del partido México vs Ecuador en la Ciudad de México, esto ante el inminente triunfo de la Selección Mexicana con un marcador de dos a cero en las rondas de eliminación del Mundial 2026.

Otro de los hechos más importantes fue que Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, logró que un tribunal admitiera su queja contra la negativa de otorgarle un amparo para evitar su extradición a Estados Unidos, con lo que se abre una puerta para que evite ser enviado a ese país.