Esposa del exdirector de Pemex cuenta con medidas de protección tras denuncia pública por violencia familiar: afirman autoridades

Capturas del video compartido por la víctima. Crédito: Youtube - María Felicia Jiménez

María Felicia Jiménez, esposa del exdirector general de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, cuenta con medidas de protección tras la difusión de un video en el que se observa al exfuncionario agrediéndola físicamente al interior de un domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

El fiscal Fernando Blumenkron, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE Morelos), confirmó que el acompañamiento a la víctima lo realiza la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), debido a que Jiménez se encuentra actualmente en esa entidad.

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Según la información oficial, revelada tras preguntas de medios de comunicación, las autoridades de Morelos asumirían la protección en cuanto ella se presente en el estado.

Además, fue confirmado que Felicia Jiménez no ha acudido formalmente a denunciar. Blumenkron precisó que las diligencias realizadas en colaboración con la Fiscalía capitalina serían compartidas con la fiscalía morelense.

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Las medidas de protección también se extendieron a los hijos menores de edad de la víctima.

El video muestra forcejeos, jalones de cabello y un intento de destruir la cámara de seguridad

El material, de cinco minutos y cuatro segundos de duración y sin audio, mostró a Rodríguez Padilla forcejeando con Jiménez por un porta documentos de color verde. Un menor de edad presenció la escena y corrió hacia las escaleras cuando la situación empeoró.

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Porta documentos por el que forcejean en el video. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez

La disputa escaló al sillón, donde el exfuncionario lanzó a la mujer en su intento por arrebatarle el portafolio. Después la tomó del cabello y la sometió. Ella se levantó y cerró la puerta que daba hacia la calle.

Cuando Jiménez recuperó el portafolio, Rodríguez Padilla regresó con un palo para intentar golpear la cámara de seguridad que documentó todo. Ella evitó la agresión, pero volvió a ser violentada en el sillón. El contenido del porta documentos no fue revelado.

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Parte de la agresión del exdirector de Pemex contra su esposa. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez

Jiménez publicó el video en su canal de YouTube junto con una serie de mensajes en los que responsabilizó directamente al exfuncionario de cualquier daño que pudiera sufrir ella o sus hijos. “Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”, escribió en la descripción de los videos, mensaje que publicó en dos ocasiones.

La mujer también cuestionó el discurso público de su esposo: “El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el INEEL”, escribió. Días después las autoridades confirmaron que luego de dejar

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FGE Morelos abrió carpeta de investigación luego de ser publicado el video

La FGE Morelos abrió una carpeta de investigación por los probables hechos delictivos derivados de la difusión del video. Según el comunicado oficial, los hechos habrían ocurrido el 15 de marzo de 2026 en el interior del domicilio en Emiliano Zapata. La fecha proporcionada por las autoridades concuerda con la presente en el video de la cámara de seguridad.

El Centro de Justicia para Mujeres de Morelos otorgó las medidas de protección aplicables para cuando la víctima se encuentre en territorio morelense. Blumenkron señaló que dichas medidas consistían en rondines y patrullaje.

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Desde la tarde del viernes 26 de junio, la FGE inició intercambio de información con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México para otorgar las garantías necesarias de protección a la víctima. La dependencia reiteró su compromiso de agotar todas las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades y garantizar una vida libre de violencia.

Comunicado de la Fiscalía estatal tras la difusión del video. Crédito: FGE Morelos

La Secretaría de las Mujeres reaccionó esa misma noche con un comunicado: “No podemos permitir ni toleraremos conductas que atenten contra la tranquilidad, la dignidad o la integridad de ninguna mujer”. Fue la primera respuesta institucional del gobierno federal al caso.

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La presidenta Claudia Sheinbaum, en gira por Chiapas, también se pronunció al ser cuestionada sobre el caso: “Se le va a dar toda la ayuda”, dijo en referencia a Jiménez, quien había apelado a ella por considerar que encabeza un gobierno de mujeres. Posteriormente reafirmó el apoyo a la víctima durante la mañanera.

Rodríguez Padilla acumuló 42 años en el sector energético antes de ser denunciado

Víctor Rodríguez Padilla dirigió Pemex durante año y medio desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum. Salió de la petrolera el 14 de mayo de 2026, en un momento en que la empresa reportó pérdidas.

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El 1 de junio de 2026, dieciocho días después de su salida de Pemex, fue destapado como director general del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL). Para confirmar el cargo hubo un evento de bienvenida. Sin embargo, posteriormente la institución señaló que nunca asumió la dirección y la presidenta Sheinbaum detalló que fue debido a que ella no firmó el nombramiento.

La presidenta confirmó que Víctor nunca tomó la dirección del INEEL. (imagen ilustrativa) REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/File Photo

A lo largo de su trayectoria fungió como asesor en el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la ASF, el Consejo de la Judicatura y la SCJN, además de diversas dependencias gubernamentales.

Entre sus reconocimientos figuran el Premio Nacional de Investigación Económica “Jesús Silva Herzog” y la medalla “Gabino Barreda” de la UNAM.

Tras la difusión del video, Rodríguez Padilla publicó en X que se separaba de cualquier cargo público: “Por congruencia, me he separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones”. Añadió que confiaba en que los hechos se esclarecieran “con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”.