José Ramón López Beltrán aparece en EEUU tras reportes sobre retiro de su visa

José Ramón López Beltrán en Estados Unidos (redes)

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La polémica alrededor de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a crecer en redes sociales luego de que José Ramón López Beltrán compartiera una fotografía desde Estados Unidos, específicamente en el restaurante Buc-ee’s, acompañada de un breve mensaje: “Saludos desde @bucees”.

La publicación ocurre apenas un día después de que su hermano, Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, confirmó públicamente que Estados Unidos revocó su visa. El hijo del exmandatario acusó que la decisión tendría motivaciones políticas y señaló directamente al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau.

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Mientras el periodista Salvador García Soto señaló a través de su columna que título A los 3 hijos de AMLO les cancelaron su visa, que dichos documentos fueron canceladas a los tres hijos de expresidente Andrés Manuel López Obrador y que fue Christopher Landau, quien les mandó un aviso personalizado a los hijos del expresidente para darles a conocer la cancelación de sus visas.

La decisión estadounidense ha generado una fuerte reacción política en México. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la medida y pidió que, si existen señalamientos contra López Beltrán, se presenten pruebas. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México sostuvo que las visas pueden ser revocadas cuando existen razones para ello, sin importar la condición o afiliación política de la persona.

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José Ramón comparte fotografía desde Estados Unidos

En medio de esta controversia, la publicación de José Ramón López Beltrán llamó la atención debido a que muestra que se encuentra en territorio estadounidense.

El mensaje, breve y sin referencias directas a la situación de su hermano, estuvo acompañado por una fotografía desde el establecimiento de la cadena Buc-ee’s. La imagen fue interpretada en redes sociales dentro del contexto de la reciente cancelación de la visa de Andy López Beltrán.

La presencia del hijo mayor de López Obrador en territorio estadounidense también recordó que José Ramón ha mantenido durante años una relación con ese país. En 2022 explicó públicamente que trabajaba como asesor legal para una empresa privada en Houston, Texas, y que contaba con una visa de trabajo TN.

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Esposa de José Ramón habla de libertad

Esposa de José Ramón López Beltrán comparte estilo de vida en Estados Unidos. en medio de escándalo de Andy. ( Foto: Instagram/Carolyn121212)

A la conversación se sumó Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán y de nacionalidad estadounidense, quien publicó en sus redes sociales un extenso mensaje dirigido a sus hijos.

Sin mencionar directamente la cancelación de la visa de Andy ni la controversia política, Adams reflexionó sobre la manera en que las personas son juzgadas a partir de fotografías, videos o titulares.

“Quiero que siempre se sientan libres”, escribió en uno de los pasajes de su mensaje, en el que habló de la libertad para soñar, estudiar, viajar, trabajar por las metas personales y disfrutar los frutos del esfuerzo.

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La publicación también incluyó una defensa de la autonomía personal frente a las críticas.

Adams señaló que su responsabilidad como madre no sería enseñar a sus hijos a “hacerse pequeños para que otros se sientan cómodos”, sino inculcarles valores, respeto, honestidad y la capacidad de defender sus principios.

El mensaje concluyó con una reflexión religiosa y familiar sobre no permitir que otras personas definan quiénes son y sobre la importancia de que los actos hablen más fuerte que las acusaciones o los juicios externos.

Landau llama a evitar el “drama político”

retiro de visa Visa Andrés Manuel López Beltrán Subsecretario de EEUU Christopher Landau

Mientras las publicaciones de la familia López Beltrán generaban atención en México, Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos y exembajador estadounidense en México, difundió otro mensaje en redes sociales.

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Landau publicó una fotografía relacionada con las mariposas monarca y destacó la relación entre México y Estados Unidos. En su mensaje recordó su experiencia como embajador y afirmó que ambos países prosperan cuando cooperan bajo un principio de respeto mutuo.

El funcionario estadounidense mencionó como áreas prioritarias la seguridad, migración y comercio, y advirtió que las diferencias políticas ocasionales no deberían distraer de la importancia de la relación bilateral.

La publicación adquirió especial relevancia debido a que Andy López Beltrán lo señaló, junto con Marco Rubio, como uno de los funcionarios que presuntamente impulsaron la cancelación de su visa.

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Así, mientras la disputa por la visa de Andy López Beltrán escala políticamente, las publicaciones de su hermano José Ramón y de Carolyn Adams volvieron a colocar a la familia del expresidente López Obrador en el centro de la conversación pública, justo cuando la relación entre México y Estados Unidos atraviesa nuevas tensiones.