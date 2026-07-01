Nueva carta atribuida a “El Chapo Guzmán” llega al tribunal de Brooklyn mientras crecen las dudas sobre su autoría

Foto: Jovani Pérez / Infobae México

El Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, recibió el pasado 30 de junio de 2026 una nueva misiva escrita a mano y supuestamente firmada por Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, quien cumple cadena perpetua más 30 años en la cárcel ADX Florence, en Colorado.

La carta es la más reciente de una serie de más de 20 que llegaron al expediente del caso desde abril. En esta ocasión, el documento fue compartido por el periodista Keegan Hamilton mediante su cuenta oficial de X.

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La fecha de recepción de la nueva carta se empata el mismo día en que el Tribunal Federal del Distrito de Colorado rechazó la demanda civil que “El Chapo” presentó por las condiciones de su confinamiento en ADX Florence. El juez Gordon P. Gallagher falló a favor del gobierno de Estados Unidos y ordenó el cierre del caso, abierto a mediados de 2024, con lo que las quejas de Guzmán Loera sobre el trato que recibía dentro de la prisión quedaron sin respaldo legal.

La carta del 30 de junio: ciudadanía violada e intimidación del jurado

La misiva recibida el 30 de junio por la Oficina Pro Se del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York fue firmada como "Joaquín El Chapo Loera Guzmán" y dirigida al juez Brian Cogan.

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En ella, el supuesto remitente alegó que las cartas enviadas previamente al tribunal tenían sentido en el marco de su solicitud de extradición y de un nuevo juicio. “Escribo una carta respetuosa al poder judicial para que se siga la ley en aras de mi equidad, la cual fue violada conforme a la política de los tribunales federales”, se lee en el texto.

La misiva denunció que la intimidación del jurado fue utilizada durante su condena y calificó esa deliberación de “dimensión ilegal para obtener un veredicto de culpabilidad”.

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Carta recibida el pasado 30 de junio en la oficina de Brooklyn. Crédito: X - @keegan_hamilton

El presunto remitente, quien no está confirmado que sea “El Chapo”, también alegó que su ciudadanía mexicana fue violada en relación con la Declaración de Derechos de los Estados Unidos, y señaló que en su juicio hubo falta de pruebas.

La carta cerró con un agradecimiento al juez Brian Cogan “por responder sobre el seguimiento de las leyes judiciales en la política federal para mis derechos igualitarios” y fue recibida con sello de entrada a las 4:40 de la tarde del 30 de junio de 2026.

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Un sello postal de Misisipi que contradice la autoría del narcotraficante sinaloense

Según los datos compartidos por el periodista Keegan Hamilton, el sobre de la carta del 30 de junio llevaba el sello postal de Jackson, Misisipi, al igual que otras enviadas en los meses previos, dato que contradijo de forma directa cualquier posibilidad de autoría por parte de El Chapo.

Guzmán Loera se encuentra recluido bajo las llamadas Medidas Administrativas Especiales, un régimen de aislamiento que lo limita a comunicarse únicamente con sus abogados y sus dos hijas adolescentes, las únicas personas autorizadas a visitarlo.

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El sobre en que llegó la carta el pasado 30 de junio tiene un sello postal de otro estado. Crédito: X - @keegan_hamilton

El periodista Keegan Hamilton fue categórico al señalar que resultaba imposible que el capo pudiera enviar correspondencia desde otro estado.

A ello se sumó otra diferencia analizada por el periodista, la firma, debido a que el verdadero El Chapo suscribía sus escritos con su nombre de pila, Joaquín, no con su apodo, “El Chapo”.

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El periodista Luis Chaparro, del medio Pie de Nota, también reveló previamente con base en fuentes de ADX Florence que Guzmán Loera no había tenido acceso a papel, pluma ni servicio de correspondencia en los meses previos al inicio de la serie.

El equipo de defensa de Guzmán Loera descartó cualquier vínculo entre su cliente y las cartas. Mariel Colón Miró, integrante del equipo jurídico, declaró al medio Los Angeles Times que “no son de él” y confirmó que existía una investigación en curso para identificar al verdadero remitente.

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Según un especial publicado por el medio estadounidense, un fuente vinculada con la seguridad de EEUU también afirmó que no son cartas escritas por “El Chapo”. La pista más concreta apuntó a un hombre identificado como Aubrey “N”, residente de Greenwood, Misisipi, condenado en 2009 por posesión de cocaína, aunque hasta el momento no está comprobado que sea él.