Femicidio por encargo en Uruguay: pidió protección por constantes amenazas y terminó asesinada cuando iba a trabajar

Investigan femicidio por encargo en Uruguay (captura Telemundo/Canal 12)

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Como todos los días, Lucía Calvete caminaba por el barrio Piedras Blancas, en la periferia de Montevideo, junto a su madre y su padrastro. Los tres se dirigían hacia la parada de ómnibus, donde la joven de 24 años esperaría su transporte hasta el trabajo. Tenía que ir acompañada porque tenía miedo: su ex pareja –que está presa por homicidio– llevaba meses hostigándola. Ella quería una custodia para no tener un final que parecía tan previsible como evitable.

Mientras caminaba, un hombre llegó hasta ella, sacó un arma y la hirió en su pelvis. Su padrastro estaba armado y se enfrentó a los tiros con el agresor, pero recibió un disparo en el pie. Los dos fueron trasladados a un centro de salud, aunque la peor parte se la llevó Lucía. A las pocas horas, la noticia en Uruguay era que había fallecido.

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La joven no tenía antecedentes penales.

Hermana de joven asesinada cuestionó actuación de la Fiscalía tras denuncias de amenazas (Captura Telenoche/Canal 4)

Lucía trabajaba en la Aguada, un barrio céntrico de Montevideo, muy cerca del Palacio Legislativo, la sede del congreso uruguayo.

Hacía casi tres años que Lucía había decidido cortar el vínculo con este hombre condenado por homicidio y, desde entonces, había comenzado sobre toda la familia una serie de hostigamientos, según informó este jueves el noticiero Telemundo de Canal 12. Las formas de violencia sobre ellos eran diversas: les dejaron balas en el buzón de la casa, dispararon contra la fachada de la casa, les enviaron mensajes, le pegaron a algunos de ellos, arrojaron una bomba molotov contra el vehículo de una de las hermanas.

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Una vez, llegaron a disparar desde un taxi; otro día, en bicicleta. Para el asesinato, llegaron caminando.

En la casa de la familia todavía se ven varios de los impactos de las balas.

Piedras Blancas, el lugar en el que una joven de 24 años fue asesinada (Captura Telenoche/Canal 4)

El caso es investigado como un femicidio por encargo ordenado desde la cárcel por Jonathan, la ex pareja de la fallecida. Sin embargo, todavía no se ha podido comprobar quién es el autor intelectual del ataque ni tampoco el autor material.

El llanto de la hermana: “Me la mataron como un perro”

La familia de Lucía había respondido a los constantes hostigamientos con un pedido de protección por parte de la Justicia, pero nunca hubo una respuesta, según denuncian.

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El último antecedente violento sobre ellos ocurrió pocos días antes del femicidio: el viernes, cuando Lucía estaba llegando a trabajar, intentaron balearla por dos hombres que la esperaban. Faltaban pocos días para que sea asesinada.

Agustina Calvete, hermana de mujer asesinada (Captura Telemundo/Canal 12)

“Ayer (por el miércoles) sale a trabajar, como todos los días con mi madre, camina media cuadra y me la matan como un perro. Nadie hace nada. ¿Qué más pruebas quiere la fiscal? ¿Que le lleve el cuerpo de mi hermana? ¿Eso quiere?”, relató Agustina Calvete, la hermana de la víctima, en su entrevista con el noticiero Telemundo.

Calvete relató que hubo más de una denuncia formal.

Otro episodio de violencia fue una agresión que hubo contra su pareja y su hermana. Cuando terminaron de pegarles, les dijeron: “Esto viene del Jonita”, como se llamaba el hombre que está en la cárcel. Desde ese día, Calvete empezó a denunciar este tipo de situaciones.

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“Estaban todas las denuncias correspondientes hechas y nadie hizo nada. La fiscal quiere más pruebas. Yo entiendo que la Policía haga su trabajo y si la fiscal suelta el caso ya no es problema de ellos. ¿Pero dónde está la Fiscalía?”, volvió a cuestionar la mujer.

Calvete dijo que siente “rabia e impotencia” por lo que vivió. Y ahora toma fuerzas por el deseo que tiene de que se haga Justicia. Que su hermana descanse en paz.

La advertencia que quedó registrada en televisión

El pedido de custodia policial había quedado registrado en la televisión uruguaya. El 24 de julio, el noticiero Telenoche de Canal 4 había hablado con otra de las hermanas de Lucía. “Estamos viviendo una situación hace dos meses con una persona que nos está acosando y agrediendo”, dijo la mujer ante las cámaras.

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Hermana de víctima había dado testimonio hace un mes reclamando custodia (Captura Telenoche/Canal 4)

Sin mencionarlo, se refería a la ex pareja de su hermana, quien dijo que estaba “privado de su libertad”. “Nos agrede, nos ha prendido fuego el auto. Me intentó prender fuego la casa”, expresó. En esa nota televisiva, la mujer pidió a la Justicia que intervenga.

La mujer dijo que la vida de la casa había cambiado: estaba todo el día encerrada y ya no podía dormir en su cuarto, que daba hacia el frente de la casa. “No podemos vivir tranquilos. Salimos del almacén controlándonos el uno al otro”, expresó, preocupada.

¿Qué pasó con las denuncias?

Las denuncias que había presentado la familia Calvete nunca llegaron a ser investigadas por la Fiscalía porque fueron archivadas en la oficina que se encarga de derivar los casos, informó Telemundo.

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La investigación que ahora está abierta es la del homicidio que, posiblemente, tenga la carátula de un nuevo femicidio en Uruguay.